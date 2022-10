Trotz der aktuellen Inflation wächst das Affiliate-Marketing auch 2022 um 14,81% auf ein Werbevolumen von 1,55 Mrd. Euro. 2021 lag dieses noch bei 1,35 Mrd. Euro.



Das ergab der neue „German Digital Advertising Latecast 2022“, den die Omnicom Media Group in diesem Jahr zum vierten Mal erstellt hat.

Die Prognose für den digitalen Gesamtwerbemarkt zeigt sich auch insgesamt trotz widriger Umstände als robost. So soll dieser 2022 bei insgesamt 14,76 Mrd. Euro liegen, was ein Wachstum von knapp 18% im Vergleich zu 2021 (12,52 Mrd. Euro) entspricht.

Demnach macht das Affiliate-Marketing rund 10,5% vom Gesamtwerbemarkt aus.

Demnach konnte die Agenturgruppe auch dieses Jahr keinen Corona bedingten „Knick“ für die digitalen Werbeinvestitionen in Deutschland feststellen und der digitale Werbemarkt wächst zum dritten Mal hintereinander.

Zur Erhebung der Zahlen greift die Agenturgruppe dabei auf Erhebungen von IAB Europe, OVK, Schickler und ZAW sowie auf Expertengespräche mit Marktpartnern und eigene Prognosen zu.

12,4 Mrd. Euro Affiliate-Umsatz im E-Commerce

Geht man zudem von einem durchschnittlichen Provisionsanteil von 8% aus, würden 2022 ungefähr 12,4 Mrd. Euro Umsatz im E-Commerce generiert werden. Die letzte Erhebung hierzu kommt aus dem Jahr 2019. Dabei hat der BVDW ermittelt, dass jeder siebte Euro im Online-Handel durch Affiliate-Marketing erwirtschaftet wird.

Insgesamt gibt es in Deutschland laut der letzten Erhebung der Fokusgruppe Affiliate-Marketing im BVDW rund 40.000 Publisher, 7.000 Advertiser, 150 Agenturen und 50 Netzwerke/Technologien. Zudem vereint die Branche über 95.000 Fachkräfte, was zeigt, welche große Vertriebs- & Innovationskraft in ihr steckt.