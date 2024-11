Affiliate-Marketing als Schlüsselstrategie in drei Wachstumsbranchen

Affiliate-Marketing gewinnt in verschiedenen Branchen – Travel, Online-Apotheken und Influencer Brands zunehmend an Bedeutung. Zielgerichtete Programme ermöglichen Unternehmen, ihre Reichweite zu steigern, den Umsatz zu maximieren und sich in dynamischen Märkten zu behaupten. In den aktuellen Branchen-Benchmarks wurden unterschiedliche Affiliate Partnerprogramme in den entsprechenden Branchen beleuchtet. In diesem Artikel möchtet wir Dir einen kleinen Einblick in alle Segmente geben. Zudem findest Du am Ende des Artikels alle Links zum vollständigen Download der Branchen-Benchmarks.

1. Reisen und Tourismus: Digitalisierung im Aufwind

Die Reisebranche erwartet bis 2029 E-Commerce-Umsätze von 72,95 Milliarden Euro, mit 82 % online generiertem Umsatz. Affiliate-Marketing ist hier unverzichtbar, um von der Online-Buchungsdynamik zu profitieren:

Programme wie ltur.com (Conversion-Rate: 0,82 %) setzen Benchmarks, während opodo.de (0,10 %) aufholbedarf hat

Optimierungen in Provisionsstrukturen, Plattform-Usability und mobilen Werbemitteln sind essenziell

Neue Anbieter profitieren von etablierten Best Practices und vermeiden gängige Fehler

2. Digitale Gesundheit: Der Boom der Online-Apotheken

Die Umsätze in der deutschen Online-Apothekenbranche sollen bis 2029 auf 2,64 Milliarden Euro wachsen. Affiliate-Marketing hilft, diese Dynamik zu nutzen:

Anbieter wie DocMorris punkten mit hohen Conversion-Rates (10,72 %), während andere mit hohen Stornoraten (z. B. Aponeo, 43,27 %) kämpfen

Erfolgsstrategien umfassen transparente Programmbeschreibungen, mobile Bannerformate und In-App-Tracking

Mobile Commerce wird zunehmend bedeutend, um den steigenden Online-Traffic zu bedienen

3. Mode, Schmuck und Accessoires: Influencer Brands im Fokus

Influencer-Marketing dominiert diesen Bereich, mit einem prognostizierten Werbeausgabenwachstum von 9,15 % jährlich bis 2028. Affiliate-Programme ergänzen diese Strategien, indem sie zielgerichtete Partnerschaften fördern. Erfolgsfaktoren:

Differenzierte Provisionsmodelle (z. B. boohoo und PURELEI) steigern die Attraktivität für Publisher

Mobile optimierte Werbemittel und Apps tragen zur Reichweitenerweiterung bei

Herausforderungen liegen in hohen Stornoraten und der Optimierung von KPIs wie Conversion-Rates

Gemeinsame Handlungsempfehlungen für alle Branchen

Transparenz : Klare Programmbeschreibungen und KPIs wie Stornoquote und Warenkorbhöhe stärken Vertrauen.

: Klare Programmbeschreibungen und KPIs wie Stornoquote und Warenkorbhöhe stärken Vertrauen. Mobile Optimierung : Mit Apps, mobilen Werbeformaten und In-App-Tracking erschließen Unternehmen die mobile Zielgruppe.

: Mit Apps, mobilen Werbeformaten und In-App-Tracking erschließen Unternehmen die mobile Zielgruppe. Regelmäßige Evaluierungen: Anpassungen bei Provisionsmodellen und Usability verbessern die Performance nachhaltig.

Fazit: Affiliate-Marketing ist in allen drei Branchen ein unverzichtbares Instrument, um Marktanteile zu sichern und langfristig zu wachsen. Die gezielte Analyse und Optimierung der Programme eröffnet erhebliche Potenziale in einem zunehmend digitalen Wettbewerb.

Hier geht es zum Download der vollständigen Branchen-Benchmarks: