Affiliate TalkxX Folge 61: Affiliate Talkxx meets Time for Learning – DER Jahresrückblick 2024

Wie auch im vergangenen Jahr haben sich Thomas Dirnhöfer und Nawid Company vom Podcast Next Level Affiliate Marketing über die spannendsten Entwicklungen der Affiliate-Branche ausgetauscht. Dieser Jahresrückblick wird damit zur festen Tradition und liefert erneut wertvolle Einblicke in Trends, Innovationen und Herausforderungen, die 2024 geprägt haben. Mit ihrem Expertenwissen beleuchten sie die zentralen Meilensteine und wagen einen Ausblick auf das, was 2025 bringen könnte.

Das Jahr 2024 war geprägt von spannenden Entwicklungen im Affiliate-Marketing, die sowohl für Advertiser als auch für Publisher neue Chancen und Herausforderungen mit sich brachten. Von technologischen Innovationen bis hin zu tiefgreifenden Branchenveränderungen gab es vieles, das die Affiliate-Landschaft bereichert hat.

Technologische Fortschritte im Fokus

Die Netzwerke Tradedoubler und Awin standen in diesem Jahr besonders im Rampenlicht. Tradedoubler investierte in eine verbesserte Developer-Dokumentation, um die API-Nutzung zu optimieren und neue Funktionalitäten für Agenturen bereitzustellen. Awin brachte innovative Features wie serverseitiges Tracking und KI-gestützte Programmbeschreibungen an den Start. Diese Entwicklungen sind nicht nur technologisch wegweisend, sondern auch ein Beleg dafür, wie stark die Netzwerke in die Zukunft investieren.

Datenschutz bleibt ein zentrales Thema

2024 war das Jahr der weiteren Konsolidierung in der Trackinglandschaft. Mit Google, das die Abschaffung von Third-Party-Cookies erneut verschoben hat, und Shopify, das serverseitiges Tracking forcierte, standen datenschutzkonforme Lösungen im Mittelpunkt. Advertiser wurden vermehrt dazu ermutigt, serverseitige Trackingmethoden zu implementieren, um genaue Messungen zu gewährleisten.

Auswirkungen der Link-De-Klaration und Browser-Updates

Die zunehmende Entfernung von Tracking-Parametern durch Browser wie Apple Safari und Google Chrome führte zu einem Umdenken bei vielen Advertisern. Der Fokus verschob sich auf resiliente Tracking-Methoden wie Webhooks und Multi-Layer-Tracking, die eine zukunftssichere Datenbasis bieten.

KI – Eine Revolution im Affiliate-Marketing

Künstliche Intelligenz ist endgültig in der Affiliate-Welt angekommen. Von der Automatisierung der Publisher-Akquise bis hin zur Optimierung von Produktbildern und Programmbeschreibungen eröffnete KI neue Möglichkeiten für Effizienz und Kreativität. Tools wie ChatGPT und spezifische Affiliate-KI-Software halfen Advertisern und Netzwerken, wertvolle Insights zu gewinnen und manuelle Prozesse zu minimieren.

Effizienzsteigerung durch KI

Netzwerke wie Awin nutzen KI, um Newsletter automatisch zu generieren und Statistiken besser zu visualisieren. Diese Innovationen entlasten Account-Manager:innen und schaffen Raum für strategische Aufgaben.

Veränderungen in der Publisher-Landschaft

Auch die Publisher-Landschaft hat sich dynamisch entwickelt. Das „MyDeals Creator“-Programm belohnt User:innen für das Teilen attraktiver Deals, während sich Plattformen wie Idealo mit Ladenzeile zusammenschlossen, um noch breitere Zielgruppen zu erreichen. Die CSS-Landschaft (Comparison Shopping Services) profitierte von neuen Möglichkeiten zur Eigenvermarktung, was die Wettbewerbsdynamik verstärkte.

Fazit – Ein spannendes Jahr mit positiver Perspektive

2024 hat gezeigt, wie vielfältig und innovativ das Affiliate-Marketing sein kann. Ob technologische Fortschritte, neue Geschäftsmodelle oder die stärkere Einbindung von KI – die Branche bleibt in Bewegung. Mit Blick auf 2025 dürfen wir gespannt sein, welche Trends sich etablieren und wie die Netzwerke und Publisher weiterhin auf die Bedürfnisse von Advertisern eingehen.

Das Affiliate-Marketing bleibt ein unverzichtbarer Kanal im Performance-Marketing, der sich durch Flexibilität und Innovationskraft auszeichnet.

