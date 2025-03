AskTheExpert mit Mimi Geerlings

Im Rahmen unseres Formats #AskTheExpert widmen wir uns in diesem Monat einem der wichtigsten Themen im Influencer-Marketing: den Trends und Entwicklungen für 2025. Der aktuelle „State of German Influencer Marketing 2025“ Report von Influencer360 liefert spannende Einblicke in die Herausforderungen, Chancen und technologischen Fortschritte der Branche. Gemeinsam mit unserer Expertin Mimi Geerlings (Cooperation Managerin) von der MAI xpose360 werfen wir einen Blick auf die zentralen Erkenntnisse des Reports und diskutieren, wie Unternehmen sich optimal auf die Zukunft des Influencer-Marketings vorbereiten können.

Was macht dich zum Experten?

Mit über 4,5 Jahren Erfahrung im Influencer-Marketing habe ich zahlreiche Kampagnen in unterschiedlichen Branchen – von Fashion bis hin zur Versicherungswirtschaft – begleitet. Meine Expertise erstreckt sich sowohl auf kurzfristige Aktivierungen als auch auf langfristige strategische Kooperationen mit Influencern. Dadurch habe ich ein tiefes Verständnis für Trends, erfolgreiche Strategien und die Herausforderungen der Branche entwickelt.

Welche wesentlichen Entwicklungen und Trends siehst Du für das Influencer-Marketing in Deutschland im Jahr 2025, und wie sollten Unternehmen darauf reagieren?

2025 wird sich das Influencer-Marketing weiter professionalisieren. Wir sehen einen verstärkten Fokus auf Mikro- und Nischen-Influencer, da sie eine authentischere und engagiertere Community ansprechen. KI und Automatisierung werden in der Kampagnensteuerung, Content-Produktion und Datenanalyse eine zentrale Rolle spielen. Zudem gewinnt Video-Content weiter an Bedeutung, insbesondere auf Plattformen wie TikTok und Instagram Reels. Unternehmen sollten ihre Strategien anpassen, indem sie stärker auf datengetriebene Kampagnen setzen, Inhalte gezielt auf die Plattformen optimieren und Influencer als langfristige Markenbotschafter aufbauen.

Welche Herausforderungen müssen Unternehmen im Influencer-Marketing 2025 bewältigen, und welche Strategien können helfen, diese zu meistern?

Eine der größten Herausforderungen bleibt die Messbarkeit des Erfolgs. Marken müssen sich stärker auf First-Party-Daten verlassen, da Third-Party-Cookies zunehmend wegfallen. KI-gestützte Analysen können dabei helfen, den tatsächlichen Einfluss von Kampagnen zu messen. Außerdem stehen Unternehmen vor der Herausforderung, sich in einem immer stärker regulierten Umfeld (z. B. DSGVO und Plattformrichtlinien) zu bewegen. Hier hilft Transparenz in der Zusammenarbeit mit Influencern und eine klare Kennzeichnung gesponserter Inhalte.

Welche Chancen bietet das Influencer-Marketing im Jahr 2025 und wie können Unternehmen diese optimal nutzen?

Die zunehmende Integration von Influencern in den gesamten Marketing-Mix eröffnet neue Chancen. Unternehmen können durch Brand-zu-Brand-Kooperationen mit Influencern gemeinsam neue Zielgruppen erschließen. Zudem ermöglichen Social Commerce und Live-Shopping-Formate eine direkte Kaufmöglichkeit aus Influencer-Inhalten heraus. Marken sollten diese Entwicklungen aktiv aufgreifen, indem sie beispielsweise Creator stärker in Produktentwicklungen einbinden und Performance-Marketing mit Influencer-Kampagnen verzahnen.

Welche Rolle spielen neue Technologien, insbesondere Künstliche Intelligenz, im Influencer-Marketing 2025, und wie können Unternehmen diese effektiv einsetzen?

KI wird 2025 unverzichtbar für datengetriebene Kampagnensteuerung sein. Unternehmen können KI nutzen, um die ideale Influencer-Marke-Match zu finden, personalisierte Inhalte zu erstellen und den ROI ihrer Kampagnen besser vorherzusagen. Zudem wird generative KI dabei helfen, effizient hochwertigen Content für Influencer bereitzustellen. Der Schlüssel liegt darin, KI als Unterstützung zu sehen, ohne dabei die menschliche Kreativität und Authentizität zu verlieren – denn genau das macht Influencer-Marketing erfolgreich.