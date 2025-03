CloseUp – 10 Fragen an Catharina Teske

Catharina Teske ist der kreative Kopf im Marketing mit Schwerpunkt in der Tourismusbranche. Als Projektmanagerin im Marketing bei der Invia Travel Germany GmbH und der Marke ab in den urlaub verbindet sie Kreativität mit strategischem Denken. Mit einem Hintergrund im sozialen Tourismus hat sie ihr Interesse für Reisen und Kommunikation zum Beruf gemacht. Sie schätzt den Austausch mit Partnern und liebt es, neue Ideen und Konzepte voranzutreiben – immer mit dem Ziel, Menschen für besondere Reiseerlebnisse zu begeistern.

Herzlich Willkommen, Catharina Teske!

1. Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Ende 2023 habe ich meinen Job gekündigt und bin über Südostasien nach Australien gereist. Eine völlig neue Erfahrung, die mein Leben definitiv bereichert hat.

2. Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Die guten alten Zeiten auf Knuddels.de! Damals musste man sich noch zwischen Telefon und Internet entscheiden – und der Router hat diese legendären Geräusche gemacht, wenn man sich eingewählt hat.

3. Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Kann man wirklich zu alt für etwas sein, das einem Freude bereitet? Ich finde, genau diese Dinge sollte man niemals aufgeben.

4. Was sagen andere über Dich?

Eine Mischung aus Umsicht und Spontanität – und oft höre ich, dass meine positive Art ansteckend ist.

5. Und wie denkst Du darüber?

Ich glaube auch, dass eine optimistische Einstellung viel bewirken kann. Wer seine Entscheidungen mit einer positiven Grundhaltung trifft, sorgt nicht nur für sich selbst, sondern auch für ein inspirierendes Umfeld.

6. Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Affiliate-Marketing zeigt perfekt, wie sich modernes Marketing vom klassischen unterscheidet. Früher ging es vor allem um Reichweite und Zahlen, heute sind persönliche Kontakte und Netzwerke viel wichtiger.

7. Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Ein Produzent/Filmemacher wie Quentin Tarantino! Ich werde wohl nie in der Lage sein, so herausragende Filme zu produzieren, aber ich würde unglaublich gern erleben, wie sein kreativer Kopf funktioniert.

8. Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Anfang des Jahres habe ich einen Hund aus dem ungarischen Tierschutz adoptiert. Sie ist meine größte Geduldsprobe und Herausforderung – aber auch die beste Entscheidung meines bisherigen Lebens.

9. Worauf willst du nie wieder verzichten?

Einen geregelten Tagesablauf. Durch verschiedene Reisen habe ich gelernt, wie wertvoll ein gewisses Maß an Normalität ist. Routinen und Gewohnheiten haben einen viel größeren Wert, als man manchmal denkt.

10. Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

In Australien, am liebsten in Brisbane – aber ehrlich gesagt könnte ich mir das auch schon ein ganzes Stück früher vorstellen.

