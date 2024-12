Der große Affiliate Jahresrückblick 2024

Bereits seit 2006 veröffentlichen wir traditionell im Dezember den großen Affiliate Jahresrückblick.

Auch im Jahr 2024 blieben die wirtschaftlichen Herausforderungen in Deutschland groß, geprägt von geopolitischen Spannungen und einer anhaltenden wirtschaftlichen Stagnation. Der fortdauernde Konflikt in der Ukraine und die Eskalation im Nahen Osten sorgten für Unsicherheiten, die auch die deutsche Konjunktur schwer belasteten. Seit mehr als zwei Jahren befindet sich die Wirtschaft in einer Phase des Stillstands, und eine spürbare Erholung wird frühestens 2025 erwartet. Allerdings wird das Wirtschaftswachstum voraussichtlich nicht auf das Niveau vor der Corona-Pandemie zurückkehren.

Der IHK-Konjunkturindex fiel im Herbst 2024 auf 99 Punkte, ein Zeichen für die angespannte Lage, in der lediglich 15% der Unternehmen mit einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation in den kommenden Monaten rechnen. Sämtliche Prognosen, von der Bundesregierung über führende Wirtschaftsinstitute bis hin zur Deutschen Bank, zeichnen ein pessimistisches Bild. Für 2024 wird ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2% erwartet, das zweite Rezessionsjahr in Folge. Für 2025 rechnen Experten mit einem minimalen Wachstum von nur 0,5%.

Auch die Inflation blieb ein zentrales Thema. Nach den extremen Preissteigerungen der Vorjahre stabilisierte sich die Teuerungsrate zwar bei durchschnittlich 3,5%, sank im September aber auf 1,2%. Diese Entwicklung deutet auf eine gewisse Entspannung hin, dennoch bleibt die Unsicherheit groß, da globale Krisen weiterhin Einfluss auf die Preisentwicklung haben könnten.

Zeitgleich stieg die Zahl der Unternehmensinsolvenzen auf ein kritisches Niveau. Nach Angaben von Allianz Trade wurden 2024 mehr als 20.000 Firmenpleiten registriert, ein Wert nahe dem Höchststand von 2020. Neben zahlreichen kleinen und mittelständischen Unternehmen traf es auch bekannte Marken mit einem Affiliate-Programm wie Weltbild, FTI, The Body Shop, Esprit, Gärtner Pötschke, Galeria Kaufhof und Depot.

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen gibt es auch positive Entwicklungen. So steigen Löhne und Gehälter erstmals seit Jahren wieder stärker als die Preise, was zu einer erhöhten Kaufkraft führte. Diese Entwicklung dürfte den Konsum stützen. Laut einer Umfrage des Marktforschers YouGov planen 71% der Deutschen, in der Weihnachtszeit genauso viel oder sogar mehr für Geschenke auszugeben als im Vorjahr. Besonders der Onlinehandel profitierte von dieser Kauflaune. Rund 38% der Verbraucher kaufen bevorzugt bei großen Plattformen wie Amazon, während 22% direkt die Webseiten von Einzelhändlern nutzen.

Der deutsche Onlinehandel zeigte insgesamt erste Anzeichen einer Stabilisierung. Laut Handelsverband Deutschland (HDE) stieg der Umsatz im Jahr 2024 um 3,4% auf 87,1 Mrd. Euro, und der Anteil des E-Commerce am gesamten Einzelhandelsumsatz erreichte 13,1% . Für 2025 wird ein weiteres Wachstum prognostiziert, das den Umsatz auf 114 Mrd. Euro anheben könnte, was einem Marktanteil von 19% entsprechen würde.

Parallel dazu verzeichnete das Affiliate-Marketing ebenfalls ein moderates Wachstum. Laut eMarketer werden die Ausgaben für Affiliate-Marketing in den USA bis 2028 fast 16 Milliarden US-Dollar erreichen, was auf das gestiegene E-Commerce-Volumen und das wachsende Interesse von Agenturen zurückzuführen ist, Online-Verkäufe anzukurbeln.

Laut dem „German Digital Advertising Latecast 2024“, den die Omnicom Media Group 2024 zum sechsten Mal erstellt hat, lagen die Werbespendings im Affiliate-Marketing bei 1,6 Mrd. Euro in Deutschland. Lag das Wachstum 2023 noch bei 3,2 % im Vergleich zu 2022 (1,55 Mrd. Euro) stagnieren diesmal die Umsätze für die Affiliate-Branche.



Europaweit wird das Affiliate-Marketing allerdings voraussichtlich ein Marktvolumen von rund 5,55 Milliarden USD im Jahr 2024 erreichen, bei einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von 6,5%. Laut Cognitive Market Research wird das Marktvolumen in Großbritannien etwa 933 Millionen USD betragen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,3%.

Die Branche bleibt also wettbewerbsfähig, insbesondere durch ihre Flexibilität, Konsumenten über verschiedenste Kanäle wie Social Media und Influencer-Marketing zu erreichen.

Einen detaillierten Ausblick auf die Affiliate-Branche für 2025 veröffentlichen wir allerdings wieder im Januar 2025 mit unserem großen Affiliate-Trend-Report 2025.

Um das Jahr 2024 nochmals Revue passieren zu lassen, möchten wir hier das ganze Jahr nochmals in chronologischer Reihefolge zusammenfassen. An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass unsere Redaktion nicht immer alle News der Branche zu 100% im Blick haben kann und dementsprechend auch auf proaktive News der Anbieter und Netzwerke angewiesen ist.

