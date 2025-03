Die entscheidenden Entwicklungen im Influencer-Marketing 2025

Influencer-Marketing hat sich fest im digitalen Marketing etabliert und spielt eine zentrale Rolle in der Markenkommunikation. Doch wie wird sich der Markt in den kommenden Jahren entwickeln? Welche Plattformen setzen sich durch, welche Inhalte erzielen die größte Wirkung, und welche Herausforderungen gilt es zu meistern?

Auf Basis einer umfassenden Analyse der Influencer-Marketing Abteilung von der MAI xpose360 in Zusammenarbeit dem Bundesverband Influencer Marketing (BVIM) wurden die wichtigsten Entwicklungen und Veränderungen identifiziert. Basierend auf einer umfangreichen Branchenumfrage mit über 400 Experten aus den Bereichen Advertiser, Agenturen, Netzwerke und Influencer wurde der State of German Influencer Marketing Report veröffentlicht.

Influencer-Marketing 2025: Zwischen Wachstum und Wandel

Die Social-Media-Welt verändert sich stetig – neue Plattform-Features, geänderte Algorithmen und ein verändertes Nutzerverhalten fordern von Marken und Influencern eine kontinuierliche Anpassung. Trotz Herausforderungen wie sinkender organischer Reichweite und steigender Kosten bleibt Influencer-Marketing eine der erfolgreichsten und am stärksten wachsenden Marketing-Disziplinen.

Besonders auffällig: Immer mehr Unternehmen investieren verstärkt in Influencer-Kampagnen, um ihre Markenbotschaften authentisch und zielgerichtet zu verbreiten. Die Budgets steigen, und der Kanal wird zunehmend professioneller und datengetriebener gesteuert. Gleichzeitig verändern sich aber auch die Erwartungen an Plattformen, Inhalte und Messmethoden.

Diese 5 Trends werden das Influencer-Marketing 2025 bestimmen

1. Plattform-Verschiebungen: Wo lohnt sich Influencer-Marketing am meisten?

Instagram bleibt weiterhin die führende Plattform für Influencer-Kampagnen, doch TikTok wächst unaufhaltsam und wird für viele Unternehmen zur ersten Wahl, wenn es um kreative, virale Inhalte geht. YouTube bleibt für Langform-Content relevant, während Blogs und Podcasts in ihrer Bedeutung weiter abnehmen. Marken müssen genau abwägen, welche Kanäle sich für ihre Zielgruppen und Inhalte am besten eignen.

2. Content-Formate im Wandel: Kurz, interaktiv und Story-getrieben

Kurzform-Videos haben sich endgültig als Standard etabliert. Mit einem Anteil von 85 % gehören sie zu den wichtigsten Formaten, gefolgt von Stories, die spontane und exklusive Einblicke ermöglichen. Traditionelle Feed-Posts oder längere Blogartikel verlieren zunehmend an Relevanz, da sich das Nutzerverhalten weiter in Richtung schneller, interaktiver Inhalte verschiebt. Wer sich 2025 behaupten will, muss in diesen Formaten präsent sein.

3. Künstliche Intelligenz als Gamechanger

Automatisierung und KI-gestützte Tools verändern das Influencer-Marketing in nahezu allen Bereichen. Von der Identifikation passender Creator über die Content-Erstellung bis hin zur Erfolgsmessung – AI-Technologien erleichtern die Skalierung und optimieren Kampagnen-Effizienz. Schon jetzt planen rund 80 % der Unternehmen, KI verstärkt in ihre Prozesse zu integrieren.

4. Erfolgsmessung bleibt eine Herausforderung

Die Messbarkeit von Influencer-Kampagnen ist nach wie vor ein schwieriges Thema. 92 % der Unternehmen geben an, dass sie die ROI-Messung als herausfordernd empfinden. Während klassische Tracking-Methoden wie Gutscheincodes oder UTM-Links weiter genutzt werden, steigt die Nachfrage nach genaueren Attribution-Modellen und datengetriebenen Analytics-Lösungen. Unternehmen müssen hier nachjustieren, um den Erfolg von Kampagnen besser bewerten zu können.

5. Langfristige Partnerschaften statt One-Shot-Kampagnen

Die Ära der einmaligen Influencer-Kooperationen geht zu Ende. Immer mehr Marken setzen auf langfristige Partnerschaften, um nachhaltige Brand-Awareness aufzubauen und eine engere Bindung zwischen Influencern und ihrer Community zu schaffen. Dies stärkt die Glaubwürdigkeit und führt zu besseren Kampagnenergebnissen.

Zusammenfassend zeigt sich: Influencer-Marketing wird komplexer, aber auch wirkungsvoller – wenn es richtig eingesetzt wird. Plattform-Strategien müssen differenzierter gedacht werden, Kurzform-Content darf nicht nur als Trend gesehen werden, sondern als neue Norm, KI muss gezielt integriert werden, und Erfolgsmessung braucht dringend eine Weiterentwicklung. Wer sich frühzeitig mit diesen Veränderungen auseinandersetzt und die richtigen Maßnahmen ergreift, wird in der neuen Influencer-Marketing-Ära nicht nur bestehen, sondern sie aktiv mitgestalten. (Simon Hörtreiter – Influencer Marketing Manager bei Influencer360)

