Recap: AffiliateBLOG Breakfast München – Inspiration, Austausch und ein Blick in die Zukunft des Affiliate Marketings

Am 28. März 2025 hat sich die Affiliate-Branche zum ersten AffiliateBLOG Breakfast des Jahres in München versammelt – das Event hat erneut gezeigt, weshalb es ein echtes Highlight im Affiliate-Kalender ist. Rund 50 Teilnehmer:innen bestehend aus Netzwerken, Advertiser- und Publisherseite sind der Einladung ins stilvolle togather Restaurant in der Münchner Schwanthalerstraße gefolgt, um sich auszutauschen, neue Impulse mitzunehmen und gemeinsam ins neue Affiliate-Quartal zu starten.

Persönliche Atmosphäre mit Stil

Bereits ab 08:45 Uhr füllte sich die einladende Location mit den ersten Gästen. Anders als bei klassischen Business-Events wurde hier auf steife Konferenzräume verzichtet: Stattdessen erwartete die Teilnehmer:innen ein liebevoll eingedeckter Raum mit Frühstückstischen. Frische Eierspeisen, Obst, Aufstriche, Kaffeespezialitäten und Smoothies sorgten für eine entspannte Atmosphäre und luden sofort zum netzwerken und gemütlichem Smalltalk ein.

Der erste Vortrag: Gen Z denkt anders

Um 10:00 Uhr startete das Programm. André Koegler, Strategic Partnerships & Country Lead DACH bei impact.com, eröffnete die Veranstaltung mit dem Vortrag:

„Gen Z hat den Marketing-Funnel gesprengt“

In seinem Talk zeigte André auf, wie klassische Marketing-Funnel zunehmend an Relevanz verlieren – insbesondere bei jüngeren Zielgruppen wie Gen Z oder Millennials. Partnerschaften und Markenbindung funktionieren heute nicht mehr linear, sondern in einem dynamischen Kreislauf. Authentizität, Vertrauen und die Auswahl der richtigen Kanäle steht im Vordergrund. Der Vortrag stieß auf großes Interesse und regte viele Diskussionen im Anschluss an.

Franziska Kalchschmid liefert Branchenzahlen

Im zweiten Vortrag des Vormittags präsentierte Franziska Kalchschmid, Affiliate Managerin bei xpose360, exklusive Einblicke aus dem aktuellen Affiliate Trend Report:

„Affiliate Marketing Trends 2025 – Insights & Branchenzahlen“

Franziska stellte zentrale Ergebnisse der Studie vor, darunter Statistiken zum Wachstum der Branche, zu den umsatzstärksten Publisher-Modellen sowie zur Entwicklung von Technologien und Tracking-Lösungen. Die Präsentation bot eine fundierte Datenbasis und gleichzeitig viele praktische Anregungen für Advertiser und Publisher.

Netzwerken, Netzwerken & Netzwerken

Nach den Vorträgen war genug Zeit für den persönlichen Austausch. Die Gäste nutzten die offene Atmosphäre für Gespräche über aktuelle Herausforderungen, neue Tools, Publisher-Strategien oder einfach, um alte Kontakte wiederzusehen und neue zu knüpfen.

Das AffiliateBLOG Breakfast hat auch 2025 wieder bewiesen, dass guter Austausch keine Massenveranstaltung braucht. Die Kombination aus hochwertigem Networking, relevanten Vorträgen und einer persönlichen Atmosphäre macht das Event zu einem festen Termin im Kalender vieler Affiliate-Profis. Sowohl neue Gesichter als auch bekannte Branchenakteure waren vor Ort – und alle nahmen wertvolle Impulse für ihre tägliche Arbeit mit.

Ein großes Dankeschön an die Sponsoren

Ein besonderer Dank gilt den beiden Sponsoren impact.com und Tradedoubler, die das AffiliateBLOG Breakfast in München möglich gemacht haben.

Save the Date: Hamburg, wir kommen!

Nach dem erfolgreichen Start in München steht bereits der nächste Termin fest:

Am 9. Oktober 2025 lädt das AffiliateBLOG Breakfast nach Hamburg ein. Auch dort wird es wieder inspirierende Vorträge, einen persönlichen Rahmen und viele gute Gespräche geben.

👉 Wer dabei sein möchte, sollte sich rechtzeitig anmelden – alle Informationen zur Veranstaltung und zu Sponsoring-Möglichkeiten gibt es unter:

www.xpose360.de/affiliate-events