Januar

Im Januar erscheint wieder der große Affiliate Trend Report für das Jahr 2024. In Zusammenarbeit mit der Performance-Marketing-Agentur MAI xpose360 wurden hierfür über 1.400 Affiliates, Advertiser, Agenturen sowie Netzwerke und Technologie-Anbieter zu den wichtigsten Trends und Entwicklungen befragt. Zudem teilten 43 Expertinnen und Experten aus der Affiliate-Branche ihre Einschätzungen zu den künftigen Entwicklungen. Zusammenfassen lassen sich die Ergebnisse wie folgt:

53 % der Advertiser, 38 % der Affiliates und sogar 63 % der Netzwerke und Technologie-Anbieter (ANT) berichteten von steigenden Umsätzen im Jahr 2023. Für 2024 zeigen sich die Aussichten noch optimistischer: 44 % der Affiliates, 60 % der ANT und beeindruckende 79 % der Advertiser rechnen mit einer positiven Umsatzentwicklung. Diese Zahlen verdeutlichen die weiterhin robuste Grundstimmung in der Affiliate-Branche, selbst angesichts schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen.

Ein dominierendes Thema des Jahres war Künstliche Intelligenz (KI). Für 74 % der Advertiser, 70 % der Affiliates und 72 % der ANT ist KI das Top-Trend-Thema für 2024. Schon jetzt nutzen 65 % der Advertiser und 78 % der Affiliates KI-Tools, hauptsächlich für die Content-Erstellung, Werbemittel-Produktion und Reportings. Die Umfrage zeigt: Unternehmen, die auf KI setzen, könnten einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil erzielen, was auch 97 % der befragten Advertiser bestätigen.

Ein weiteres zentrales Thema bleibt die Leistungsmessung

Mit der bevorstehenden Abschaffung von Third-Party-Cookies im Google Chrome Browser und den bestehenden Einschränkungen in Safari und Firefox sehen 50 % der Advertiser, 48 % der Affiliates und 56 % der ANT das Thema „Cookieless Future“ als eine der größten Herausforderungen. Gleichzeitig setzen bereits 68 % der Advertiser auf zukunftssichere Tracking-Methoden wie Server-to-Server- und First-Party-Tracking. Trotzdem sind Tracking-Probleme weiterhin ein Sorgenpunkt, insbesondere durch Browsersanktionen und AdBlocker.

Inflation und Rezession beeinflussten die Branche auch 2023. 44 % der Affiliates und 38 % der Advertiser sahen darin Herausforderungen, während 78 % der Advertiser und 48 % der Affiliates Affiliate-Marketing als Gewinner dieser Krise einschätzen. Das liegt vor allem am performanceorientierten Ansatz, der auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine transparente Skalierung ermöglicht.

Die Bedeutung von Mobile- und Cross-Device-Tracking bleibt hoch. Doch nur 29 % der Advertiser nutzen bereits Cross-Device-Tracking, und lediglich 9 % planen die Integration für 2024. Angesichts steigender Mobile-Traffic-Anteile besteht hier weiterhin Nachholbedarf. Auch In-App-Tracking ist für viele Advertiser mit eigenen Shopping-Apps ein dringliches Thema, wird aber bislang nur von 27 % umgesetzt.

Bei den Publisher-Modellen zeigt sich eine zunehmende Diversifizierung. Influencer, Content-Seiten sowie Preisvergleichs- und Cashback-Portale gehören weiterhin zu den umsatzstärksten Kanälen. Besonders Technologie-Publisher verzeichneten ein starkes Wachstum, was zeigt, wie dynamisch die Branche auf neue Geschäftsmodelle reagiert.

Trotz aller Herausforderungen zeigt der Affiliate Trend Report 2024, dass die Branche gut aufgestellt ist, um auch in den kommenden Jahren weiter zu wachsen. Die dynamische Entwicklung und die Innovationskraft des Affiliate-Marketings machen es zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Online-Marketing-Mix, mit vielversprechenden Aussichten für die Zukunft.

EU-Kommission will Cookie-Banner auf Websites entschlacken

Die EU-Kommission plant eine Reform der Cookie-Banner-Praxis, um Nutzer vor ständigen Einwilligungsanfragen zu schützen. Websites sollen User künftig nur einmal jährlich nach ihrer Cookie-Zustimmung fragen. Eine freiwillige Selbstverpflichtung großer Plattformen wie Meta, Apple und Amazon soll dies umsetzen. Ziel ist es, Cookie-Müdigkeit zu reduzieren, die Transparenz zu erhöhen und weniger aufdringliche Werbemodelle zu fördern. Die EU hofft, dass diese Initiative auch kleinere Anbieter zu besseren Datenschutzpraktiken anregt.

Februar

Awin veröffentlicht neue Studie

Die Awin-Studie 2024, durchgeführt von Forrester Consulting, bot tiefgehende Einblicke in die Trends und Herausforderungen im Digital Marketing. Befragt wurden 650 Marketing-Entscheidungsträger:innen aus Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den USA, darunter 163 aus Deutschland. Der Fokus lag auf technologischer Innovation und der Messbarkeit von Marketinginvestitionen.

