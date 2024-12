Affiliate Monatsrückblick und News – November 2024

Im November 2024 erlebte das Affiliate-Marketing bedeutende Fortschritte und innovative Veränderungen. Neue Technologien, intensivere Partnerschaften und eine vielfältigere Content-Strategie prägten diesen Monat. Die Entwicklungen verdeutlichten, wie flexibel sich die Branche auf die Bedürfnisse ihrer Zielgruppen einstellt und welche neuen Potenziale für Unternehmen und Affiliates geschaffen wurden.

Black Friday Affiliate Insights from APMA Members

Der Artikel „Black Friday Affiliate Insights from APMA Members“ auf der Website der Affiliate & Partner Marketing Association (APMA) bietet eine Zusammenstellung von Kommentaren, Ratschlägen und Einblicken von APMA-Mitgliedern zum Black Friday. Die APMA hat aktuelle Informationen von ihren Mitgliedern zusammengetragen, um einen umfassenden Überblick über die Entwicklungen und Trends im Affiliate-Marketing während des Black Friday zu geben.

Für datenorientierte Einblicke bieten Awin, CJ und Rakuten tägliche Updates zu Kennzahlen wie Klicks, Verkäufen und Einnahmen. Diese Informationen sind über die folgenden Links zugänglich:

Tradedoubler hebt die Bedeutung von Googles Comparison Shopping Services (CSS) hervor und bietet eine Zusammenfassung eines kürzlich mit Shoparize veranstalteten Webinars. Atoll untersucht die Rolle von Preisnachlässen im vierten Quartal und setzt das Einkaufsverhalten der Verbraucher in den aktuellen wirtschaftlichen Kontext.

Partnerize hat ein Peak Trading Hub mit verschiedenen Leitfäden und Analysen zur Performance von Luxusmarken rund um den Black Friday eingerichtet. Das Zahlungsunternehmen Revving startet eine Priority Pass-Kampagne, die darauf abzielt, Zahlungen an Publisher zu beschleunigen, und weist darauf hin, dass Publisher oft lange auf ihre Zahlungen warten müssen.

Abschließend bietet Intent.ly einen Leitfaden zu den britischen Weihnachtsfernsehwerbungen und analysiert, warum die großen Supermärkte die jeweiligen Kampagnen gewählt haben.

RetaildAds präsentiert einen neuen Feedpilot

Um die Bedeutung eines effizienten Feed-Managements für eine erfolgreiche Performance zu unterstreichen, hat RetailAds den neuen Feedpilot entwickelt. Dieses Tool bietet weit mehr als die Standardfunktionen wie die Erstellung mehrerer Masterfeeds oder detaillierte Auswertungen. Es ermöglicht einen umfassenden Überblick über den wirtschaftlichen Erfolg, etwa in Bezug auf Provisionen, Transaktionen und Retouren.

Der Feedpilot liefert eine klare Darstellung der Performance einzelner Publisher und unterstützt bei der Identifikation wirtschaftlicher Chancen und Risiken. Dadurch wird eine gezielte und effektive Budgetallokation erleichtert. Zusätzlich bietet das Tool detaillierte Analysen auf Produktebene – ideal, um beispielsweise Artikel ohne Umsatz oder mit geringer Rentabilität zu identifizieren. Selbst bei limitierten Budgets lassen sich durch Einblicke in Produkt-ROAS-Werte granulare Anpassungen und Optimierungen vornehmen.

Awin Fall Release 2024: Optimierungen für effektives Affiliate-Marketing

Awin hat mit dem Fall Release 2024 neue Funktionen vorgestellt, um die Plattform leistungsstärker und nutzerfreundlicher zu machen. Die Highlights umfassen:

Competitor Benchmarking : Einblicke in Mitbewerberstrategien.

: Einblicke in Mitbewerberstrategien. Attribution Manager : Präzisere Vergütung basierend auf Beiträgen statt Last-Click.

: Präzisere Vergütung basierend auf Beiträgen statt Last-Click. Filter für Drittanbieter-Cookies : Identifikation veralteter Tracking-Methoden.

: Identifikation veralteter Tracking-Methoden. Awin MasterTag : Verbesserungen für modernes Conversion-Tracking.

: Verbesserungen für modernes Conversion-Tracking. KI-gestütztes Tool : Empfehlungen für relevante Partnerschaften.

