CloseUp – 10 Fragen an Nicole Fischer von DeutschlandCard

Nicole hat sich im Affiliate Marketing einen vielfältigen und breiten Erfahrungshorizont erarbeitet. Ihre Reise begann in einer Berliner Agentur, wo sie die Grundlagen des Affiliate Marketings lernte. Danach wechselte sie zu finanzen.de, wo sie im Lead-Bereich tätig war und ihre Fähigkeiten in der Kundenakquise und -betreuung weiter ausbaute. Es folgten vier Jahre bei belboon, einem führenden Affiliate-Marketing-Netzwerk, in denen sie als Senior Key Account Manager strategische Partnerschaften aufbaute und Kampagnen sowie den Influencer-Bereich optimierte. Heute ist sie bei DeutschlandCard GmbH auf der Publisher-Seite aktiv und sorgt mit kreativen Kampagnen und starkem Kundenfokus für nachhaltigen Erfolg. Ihre vielseitige Erfahrung von Advertiser über Netzwerk bis Publisher macht sie zu einer Expertin, die die Branche aus allen Perspektiven kennt.

Herzlich Willkommen, Nicole Fischer!

1. Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Ich liebe es, mich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen und Dinge zu tun, die ich noch nie gemacht habe oder die mich anfangs unsicher machen. Es ist für mich eine spannende Art, zu wachsen und meine Komfortzone zu erweitern.

2. Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Nicht so ganz genau, aber ein Moment ist mir besonders in Erinnerung geblieben: Mit etwa 14 Jahren habe ich für meinen damaligen Fußballverein in der Heimat die Website mit einem Homepage-Baukasten erstellt und gestaltet. Das war eine Mischung aus Experimentieren und Stolz, etwas Eigenes im Internet zu schaffen. Ansonsten erinnere ich mich an die begrenzte Zeit, die ich am Computer verbringen durfte – die ich als Einzelkind jedoch mit einer gewissen charmanten Hartnäckigkeit oft etwas verlängern konnte.

3. Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Darüber denke ich ehrlich gesagt gar nicht nach – ich mache einfach, was mir Spaß macht! 😊 Warum sollte man sich da von einem Alter limitieren lassen?

4. Was sagen andere über Dich?

Meine Freundinnen Julia und Sabrina haben das einmal wunderbar auf den Punkt gebracht:

„Nissi (mein Spitzname) ist ein unglaublich kommunikativer Mensch, der sich auf verschiedene Ebenen der Kommunikation einlassen kann. Sie hat die Fähigkeit, Perspektiven zu wechseln und sich in andere hineinzuversetzen. Dabei bleibt sie immer offen und klar, sodass man genau weiß, wo man bei ihr steht. Nissi ist eine echte Bereicherung – ihre positive Ausstrahlung und Energie füllen sofort den Raum, und man hat das Gefühl, bei ihr seine Batterien aufladen zu können. Und natürlich: Mit ihr kann man Pferde stehlen!“

5. Und wie denkst Du darüber?

Stimmt schon 😉 Ich umgebe mich gerne mit Menschen, die auf der gleichen oder einer ähnlichen Wellenlänge sind wie ich. Natürlich kann ich mich, ähnlich wie ein Chamäleon, gut anpassen, aber es ist etwas ganz Besonderes, wenn Menschen einen so sehen und schätzen, wie man wirklich ist.

6. Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Typisch für Affiliate Marketing ist der sympathische Austausch mit vielen Menschen. Seit über 11 Jahren bin ich in dieser Branche und treffe immer wieder bekannte Gesichter auf Veranstaltungen. Der Austausch ist direkt, per Du und stets freundlich – egal, ob man sich persönlich trifft oder per E-Mail in Kontakt kommt. Und natürlich gehören auch ständige technische Updates dazu, immer wieder neue Herausforderungen, obwohl man denkt, man kennt schon alles.

7. Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Vielleicht würde ich für einen Tag Radio-Moderatorin sein. Ich kann wirklich super viel reden, ob es um unwichtigen, witzigen Kram geht oder darum, Spannung und Unterhaltung zu schaffen. Es wäre sicher ein Riesenspaß, das Mikrofon in die Hand zu nehmen und den Tag mit unterhaltsamen Gesprächen und einer guten Portion Humor zu füllen.

8. Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Die beste Entscheidung war, zu lernen, mit mir selbst im Reinen zu sein und gut für mich zu sorgen. Wir haben nur dieses eine Leben, und ich bin der festen Überzeugung, dass wir es glücklich und bewusst leben sollten. Für mich bedeutet das, auf meine Bedürfnisse zu hören, Prioritäten zu setzen, die mir guttun, und meinen eigenen Weg zu gehen – unabhängig von äußeren Erwartungen.

9. Worauf willst du nie wieder verzichten?

Nie wieder möchte ich auf meine berufliche Flexibilität und Freiheit verzichten. Remote zu arbeiten gibt mir die Möglichkeit, meinen Job in Ruhe und mit voller Konzentration zu erledigen, während ich gleichzeitig meine Zeit effizient gestalten kann. Obwohl ich ein absoluter Teamplayer bin und es liebe, Menschen um mich zu haben, schätze ich die Balance, die diese Arbeitsweise mit sich bringt. Natürlich besteht die Gefahr, sich in der Arbeit zu verlieren und kein Ende zu finden – das kenne ich nur zu gut. Doch der Ausgleich, von überall aus arbeiten zu können und dabei Zeit für Familie, Freunde, Sport und meinen Hund zu haben, macht diese Freiheit für mich unbezahlbar.

10. Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Ich sehe mich definitiv irgendwo am Wasser, idealerweise in einer Gegend, die mir Vertrautheit und Ruhe bietet. Als jemand, der von der Ostsee stammt, fühle ich mich dort oder in ähnlichen Regionen besonders wohl. Mein Traum wäre es, die Zeit zwischen Deutschland und einem anderem Ort im Süden aufzuteilen – vielleicht irgendwo mit mediterranem Flair. Sollte das nicht klappen, wäre die deutsche oder polnische Ostsee ein wunderbarer Plan B. Dort gibt es diese ganz besondere Mischung aus Heimatgefühl, Natur und Ruhe, die für mich unschlagbar ist.