Während 51 % der Befragten weltweit auf neue Technologien setzen, um ihre Marketingkapazitäten zu stärken, zeigte Deutschland mit 41 % eine überdurchschnittliche Dynamik beim Übergang zum Digital Business. Influencer-Marketing blieb dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor, doch auch die Bedeutung von Affiliate-Marketing wuchs rasant. Angesichts der Herausforderungen mit Big-Tech-Plattformen – darunter unflexible Preismodelle und unzureichende Berichte – wird Affiliate-Marketing als flexible und transparente Alternative immer wichtiger. Mit einer Effektivitätsbewertung von 39 % „sehr effektiv“ und 59 % „effektiv“ etabliert es sich als bevorzugter Kanal.

Tim Lomborg, Managing Director DACH bei Awin, betonte: „Affiliate-Marketing ist der Schlüssel für Unternehmen, die Transparenz, Flexibilität und Effizienz suchen.“ Die Ergebnisse unterstreichen den strategischen Wandel im Marketing, hin zu mehr Technologieeinsatz und einer stärkeren Diversifizierung der Werbebudgets.

Klara-Umfrage zeigt wachsendes Bewusstsein für Kreislaufwirtschaft

Eine Umfrage von Klarna zeigt ein wachsendes Bewusstsein für Kreislaufwirtschaft bei jüngeren Generationen, insbesondere bei Praktiken wie Reparatur und Second-Hand-Käufen. Trotz hoher Akzeptanz bestehen Hürden wie Kosten und Bequemlichkeit, die das Verhalten beeinflussen. Klarna empfiehlt Unternehmen, Strategien zur Förderung nachhaltiger Praktiken zu entwickeln, die in der Kommunikation und im Affiliate-Marketing durch nachhaltig orientierte Publisher umgesetzt werden können. Der Trend zu ethischem und umweltfreundlichem Konsum sollte stärker in Affiliate-Strategien integriert werden.

Santi Pierini wird neuer CEO bei CJ

Santi Pierini übernimmt die Position des CEO bei CJ, gestützt auf eine beeindruckende Karriere in Technik, Marketing und Strategie, unter anderem bei Accenture, Adobe und Oracle. Zuvor leitete er erfolgreich das Affiliate-Marketing-Softwareunternehmen CAKE und trug zur Expansion von TUNE bei. Pierini will CJ als führendes Unternehmen im Affiliate- und Partnermarketing weiterentwickeln. Er folgt auf Mayuresh Kshetramade, der nach fast fünf Jahren als CEO und insgesamt sieben Jahren im Führungsteam das Unternehmen verlässt.

Partnerschaften als Wachstumsmotor im Commerce Advertising

Der Branchenreport „State of Commerce Advertising 1st Edition/2024“ von mrge unterstreicht die zentrale Rolle von Partnerschaften im E-Commerce-Marketing. 74 % der Befragten erwirtschaften mindestens 15 % ihres Umsatzes über Commerce Advertising – ein Anstieg gegenüber 58,1 % im Vorjahr. Für 2024 sehen die Experten die größten Chancen im Ausbau von Partnerschaften (49,3 %), der Diversifizierung der Partnerbasis und der Expansion in neue Märkte (jeweils 31,5 %).

Felix Witte von mrge betont, dass Commerce Advertising dank seiner Flexibilität und der effektiven Zusammenarbeit zwischen Partnern weiterhin als Umsatztreiber agiert. Mit höheren Budgets und positiven Trends wie KI, Influencer-Marketing und dynamischer Attribution wird ein erfolgreiches Jahr 2024 erwartet.

Schulengel wird Teil von Gooding

Nach Jahren finanzieller Herausforderungen und rückläufiger Spendenerlöse hat sich Schulengel.de entschieden, mit der ähnlichen Plattform Gooding zu fusionieren. Gooding bietet erweiterte Funktionen wie Projektanlegung, Direktspenden und Shoplinks für gemeinnützige Organisationen. Viele Schulengel-Einrichtungen sind bereits bei Gooding vorgemerkt und können nach einer Anmeldung ihre Aktivitäten fortsetzen. Mit diesem Zusammenschluss soll der Geist von Schulengel bewahrt und eine stabile Basis für zukünftige Spenden geschaffen werden. Nutzende müssen sich jedoch aus Datenschutzgründen bei Gooding neu registrieren oder ohne Login weitermachen.

Adcell und Händlerbund starten Kooperation

ADCELL und Händlerbund haben eine Kooperation gestartet, um Onlineshops im Affiliate-Marketing zu unterstützen. Der Händlerbund bringt 15 Jahre Erfahrung im E-Commerce-Sicherheitsnetzwerk ein, während ADCELL über 20 Jahre Expertise im Mittelstand bietet. Die Partnerschaft fördert Reichweite und Wachstum, indem der Händlerbund Produkte und Services online präsentiert und ADCELL diese über diverse Marketing-Kanäle bewirbt. Ziel ist es, Shopbetreibern einen einfachen Zugang zum Affiliate-Marketing zu ermöglichen und ihre Marktpräsenz zu stärken.

Tradedoubler launcht neues Developer Documentation Portal

Tradedoubler führt ein neues Developer Documentation Portal ein, das eine verbesserte Benutzeroberfläche und umfassendere Informationen zur Integration und Automatisierung von Affiliate-Marketing-Aktivitäten bietet. Die Plattform stellt detaillierte Dokumentationen für drei APIs zur Verfügung, die es sowohl Advertisern als auch Publishern und Private Network Partnern ermöglichen, ihre Affiliate-Marketing-Prozesse effizient zu managen. Die Advertiser API ermöglicht es Advertisern, Programme zu verwalten, Werbemittel zu erstellen, Claims zu verfolgen und umfassende Performance-Analysen durchzuführen. Mit der Publisher API können Publisher ihre Partnerschaften, Websites und Vergütungen verwalten und die Performance ihrer Aktivitäten analysieren. Die Network API ist speziell für Private Network Partner gedacht, die ihr eigenes Netzwerk verwalten möchten. Sie bietet Funktionen zur Verwaltung von Organisationen, Programmen und Publishern.

