Wenn man sich die Vita unseres heutigen Gastes ansieht, fällt eines sofort auf: Beständigkeit. Ausbildung bei Velux, Praktikum und Werkstudent bei Talkline, danach Mobilcom. Und dann bereits Webgains. Und an deren Spitze steht seit 2017 Andreas Sasnovskis. Andreas studierte an der Fachhochschule Westküste in Heide Betriebswirtschaftslehre, bevor er 2001 als Affiliate-Manager bei Mobilcom in Büdelsdorf einstieg. 2007 wechselt er dann zu Webgains und durchlief alle Stationen vom Affiliate- & Account-Manager bis zum Geschäftsführer.

Herzlich Willkommen Andreas Sasnovskis

Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Im Juni war ich zum ersten Mal live und über Nacht beim Babysitting dabei.

Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Ich musste mich für einen Praktikumsplatz bei Talkline über das Unternehmen erkundigen. Und das in der FH, da ich zuhause kein Internet hatte. Fun Fact – es handelte sich um einen Praktikumsplatz im Olinemarketing.

Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Sendung mit der Maus anschauen. Aber eigentlich kann man dafür gar nicht zu alt sein, man lernt immer etwas dazu.

Was sagen andere über Dich?

…das ich nur schwarze Klamotten trage, was aber nur zu 90% stimmt.

Und wie denkst Du darüber?

Schwarze Klamotten sind nicht nur cool, sondern auch praktisch, denn man sieht nicht gleich jeden Fleck.

Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Sehr viel Abwechslung, Networking mit vielen sehr netten Menschen, lockerer Umgang miteinander bei gleichzeitiger Professionalität und natürlich, dass es immer mit Fraud in Verbindung gebracht wird, was ungerecht ist und mächtig nervt.

Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Den von meinem Vater, um zu sehen, was er alles für seine Familie geleistet hat.

Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Nach dem Abi nicht gleich zu studieren, sondern zunächst eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei Velux gemacht zu haben.

Worauf willst du nie wieder verzichten?

Glücklicherweise musste ich eigentlich noch nie auf etwas verzichten. Ganz wichtig sind aber für mich gute Freunde, Sport & Musik.

Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

In der Nähe meiner Familie und Freunde.

