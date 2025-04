Affiliate Monatsrückblick und News – März 2025

Affiliate-Marketing bleibt in Bewegung – und das auf mehreren Ebenen. Vom möglichen Verkauf eines Branchenriesen bis hin zu neuen Google-Richtlinien und spannenden Entwicklungen im Influencer-Marketing: In dieser Übersicht fassen wir die wichtigsten News, Trends und Events des Monats März zusammen.

Axel Springer erwägt Verkauf von Awin

Die deutsche Mediengruppe Axel Springer erwägt den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Awin, einer Plattform für Affiliate-Marketing. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. In den vergangenen Wochen habe Axel Springer Banken eingeladen, um Beratung für den geplanten Verkauf einzuholen. Der Wert von Awin könnte laut Reuters bei etwa 400 Millionen Euro liegen.

Diese Überlegung folgt der im vergangenen Jahr beschlossenen Aufspaltung des Unternehmens. Bereits im Sommer 2024 hatte sich Axel Springer von seinem Kleinanzeigengeschäft getrennt. CEO Mathias Döpfner und die Private-Equity-Gesellschaft KKR hatten eine 13,5-Milliarden-Euro-Vereinbarung zur Aufteilung der Firma getroffen. In deren Rahmen übernahmen Döpfner und Friede Springer die Kontrolle über das Mediengeschäft mit Marken wie „Bild“ und „Politico“ sowie über die Marketingdienste, zu denen Awin, Idealo und Bonial gehören. ​

Ein Verkauf von Awin könnte das Interesse von Private-Equity-Firmen sowie anderen Unternehmen aus dem Affiliate-Marketing-Sektor wecken. Awin wurde im Jahr 2000 gegründet, beschäftigt weltweit 1.400 Mitarbeiter und arbeitet mit mehr als einer Million Publishern sowie 30.000 Werbetreibenden zusammen.

Google verschärft Richtlinien für Chrome-Erweiterungen

Google hat seine Richtlinien für Chrome-Erweiterungen aktualisiert, insbesondere in Bezug auf den Einsatz von Affiliate-Links. Diese Änderungen zielen darauf ab, Transparenz zu erhöhen und sicherzustellen, dass Affiliate-Links nur dann eingefügt werden, wenn sie einen direkten und nachvollziehbaren Nutzen für den Nutzer bieten. Erweiterungen, die Affiliate-Links ohne entsprechenden Mehrwert einfügen, verstoßen nun gegen die neuen Richtlinien. Die Browser-Erweiterung Honey von PayPal wurde beschuldigt, Affiliate-Links von Influencern durch eigene zu ersetzen, selbst wenn keine Rabatte für den Nutzer gefunden wurden. Die neuen Richtlinien verbieten jetzt das Einfügen von Affiliate-Links ohne direkte und transparente Vorteile für den Nutzer.

AffiliateBLOG Breakfast

Am 28. März 2025 fand unser erstes AffiliateBLOG Breakfast des Jahres in München statt. Rund 50 Teilnehmer:innen aus Netzwerken, Advertisern und Publishern trafen sich im stilvollen togather Restaurant in der Schwanthalerstraße, um sich auszutauschen und neue Impulse für das kommende Affiliate-Quartal zu erhalten. Nach den Vorträgen nutzten die Gäste die Gelegenheit für intensives Networking und den Austausch über aktuelle Herausforderungen und Strategien im Affiliate-Marketing.

Die entscheidenden Entwicklungen im Influencer-Marketing 2025

Der Artikel „Die entscheidenden Entwicklungen im Influencer-Marketing 2025“ vom 10. März 2025 analysiert die zukünftigen Trends im Influencer-Marketing. Basierend auf einer umfassenden Branchenumfrage mit über 400 Experten wurden folgende fünf Hauptentwicklungen identifiziert:

Plattform-Verschiebungen

Veränderung der Content-Formate

Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI)

Herausforderungen bei der Erfolgsmessung

Authentizität und Langzeitkooperationen

Diese Entwicklungen zeigen, dass Flexibilität und Anpassungsfähigkeit entscheidend sind, um im dynamischen Umfeld des Influencer-Marketings erfolgreich zu bleiben.

Affiliate TalkxX – Folge 64

In der 64. Folge des Podcasts Affiliate TalkxX spricht Gastgeber Tom mit Jeanette Okwu, Gründerin der Agentur BEYONDinfluence und Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Influencer Marketing e.V., über die Synergien zwischen Influencer- und Affiliate-Marketing.​

Wichtige Themen wurden behandelt:

Professionalisierung des Influencer-Marketings

Rolle des Bundesverbands Influencer Marketing

Hybrid-Modelle im Influencer- und Affiliate-Marketing

Wichtigkeit des Erwartungsmanagements

Integration von Influencer-Marketing entlang des Funnels

Zukünftige Entwicklungen

Hört gerne rein!

Fazit:

Ob strukturelle Umbrüche bei Awin, strengere Spielregeln von Google oder neue Impulse vom AffiliateBLOG Breakfast – eines ist klar: 2025 bringt frischen Wind ins Affiliate- und Influencer-Marketing. Jetzt heißt es, flexibel bleiben, Synergien erkennen und Trends aktiv mitgestalten.