CJ veröffentlicht Trend-Report für das Jahr 2024

Der CJ-Trend-Report 2024 hebt fünf zentrale Entwicklungen im Affiliate Marketing hervor. Erstens zeigt sich, dass fortlaufendes, strategisches Publisher-Recruitment die Wachstumschancen erheblich verdoppeln kann, da 60 % des Umsatzes von Partnern generiert wird, die erst nach dem Start eines Programms rekrutiert werden. Zweitens erfordert das Cookie-Sterben innovative Ansätze, und CPL-Programme zur Generierung von First-Party-Daten bieten hier eine effektive und skalierbare Lösung. Drittens betonen erfolgreiche Programme die Bedeutung von Daten und setzen auf messbaren Mehrwert, wobei Inkrementalität und anpassbare Provisionssätze eine Schlüsselrolle spielen. Viertens wird das globale E-Commerce-Potenzial von 6,3 Billionen Euro als eine treibende Kraft für das Wachstum im Affiliate Marketing erkannt. Schließlich ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, Influencer-Programme auf eine performance-orientierte, hybride Basis zu stellen, um den maximalen Erfolg zu erzielen.

März

Payback kooperiert mit der Sparkasse

Die Sparkasse und Payback kooperieren, wodurch rund 9.000 Unternehmen in das Payback-Programm integriert und über 40 Millionen Sparkassen-Girocards mit einer Punktesammelfunktion ausgestattet werden. Dies erweitert die Reichweite beider Partner, vereinfacht die Nutzung für Kund:innen und bietet zusätzlichen Mehrwert für Sparkassen-Zahlungsmittel.

April

YouTube startet Affiliate Hub: Neuer Meilenstein für Creator und Marken

YouTube launcht den Affiliate Hub, eine Plattform zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Content-Creators und Marken. Creators können direkt über YouTube Studio Kooperationen eingehen, Promo-Codes nutzen und Produkte taggen, während Marken von zielgerichteter Reichweite und authentischen Empfehlungen profitieren.

Vorteile umfassen eine einfache Monetarisierung für Creator und effiziente Werbemöglichkeiten für Advertiser. Teilnahmebedingungen wie 15.000 Abonnenten und die Mitgliedschaft im YouTube-Partnerprogramm gelten derzeit nur für Creator in den USA. Der Affiliate Hub vereinfacht das Management von Affiliate-Links und bietet Boni für erfolgreiche Umsätze – ein potenzieller Game-Changer für E-Commerce und Content-Creation.

Frische Impulse bei Tradedoubler: Neue Führungsrollen für globale Strategien

Tradedoubler stellt mit wichtigen personellen Änderungen die Weichen für die Zukunft. Derek Grant wird VP of Operations und verantwortet internationale operative Exzellenz. Uli Bartholomäus übernimmt als VP of Marketing die Leitung einer neuen globalen Marketingabteilung, um die Marke zu stärken und neue Kundenkontakte zu knüpfen. Camilla Johansson wird General Managerin für die Nordics und treibt Innovation sowie Kampagnenplanung voran. CEO Matthias Stadelmeyer unterstreicht mit diesen Ernennungen das Engagement für Innovation und nachhaltiges Wachstum – ein starkes Signal für Tradedoublers Zukunft.

AffiliateBLOG Breakfast in München

Am 18. April 2024 findet das AffiliateBLOG Breakfast in der Levante Mezze Bar & Restaurant in München statt, organisiert von MAI xpose360 und unterstützt von Burda Forward, easy Marketing und Tradedoubler. Die Networking-Veranstaltung bot spannende Einblicke in aktuelle Trends im Affiliate- und Influencer-Marketing. Burda Forward präsentierte die Integration von Influencer-Marketing in Content Commerce, mit einem Fokus auf TikTok, interaktive Inhalte und Live-Shopping für junge Zielgruppen. MAI xpose360 beleuchtete Zukunftstrends wie KI-basierte Personalisierung, Voice Commerce, Nachhaltigkeit und das Potenzial des Metaversums, sowie Herausforderungen durch eine cookieless Future und wirtschaftliche Unsicherheiten.

Trimexo übernimmt Gutscheinpony.de

Trimexa übernimmt nach Schnäppchenfuchs nun auch Gutscheinpony.de. Obwohl bisher keine großen Änderungen sichtbar sind, plant Trimexa offenbar neue Aktionsmöglichkeiten und ein erweitertes Portfolio.

CJ veröffentlicht Travel Intelligence Report

Der CJ Travel Intelligence Report deckt weltweite Entwicklungen im Reisemarkt basierend auf den Daten des CJ-Netzwerkes auf. Die interaktiven Diagramme bieten sowohl Advertisern als auch Publishern die Möglichkeit, individuell zu filtern, je nachdem, für welche Sparte man sich interessiert. So lassen sich z.B. die Buchungen im Quartalsvergleich für Hotel, Mietwagen oder Flugreisen auf Basis genutzter Endgeräte filtern. Seit 2018 hat sich die Online-Buchung fest etabliert und dominiert nun mit einem Anteil von 51% bei Urlaubsreisen und sogar 68% bei Kurzurlauben. „40% der Reisebuchungen werden auf mobilen Endgeräten getätigt. Das unterstreicht die Notwendigkeit mobile-optimierter Websites und Apps“, betont Linda O´Connell, SVP CJ UK.

