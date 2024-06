Awin ThinkTank 2024

Vom 11. bis 12. Juni 2024 öffnet der TEC Event Campus in Berlin seine Türen für das Awin ThinkTank Event. Dieses jährliche Treffen ist ein Muss für alle, die in der Affiliate-Marketing-Branche tätig sind. Mit einem beeindruckenden Line-up an Teilnehmern, darunter renommierte Advertiser wie ABOUT YOU, Dyson, HelloFresh und Thalia, sowie führende Publisher wie Klarna, PayPal, TopCashback und UNiDAYS, verspricht das Event hochkarätige Einblicke und Networking-Möglichkeiten.

Folgendes können die Teilnehmende erwarten:

Inspirierende Keynotes und Panel-Diskussionen: Erhalte tiefgehende Einblicke in erfolgreiche Strategien und innovative Technologien.

Erhalte tiefgehende Einblicke in erfolgreiche Strategien und innovative Technologien. Workshops und Praxis-Sessions: Lerne in praxisnahen Workshops und Sessions von den Besten der Branche.

Lerne in praxisnahen Workshops und Sessions von den Besten der Branche. Networking-Möglichkeiten: Knüpfe wertvolle Kontakte mit führenden Advertisern, Publishern und Technologiepartnern.

Knüpfe wertvolle Kontakte mit führenden Advertisern, Publishern und Technologiepartnern. Branchenausstellung: Informiere Dich über die neuesten Tools und Technologien im Affiliate-Marketing.

Das Awin ThinkTank Event ist nicht nur eine Plattform zum Austausch von Wissen und Erfahrungen, sondern auch ein Ort, an dem die Zukunft des Affiliate-Marketings gestaltet wird. Nütze die die Gelegenheit, um von den Besten zu lernen, eigene Strategien zu verbessern und neue Impulse für Dein Business zu erhalten.

Melden Dich noch heute an und sichern Dir einen Platz bei diesem wichtigen Branchenevent. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung findest Du hier.

Auch wir von der MAI xpose360 werden vor Ort vertreten sein und freuen uns auf gute Gespräche!