AskTheExpert mit Torsten Latussek

Im Rahmen unseres Formats #AskTheExpert blicken wir in diesem Monat auf ein spannendes Thema: den Jahresrückblick Affiliate Marketing 2024. Gemeinsam mit Torsten Latussek (Gründer und CEO von Coupons.de) wir einen Blick auf die wichtigsten Entwicklungen, Trends und Erkenntnisse des vergangenen Jahres.

Was macht dich zum Experten?

Ich verfüge über 20 Jahre Erfahrung im Affiliate-Marketing, die ich durch meine Firma COUPONS.DE gesammelt habe. Wir waren eines der ersten Unternehmen, das sich als Gutscheinpublisher im deutschen Markt etabliert hat. Diese lange Zeit am Markt hat mir umfassende Einblicke und Expertise in diesem Bereich verschafft.

Was waren deiner Meinung nach die wichtigsten Trends und Entwicklungen im Affiliate Marketing im Jahr 2024, und wie haben sie die Branche geprägt?

Künstliche Intelligenz und deren Einsatz im Alltag sowie Content Commerce als Reichweitenlieferant. Die Branche hat sich zu den Themen nicht nur innerhalb von Konferenzen auseinander gesetzt, sondern KI wird bereits im Geschäftsalltag von vielen Marktteilnehmern eingesetzt. Zumeist um Inhalte kostengünstiger und in größerer Anzahl zu produzieren, aber auch als Informationslieferant um Themen schneller erfassen und aufbereiten zu können. Content Commerce wiederum ist ein etablierter Kanal geworden und es werden intensiv Erfahrungen gesammelt.

Welche Herausforderungen mussten Advertiser und Publisher 2024 meistern, und welche Strategien haben sich als besonders erfolgreich erwiesen?

Eine der größten Herausforderungen war erneut das Thema Fraud, das als wiederkehrendes Problem identifiziert wurde. Advertiser und Netzwerke haben darauf reagiert, indem sie sich stärker gegen Intransparenz bei Metanetzwerken positioniert haben. Insbesondere wird von Metanetzwerken zunehmend gefordert, die Herkunft ihres Traffics offenzulegen, um eine klare Differenzierung zwischen qualitativ hochwertigem und fragwürdigem Traffic zu ermöglichen. Darüber hinaus haben sich exklusive Partnerschaften wie Closed Groups, als effektive Strategie erwiesen, um Qualitätstraffic zu fördern und langfristige Beziehungen zwischen Advertisern und Publishern zu stärken.

Welche Rolle haben neue Technologien, wie KI oder datengetriebenes Tracking, im Affiliate Marketing 2024 gespielt?

Neue Technologien wie künstliche Intelligenz und datengetriebenes Tracking haben eine zentrale Rolle gespielt. Demnach sind diese aus dem Affiliate Marketing nicht mehr wegzudenken. Sie haben die Arbeitsweise der Branche nachhaltig verändert und werden auch im Jahr 2025 weiterhin eine Schlüsselrolle spielen.

Mit Blick auf 2025: Welche der Entwicklungen aus 2024 sollten Affiliates und Advertiser unbedingt weiterverfolgen, um wettbewerbsfähig zu bleiben?

Um KI kommt man nicht mehr herum, wenn man effizient und schnell am Markt dranbleiben will. Gefordert ist aber auch hier Achtsamkeit und Qualität. Es geht nicht um die schiere Masse an Informationen und Content, sondern um Feingefühl und Nutzerorientierung.

Wir wünschen dir schöne Weihnachten und einen guten Start in das Jahr 2025!