Mai

Awin ernennt Gary Reck zum Chief Product and Technology Officer

Awin gewinnt Gary Reck als neuen Chief Product and Technology Officer (CPTO). Mit über 15 Jahren Erfahrung, unter anderem bei eBay und Gumtree, wird Reck die Produkt- und Technologieabteilung leiten und Awins Plattform weiterentwickeln. Sein Fokus liegt auf der Stärkung von Partnerschaften und der Optimierung der Plattform, um Advertisern und Publishern mehr Kontrolle und Umsatzwachstum zu ermöglichen. Reck wird Teil des Executive Boards und baut auf der kürzlich aktualisierten Plattform auf, um Awin als führenden Anbieter im Affiliate-Marketing zu festigen. CEO Adam Ross bezeichnet den Plattform-Launch und die Ernennung Recks als entscheidende Schritte in Richtung eines technologiegetriebenen Unternehmens.

OMR Festival 2024: Trends, Networking und Entertainment

Die OMR 2024, am 7. und 8. Mai in Hamburg, zog rund 70.000 Fachleute an und bot eine Mischung aus spannenden Vorträgen, Networking-Möglichkeiten und Unterhaltung. Themen wie Künstliche Intelligenz und Community-Building standen im Fokus, während prominente Gäste wie Kim Kardashian und Robert Habeck sowie Konzerte von Shirin David und Ski Aggu Highlights setzten. Eine exklusive Bootstour bei der „Affiliate NetworkxX @ OMR“ rundete das Event ab. Das Festival überzeugte durch Vielfalt, Dynamik und Inspiration.

Awin führt neue Funktionen und Zapier-Integration ein

Awin führt neue Tools und Funktionen ein, um das Affiliate-Marketing zu optimieren. Zu den Highlights gehören eine Integration mit Zapier für automatisierte Transaktionsvalidierung, Echtzeit-Performance-Reports für tiefere Kampagnen-Insights und ein Commission Groups Report zur Analyse von Publisher-Leistungen. Erweiterungen wie verbesserte Publisher-Profile, ein flexibler Exposure Planner und präzises Tracking trotz Datenschutzmaßnahmen bieten Advertisern mehr Kontrolle und Effizienz. Diese Neuerungen sollen Unternehmen helfen, Wachstum und Umsatz zu steigern, während der kürzlich veröffentlichte „Power 100“-Guide die wichtigsten Partner und Affiliates der Branche hervorhebt.

Awin ThinkTank Berlin 2024 – KI und Networking im Fokus

Am 11. und 12. Juni 2024 versammelt sich die Affiliate-Branche zum Awin ThinkTank in Berlin, dem größten seiner Art mit 420 Teilnehmer:innen. Neben Networking und einer Vielzahl von Vorträgen standen Künstliche Intelligenz und deren Anwendung im Affiliate-Marketing im Mittelpunkt. Julian Weiß (MAI xpose360) präsentierte KI-Tools zur Kampagnenplanung und Qualitätssicherung, während Awin-Experten Michael Krumm und Nico Dapperheld mit einer interaktiven KI-Demo die kreative Nutzung von KI zeigten. Den Abschluss bildete Futurist Maks Giordano mit einem Impulsvortrag zur Evolution generativer KI im Marketing. Weitere Themen umfassten neue Awin-Reporting-Tools, Publisher-Optimierung und die Zukunft des Cookie-Trackings. Der ThinkTank bot eine inspirierende Plattform für Wissenstransfer, Trends und Zusammenarbeit in der Affiliate-Marketing-Branche.

Google verhängt Sanktionen gegen Gutschein-Affiliates

Google hat in den USA überraschend Sanktionen gegen Gutschein-Websites verhängt, was viele Affiliates und Medienhäuser verärgert hat. Gutscheinangebote wurden teilweise aus den Suchergebnissen entfernt, was erhebliche Folgen für die Einnahmen der Affiliates hat. Die Global Savings Group kritisiert die Maßnahmen als überzogen und schädlich für die Branche. Obwohl Deutschland bisher nicht betroffen ist, rät die GSG zur Qualitätsverbesserung von Gutscheininhalten und enger Zusammenarbeit, um skeptische Inhalte zu vermeiden.

OMfinCon findet in Berlin statt

Am 16.05. fand die OMfinCon 2024 in Berlin statt, ein Event von financeAds für die Finanz- und Versicherungsbranche, mit zahlreichen Keynotes, Vorträgen und Networking-Möglichkeiten. Themen wie KI, E-Mail-Marketing und die Ansprache der Generation Z standen im Mittelpunkt. Besonders spannend waren Einblicke von American Express und Experten zu innovativen Affiliate-Marketing-Strategien. Zudem gab es Business Speed Pitching und wertvolle Diskussionen zu den Herausforderungen im Finanzmarketing, insbesondere in Bezug auf die Zielgruppenansprache. Die Veranstaltung endete mit der feierlichen Preisverleihung der financeAds Performance Awards und einer Aftershow-Party.

