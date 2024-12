CloseUp – 10 Fragen an Melanie Stimpfle

Seit September 2018 ist sie bei der xpose360 und hat ihre Reise als Trainee gestartet. Heute ist Melanie Teamleiterin in der Affiliate-Abteilung. Trotz ihrer Führungsrolle ist sie immer noch gerne im operativen Tagesgeschäft unterwegs – die Arbeit mit den Kunden macht ihr sehr viel Spaß! Kampagnen zu planen und umzusetzen, sowohl im operativen als auch im strategischen Bereich sind noch immer Aufgaben, die Melanie mit ihren Kunden gerne erledigt. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen, und das ist genau das, was sie an ihrer Arbeit so liebt!

Herzlich Willkommen, Melanie Stimpfle!

1. Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Vor kurzem war ich in Marokko und habe zum ersten Mal in der Wüste auf einem Kamel geritten. Ich muss ehrlich sein: Ich hatte mir das deutlich bequemer vorgestellt! Nach etwa der Hälfte der Strecke habe ich beschlossen, dass ich wohl doch eher der „zu-Fuß“-Typ bin und bin den Rest der Strecke gelaufen. 😊 Das hatte den Vorteil, dass ich die faszinierende Landschaft noch intensiver genießen konnte – und meine Beine hatten sich auch über die Bewegung gefreut. Ein unvergessliches Abenteuer!

2. Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Das ist wirklich schon eine ganze Weile her! Ich erinnere mich vor allem an unseren klobigen Röhrenbildschirm, der gefühlt den halben Schreibtisch eingenommen hat. Damals war das Surfen ein echtes Highlight, weil meine Eltern den Router sofort ausgesteckt haben, sobald meine eine Stunde Internetzeit vorbei war. Ich war vor allem in SchülerVZ und natürlich auf ICQ unterwegs.

Irgendwie hat man das alles viel bewusster genutzt als heute. 😊

3. Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Passend zur Weihnachtszeit fällt mir hier direkt ein selbst gebastelter Adventskalender ein. Für einen Adventskalender sollte man nie zu alt sein und ich freue mich jedes Jahr aufs Neue, wenn ich mit einem überrascht werde. 😊. Ansonsten würde ich behaupten, man ist für nichts zu alt, solange es einem Spaß und Freude bereitet. Alter ist auch „nur“ eine Zahl.

4. Was sagen andere über Dich?

Die Rückmeldungen, die ich bekomme, sind oft eine bunte Mischung – und ich finde, das passt ganz gut zu mir. 😊 Man nennt mich ehrgeizig und abenteuerlustig, aber auch „nicht ganz sauber“ – was ich versuche als charmantes Kompliment für meine spontane und manchmal verrückte Art zu sehen. Ich bin ständig unterwegs, viel auf Reisen, bummle durch die Weltgeschichte & habe diese innere FOMO: Ich will nichts verpassen!

Gleichzeitig schätzen andere meine Zuverlässigkeit und Empathie, was mir besonders wichtig ist. Abenteuer erleben und dabei trotzdem ein verlässlicher Mensch sein.

5. Und wie denkst Du darüber?

Ich würde sagen, sie haben schon recht – das beschreibt mich ziemlich gut! 😊 Ich liebe es, Neues zu erleben und ständig unterwegs zu sein, aber ich arbeite gerade daran, meine FOMO ein bisschen zurückzuschrauben. Man muss ja nicht immer alles mitnehmen, oder? Aber insgesamt bin ich ganz zufrieden mit der Mischung aus Abenteuerlust und Zuverlässigkeit.

6. Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Für mich ist Affiliate Marketing vor allem Networking pur – es gibt so viele Events, bei denen man ständig neue aber auch altbekannte Leute trifft. Die Branche ist klein und fühlt sich dadurch fast schon familiär an, was ich sehr schätze. Außerdem ist der Job unglaublich abwechslungsreich, und es wird wirklich nie langweilig. Egal ob neue Partner, spannende Kampagnen oder innovative Technologien – es gibt immer etwas Neues zu entdecken.

7. Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Ich glaube, ich wäre gerne für einen Tag Kindergärtnerin oder Erzieherin. Ich stelle mir diesen Job unglaublich erfüllend und abwechslungsreich vor, weil man jeden Tag die Welt aus den Augen von Kindern sehen darf. Wir „Erwachsenen“ können so viel von Kindern lernen oder sogar zurückgewinnen: die Freude an den kleinen Dingen, ihre Unbefangenheit und diese Leichtigkeit, die uns oft verloren geht. Und mal ehrlich – wie cool wäre es, den ganzen Tag Dinge zu tun, die für Erwachsene eigentlich „nicht mehr erlaubt“ sind? Malen, spielen, herumalbern – da würde ich mich schon sehen!

😊

8. Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Das ist echt schwierig, weil es so viele gute Entscheidungen gab, dass ich keine einzelne hervorheben kann. Ich glaube, jede Entscheidung hat etwas Gutes für sich – selbst wenn sie sich im Nachhinein als falsch herausstellt, lernt man ja immer etwas daraus. Für mich zählt der Gedanke, dass jede Entscheidung mich ein Stück weitergebracht hat, egal in welche Richtung. 😊

9. Worauf willst du nie wieder verzichten?

Definitiv auf das Remote-Arbeiten – ich liebe es, unterwegs zu sein und Reisen mit meinem Job zu verbinden. Diese Freiheit ist für mich unbezahlbar! Aber genauso wenig könnte ich auf meine Freunde verzichten. Egal, wo auf der Welt ich gerade mit ihnen unterwegs bin, sie geben mir immer ein Gefühl von Zuhause. 😊

10. Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Das ist eine sehr gute Frage! 😊 Im Winter würde ich gerne ein Haus an der spanischen Küste bei Cádiz oder vielleicht in Portugal haben, um die kalten Monate in der Sonne zu verbringen. Und in den Sommermonaten, nun ja, da zieht es mich nach Südtirol, umgeben von den beeindruckenden Bergen – einfach perfekte Ruhe und Natur!