: Empfehlungen für relevante Partnerschaften. Google Shopping API: Bis zu 24 Produktfeed-Updates täglich.

Die Neuerungen basieren auf Kundenfeedback und zielen darauf ab, Tracking-Standards zu optimieren, Partnerschaften zu stärken und Kampagnen effizienter zu gestalten.

Perplexity Shopping: Neues Potenzial für Affiliate-Marketing

Perplexity, ein KI-Startup, hat mit „Perplexity Shopping“ eine AI-gestützte Produktsuchfunktion eingeführt, die Nutzern ermöglicht, Produkte zu finden, zu bewerten und direkt zu kaufen. Durch Kooperationen mit Plattformen wie Shopify werden Bewertungen, Preisvergleiche und Rabatte integriert, um den Einkaufsprozess zu vereinfachen.

Für Affiliate-Marketer eröffnen sich dadurch neue Chancen:

Höhere Conversion-Rates : Der vereinfachte Kaufprozess innerhalb der Plattform erhöht die Wahrscheinlichkeit von Abschlüssen, was für Pay-per-Sale-Programme vorteilhaft ist.

: Der vereinfachte Kaufprozess innerhalb der Plattform erhöht die Wahrscheinlichkeit von Abschlüssen, was für Pay-per-Sale-Programme vorteilhaft ist. Revenue-Sharing-Modelle : Perplexity plant, Publisher durch Umsatzbeteiligungen zu honorieren, was zusätzliche Einnahmequellen für Content-Sites und Blogs bietet.

: Perplexity plant, Publisher durch Umsatzbeteiligungen zu honorieren, was zusätzliche Einnahmequellen für Content-Sites und Blogs bietet. Personalisierte Empfehlungen: KI-gestützte Personalisierung ermöglicht es Affiliates, gezielt auf individuelle Bedürfnisse einzugehen und Nischen anzusprechen.

Herausforderungen bestehen in den Bereichen Datenschutz, Sichtbarkeit klassischer Affiliate-Links und der Abhängigkeit von Plattformen. Dennoch zeigt Perplexity Shopping, wie die Verschmelzung von Content, Suche und Handel neue Möglichkeiten im Affiliate-Marketing schafft.

TikTok ermöglicht Affiliate-Shopping-Links: Neuerungen im Social Commerce

TikTok hat begonnen, ausgewählten Creatorn die Integration von Affiliate-Links zu Drittanbietern wie Amazon, Walmart und Target direkt in ihre Videos zu gestatten. Im Gegensatz zu den bisher genutzten TikTok-Shop-Tags werden diese Links dezent in den Content eingebettet, was die Nutzererfahrung weniger beeinträchtigt.

Auswirkungen auf Creator und Marken:

Erweiterte Monetarisierung für Creator : Durch die Nutzung externer Affiliate-Programme können Creator zusätzliche Einnahmequellen erschließen, ohne ausschließlich auf TikTok Shop angewiesen zu sein.

: Durch die Nutzung externer Affiliate-Programme können Creator zusätzliche Einnahmequellen erschließen, ohne ausschließlich auf TikTok Shop angewiesen zu sein. Neue Chancen für Marken: Unternehmen haben die Möglichkeit, über TikTok Affiliates eine engagierte Zielgruppe zu erreichen, die den Empfehlungen der Creator vertraut.

Diese Entwicklung könnte das Social Commerce-Ökosystem nachhaltig beeinflussen, indem sie sowohl Creatorn als auch Marken erweiterte Möglichkeiten zur Interaktion und Monetarisierung bietet.

Affiliate-Marketing: Wachstumshebel in drei Branchen

Affiliate-Marketing boomt in den Bereichen Reisen, digitale Gesundheit und Influencer-Marken:

Reisen : Mit steigenden Online-Buchungen und Umsätzen bis 72,95 Mrd. € (2029) sind optimierte Provisionsmodelle und mobiles Marketing essenziell.

: Mit steigenden Online-Buchungen und Umsätzen bis 72,95 Mrd. € (2029) sind optimierte Provisionsmodelle und mobiles Marketing essenziell. Digitale Gesundheit : Online-Apotheken wie DocMorris profitieren von hohen Conversion-Rates, erfordern jedoch Transparenz und mobile Optimierung.

: Online-Apotheken wie DocMorris profitieren von hohen Conversion-Rates, erfordern jedoch Transparenz und mobile Optimierung. Mode und Influencer: Mit jährlichen Werbeausgabensteigerungen von 9,15 % bis 2028 wird Affiliate-Marketing durch differenzierte Provisionsmodelle gestärkt.