Gewinner des financeAds Performance Awards

Die OMfinCon 2024 endete mit einer feierlichen Preisverleihung der financeAds Performance Awards, bei der besonders erfolgreiche Advertiser und Affiliates ausgezeichnet wurden. Die Gewinner in den verschiedenen Kategorien waren: Bei den Advertisern erhielt die Advanzia Bank den Titel „Best Affiliate Program – Finance“, während Lassie als „Best Affiliate Program – Insurance“ und „Best Newcomer – Advertiser“ ausgezeichnet wurde. Der „Affiliates‘ Choice Award“ ging an comdirect. Bei den Affiliates wurden die folgenden Preise verliehen: Verivox gewann in der Kategorie „Best Affiliate – Organic Traffic“, zaleo.digital wurde als „Best Affiliate – Paid Traffic“ geehrt, sinngold wurde als „Best Newcomer – Affiliates“ ausgezeichnet und Finflow erhielt den Preis als „Best Influencer“.

CJ präsentiert neue Influencer-Marketing-Lösung

CJ präsentiert auf der OMR24 seine neue Influencer-Marketing Lösung. Laut Traackr kaufen 63% der Konsumenten bevorzugt Produkte, die ihnen von Influencern empfohlen wurden. Influencer beeinflussen Konsumenten in allen Phasen der Customer Journey. Dies erklärt die große Beliebtheit dieses Marketingkanals sowie die Relevanz fürs Performance Marketing. Content Creator stehen vor der Herausforderung, dass viele verschiedene Tools im Einsatz sind, die nicht miteinander integriert sind. Im zweiten Teil des Recaps zeigt CJ, wie man im Influencer Marketing alle relevanten Metriken vereint und sowohl Branding- als auch Performance-Ziele unter einen Hut bringt – in einer Plattform! Das veranschaulicht die Case Study mit Fabletics.

Juni

Awin veröffentlicht Power 100-Liste

Awin veröffentlicht die Power 100-Liste für 2024, diesmal auf einer interaktiven Landingpage. Dabei handelt es sich um eine Übersicht der relevantesten Publisher im Awin-Netzwerk. Nutzer können mithilfe von Filterfunktionen nach Segmenten, Customer-Journey-Phasen oder Märkten suchen. Details zu Partnern sind durch Klick auf deren Logo einsehbar, einschließlich direkter Weiterleitung zum Publisher-Account. Die Plattform erleichtert das Knüpfen neuer Partnerschaften.

Ladenzeile wird eingestellt

Ladenzeile, einst ein bedeutendes Unternehmen der deutschen Online-Marketing-Szene, wird zum 30. Juni 2024 eingestellt. Die Entscheidung folgt auf einen drastischen Rückgang der Sichtbarkeit bei Google und finanziellen Verlusten in den letzten Jahren. Google wird beschuldigt, durch die Priorisierung eigener Shopping-Listings und die Änderung von Suchergebnissen, die Wettbewerbsfähigkeit von Seiten wie Ladenzeile beeinträchtigt zu haben. Trotz dieser Herausforderungen zeigte sich Ladenzeile als innovativ, hatte jedoch Schwierigkeiten, sich gegen die Marktmacht von Google zu behaupten.

Juli

AffiliateBLOG Club Digital MeetUp

Am 4. Juli 2024 lädt der AffiliateBLOG Club zum Digital MeetUp ein, bei dem die neuesten Trends und Technologien im Affiliate-Marketing vorgestellt wurden. Schwerpunkt des Events ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Julian Weiß (MAI xpose360) präsentierte Ansätze zur effizienten Kampagnenplanung durch KI, während Nico Dapperheld (Awin) praxisnahe Einblicke in die alltägliche Nutzung von KI bei Awin gab, einschließlich Erfolgen und Herausforderungen.

Branchenreport „State of Commerce Advertising 2/2024“: KI und Google-Updates prägen die Zukunft

Die fünfte Ausgabe des „State of Commerce Advertising“-Berichts von mrge beleuchtet Künstliche Intelligenz (KI) und die bevorstehenden Google-Updates als zentrale Themen. Während KI als vielseitiger Wachstumstreiber in Bereichen wie Targeting, personalisierten Produktempfehlungen und Content-Erstellung gesehen wird, bringen die Google-Updates Herausforderungen in Traffic und Datenschutz mit sich. Commerce Advertising bleibt ein Umsatzgarant: Bei 75 % der Befragten trägt es mindestens 15 % zum Gesamtumsatz bei. Trotz der Veränderungen blicken über 75 % der Branche optimistisch auf das zweite Halbjahr 2024. Der Bericht zeigt, dass die Branche flexibel bleibt und KI als Schlüsseltechnologie für weiteres Wachstum ansieht.

TactixX 2024 in München

Die TactixX 2024 in München, organisiert von der Oliro GmbH, zog rund 500 Teilnehmer:innen aus der Affiliate-Branche an und bot inspirierende Vorträge, praxisnahe Workshops und eine lebhafte Podiumsdiskussion. Workshops beleuchteten Themen wie den rechtssicheren Einsatz von KI im Marketing, KI-gestützte Performance-Optimierung, Publisher-Akquise und internationale Trends im Affiliate-Marketing. Besonders im Fokus stand die wachsende Bedeutung von KI und deren Potenzial, Prozesse zu revolutionieren. Die Podiumsdiskussion „Roast the Publisher“ setzte sich kritisch mit Themen wie Inkrementalität, Mitnahmeeffekten und Transparenz auseinander. Kritik an fehlendem Zusammenhalt innerhalb der Branche war ein Denkanstoß für eine stärkere Zusammenarbeit. Die Veranstaltung zeigte das dynamische Potenzial des Affiliate-Marketings und endete mit der Networking-Veranstaltung Networkxx, die Gelegenheit für wertvolle Kontakte bot.

Google cancelt Abschaffung der Third-Party-Cookies

Google beschließt, Drittanbieter-Cookies in Chrome weiterhin zuzulassen, entgegen früherer Pläne, diese standardmäßig zu blockieren. Nutzer sollen jedoch die Möglichkeit haben, sie selbst zu deaktivieren. Diese Entscheidung kommt der Werbebranche entgegen, die Bedenken über die Auswirkungen der Privacy Sandbox auf die Werbeindustrie geäußert hatte. Obwohl die Privacy Sandbox weiterhin als langfristige Lösung getestet wird, bleibt die Einführung unklar. Das Technologieunternehmen betont, dass personalisierte Werbung beliebt ist, und wird die Entscheidung mit Regulierern und der Branche weiter besprechen.

Google zeigt Gutscheine im Google-Snippet an

Google zeigt Gutscheincodes direkt in den Snippets der Suchergebnisse, auch in der deutschen Version. Diese Codes erscheinen bei bestimmten Suchanfragen und können per Klick kopiert und auf den entsprechenden Websites verwendet werden. Dieses neue Feature könnte den Traffic für Gutschein-Portale beeinflussen, da Gutscheincodes direkt in den Suchergebnissen angezeigt werden, ohne dass Nutzer die Website der Anbieter besuchen müssen.

DeutschlandCard launcht Produktsuchmaschine

DeutschlandCard startet eine eigene Produktsuchmaschine, die es Nutzern ermöglicht, Produkte direkt auf der Plattform zu suchen und zu vergleichen. Dies soll die App vielseitiger machen und Nutzer früh in ihrer Journey ansprechen. Das neue Feature bietet die Möglichkeit, beim Preisvergleich Punkte zu sammeln, was einen zusätzlichen Kaufanreiz schafft. Affiliate-Kooperationen werden über die bestehende CPO-Provision und eine kleine Handling-Fee integriert.

Mydealz startet Creator-Programm

Mydealz startet ein neues Creator-Programm. Zusätzlich wurde die Display-Werbung auf der Plattform wieder eingeführt. Die Einnahmen aus dieser Werbung werden genutzt, um verifizierte Mitglieder, die Deals recherchieren und erstellen, zu vergüten. Dadurch wird das Engagement der Community gefördert. Die Ausspielung der Bannerwerbung verringert sich je nach Status des eingeloggten Users. Das Programm soll die Plattform weiter stärken und ihre User direkt belohnen.

Google schaltet Univeral Analytics ab

Google schaltet Universal Analytics am 1. Juli 2024 ab, was Website-Betreiber:innen zwingt, auf Google Analytics 4 (GA4) oder andere Analyse-Tools umzusteigen. Seit Juli 2023 werden in Universal Analytics keine neuen Daten mehr verarbeitet, und ab Juli 2024 sind auch die Benutzeroberfläche und APIs nicht mehr zugänglich. Nutzer:innen sollten ihre Daten exportieren, da Google alle nicht exportierten Daten löscht. Die Migration zu GA4 erfordert Anpassungen in den Analysepraktiken, da GA4 neue Funktionen bietet. Der Wechsel ist notwendig, um weiterhin Daten zu erfassen und zu analysieren.

August

Awin Summer Release 2024: Neue Features für mehr Kreativität und Flexibilität

Awin führt mit seinem Summer Release 2024 neun neue Funktionen ein, um Advertisern und Publishern die Arbeit zu erleichtern und mehr Raum für Kreativität zu schaffen. Highlights sind die Awin for Publishers App für mobiles Kampagnenmanagement, das Developer Center für technische Anpassungen in Echtzeit und eine Ratenzahlungsoption im Exposure Planner, die insbesondere kleineren Unternehmen zugutekommt. Diese Neuerungen zielen darauf ab, administrative und technische Aufgaben zu vereinfachen, sodass Nutzer sich stärker auf strategische und kreative Kampagnenarbeit konzentrieren können.

Affiliate Summit East in New York

In New York fand die Affiliate Summit East statt und brachte zahlreiche spannende Einblicke und Diskussionen zu aktuellen Trends im Affiliate Marketing. Themen wie personalisierte Kundenerlebnisse zur Steigerung der Conversion-Rate, der Einsatz von KI und Automatisierung zur Effizienzsteigerung, und der erfolgreiche Einsatz virtueller Assistenten wurden beleuchtet. Zudem gab es wertvolle Strategien zu SEO, Publisher-Monetarisierung, und den besten Praktiken im Coupon- und Cashback-Bereich. Der zweite Tag setzte diese Themen fort, wobei der Fokus auf der Messung von Inkrementalität und der Anpassung von Affiliate-Strategien an Marktentwicklungen lag. Weitere Diskussionen befassten sich mit der Diversifizierung von Einnahmequellen und der Maximierung von Publisher-Einnahmen durch strategische Produktempfehlungen und Shopper-Intent. Die Veranstaltung zeigte, wie neue Technologien, inklusive KI, das Affiliate Marketing transformieren und innovative Lösungen für die Branche bieten.

September

Affiliate-Stammtisch in Leipzig

Der Leipziger Affiliate Stammtisch feierte in diesem Jahr nach mehreren Jahren Pause ein erfolgreiches Comeback in der Moritzbastei. Das Event, organisiert von Projecter in Zusammenarbeit mit der Leipziger Agentur adseed, bot spannende Vorträge und Diskussionsrunden zu Themen wie Cookie-Einwilligung, KI-Einsatz, Performance-Datenanalyse und SEO-Trends. Mit Keynotes von Experten wie Elisabeth Niekrenz und Marcus Seidel wurde die Affiliate-Branche umfassend beleuchtet. Der Abend bot außerdem viel Gelegenheit zum Networking.