Schlüssel für Erfolg: Transparenz, mobile Optimierung und regelmäßige Anpassungen steigern Performance und Vertrauen.

Affiliate Conference 2024: Trends, Insights und Networking

Am 18. November 2024 trafen sich rund 500 Branchenexperten im Hilton Munich Airport zur Affiliate Conference. Schwerpunkt war die Integration von Influencern ins Affiliate-Marketing. Experten betonten die Bedeutung von Mikro-Influencern, hochwertigen Inhalten und variablen Vergütungsmodellen.

Marc Petschulat hob die Verschiebung zwischen TV, Radio und Social Media hervor, während klar wurde, dass Influencer und klassische Publisher gemeinsam die Zukunft des Affiliate-Marketings prägen. Die präzise Zielgruppenansprache wurde als entscheidender Erfolgsfaktor definiert.

Die Konferenz bot praxisnahe Workshops, Networking und Inspiration für die Weiterentwicklung der Branche.

PerformixX Awards 2024: Auszeichnung der Besten im Affiliate-Marketing

Die PerformixX Awards, ein Highlight der Affiliate Conference, würdigen herausragende Leistungen im Affiliate- und Performance-Marketing. Eine unabhängige Jury aus 28 Top-Publishern prämierte in vier Kategorien die Spitzenreiter:

Beste Affiliate-Agentur : 1. MAI xpose360, 2. Projecter, 3. Hearts&Science

: 1. MAI xpose360, 2. Projecter, 3. Hearts&Science Bester Advertiser : 1. Vodafone, 2. EMP, 3. Telefonica

: 1. Vodafone, 2. EMP, 3. Telefonica Bestes Affiliate-Netzwerk/Technologie : 1. Adcell, 2. Awin, 3. Webgains

: 1. Adcell, 2. Awin, 3. Webgains Bester technischer Dienstleister: 1. Tariffuxx, 2. Converify, 3. affilitizer

Diese Auszeichnungen dienen als Branchenbarometer für Qualität und Innovation, stärken das Vertrauen in die Gewinner und fördern erfolgreiche Partnerschaften im Affiliate-Marketing.

Podcast: Back 2 Basics – Relevante KPIs

In Episode 62 des „Next Level Affiliate Marketing Podcast“ mit dem Titel „Back 2 Basics – Relevante KPIs“ diskutieren die Gastgeber die wichtigsten Key Performance Indicators (KPIs) im Affiliate-Marketing. Sie erläutern, welche Kennzahlen für die Bewertung von Kampagnen entscheidend sind und wie diese effektiv gemessen werden können. Zudem geben sie praxisnahe Tipps zur Optimierung von Affiliate-Strategien basierend auf KPI-Analysen. Diese Folge bietet sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Marketern wertvolle Einblicke in die datengetriebene Steuerung von Affiliate-Programmen.

Podcast: Oops! This Affiliate Program Totally Blew It

In der Episode „Oops! This Affiliate Program Totally Blew It (Here’s How to Avoid Their Mistake)“ des Podcasts „The Affiliate Guy“ analysiert Matt McWilliams die Fehler eines fehlgeschlagenen Affiliate-Programms. Er identifiziert die Hauptursachen des Scheiterns und bietet praxisnahe Ratschläge, wie ähnliche Fallstricke vermieden werden können. Die Episode richtet sich an Affiliate-Manager und Marketer, die aus den Fehlern anderer lernen möchten, um ihre eigenen Programme erfolgreicher zu gestalten.

Der November 2024 verdeutlichte, wie dynamisch sich das Affiliate-Marketing weiterentwickelt. Neue Technologien, Tools und Plattformstrategien, wie der Awin Fall Release oder der RetailAds Feedpilot, unterstreichen die zunehmende Relevanz von datengetriebenen Ansätzen und KI-gestützter Optimierung. Gleichzeitig zeigen Innovationen wie TikToks Affiliate-Links und Perplexity Shopping die Verschmelzung von Social Commerce und Affiliate-Marketing.

Die PerformixX Awards 2024 würdigten herausragende Akteure der Branche und setzten Standards für Qualität und Innovation. Podcasts lieferten praxisnahe Tipps, von KPI-Analysen bis hin zu Lessons Learned aus misslungenen Programmen.