Relaunch von 100partnerprogramme.de: Neue Funktionen und kostenpflichtiges Modell für Advertiser

Die führende Affiliate-Programm-Suchmaschine im DACH-Raum, 100partnerprogramme.de, stellt sich im August 2024 neu auf. Mit erweiterten Funktionen wie API-Anbindungen, Event- und Job-Listings sowie Profil-Boostern erleichtert die Plattform die Zusammenarbeit zwischen Affiliates und Advertisern. Ab dem 1. Oktober 2024 wird die Nutzung für Advertiser kostenpflichtig, ab 4,99 Euro pro Monat. Für Affiliates bleibt die Plattform dauerhaft kostenlos. Ziel ist es, durch optimierte Sichtbarkeit und Automatisierung erfolgreiche Partnerschaften und höhere Umsätze zu fördern, während Advertiser von geringem Aufwand und Publisher von vereinfachtem Zugang profitieren.

Affiliate Connect Breakfast in Berlin

Am 4. September fand das Affiliate Connect Breakfast im Berliner Büro von Advanced Store statt, organisiert von MAI xpose360, Advanced Store und Salesbutlers. Rund 70 Branchenexperten nutzten die Gelegenheit zum Networking und Austausch in entspannter Atmosphäre. Neben einem reichhaltigen Frühstück boten zwei Fachvorträge wertvolle Einblicke: Melanie Stimpfle (MAI xpose360) präsentierte Strategien für aktuelles Verbraucherverhalten, während Bastian Albert (Audiotakes) die Relevanz von Podcast Marketing im Affiliate-Bereich hervorhob. Das Format überzeugte mit einer gelungenen Mischung aus Networking, Wissensaustausch und Kulinarik – ein voller Erfolg für die Affiliate-Branche.

Global Savings Group wird zu „Atolls“

Die Global Savings Group benennt sich in „Atolls“ um, um ihrem erweiterten Angebot und dem Fokus auf ein ganzheitliches Einkaufserlebnis gerecht zu werden. Der neue Name spiegelt zudem die Integration mit Pepper.com wider, vereint alle Plattformen unter einer Marke und schafft eine Basis für zukünftiges Wachstum. Atolls, inspiriert von Inselgruppen als symbolische Zwischenstationen, positioniert sich als digitales Ziel, das Verbraucher auf ihrem Weg von „Anywhere to Purchase“ unterstützt. Für Partner und Kunden ändert sich vorerst nichts, bekannte Marken wie iGraal oder Shoop bleiben bestehen. Das Rebranding markiert einen symbolischen Neustart für das Unternehmen.

Affiliate-Marketing in den USA: Schnelleres Wachstum als Paid Search und Paid Social

Laut eMarketer verzeichnet Affiliate-Marketing in den USA ein starkes Wachstum und soll bis 2028 ein Volumen von 16 Milliarden US-Dollar erreichen. Das Pay-for-Performance-Modell, das nur bei tatsächlichen Aktionen wie Verkäufen Kosten verursacht, gewinnt durch Influencer-Marketing, E-Commerce-Technologien und First-Party-Daten an Bedeutung. Obwohl der Kanal wettbewerbsintensiver wird, bietet er Marken enorme Chancen, Konsumenten gezielt über Websites, Social Media und Influencer zu erreichen. Unternehmen sollten Affiliate-Marketing in ihre Strategien integrieren, um vom datenbasierten Ansatz und der Flexibilität des Kanals zu profitieren.

Awin vor Umbruch: Axel Springer reduziert Beteiligung, neue Mehrheitsgesellschafter

Das Affiliate-Netzwerk Awin soll umstrukturiert werden: Axel Springer reduziert seine Beteiligung und übergibt die Mehrheit an KKR und CPP Investments. Awin soll künftig als eigenständige Einheit gemeinsam mit Unternehmen der Kleinanzeigensparte, wie Stepstone und AVIV, unter der Führung der neuen Investoren operieren. Axel Springer bleibt Minderheitsgesellschafter und konzentriert sich auf sein Kerngeschäft im Medienbereich. Die Umstrukturierung zielt auf internationale Expansion und technologische Weiterentwicklung ab. CEO Adam Ross begrüßt die Veränderungen als Chance, Awins Marktposition weiter auszubauen. Die Transaktion soll bis 2025 abgeschlossen sein.

DMEXCO 2024: Highlights und Insights

Die DMEXCO 2024 fand am 18. und 19. September in Köln statt. Fachleute aus der digitalen Wirtschaft tauschten sich zu Zukunftsthemen wie Retail Media, E-Commerce-Trends, Künstliche Intelligenz und der Digitalisierung von Außenwerbung aus. Zu den Höhepunkten zählten Vorträge über die wachsende Bedeutung von generativer KI, neue Trackinglösungen nach dem Ende von Third-Party-Cookies und interaktive Monetarisierung durch Axel Springers KI „Hey_“. Auch Live-Kampagnen, wie das Echtzeit-Streaming eines EM-Spiels auf OOH-Panels, zeigten das Potenzial dynamischer Außenwerbung. Neben inspirierenden Inhalten bot die Messe zahlreiche Networking-Gelegenheiten und unterhaltsame Abendveranstaltungen, wie Standparties und den legendären OMClub.

Tradedoubler kündigt Relaunch an

Tradedoubler kündigt ein strategisches Rebranding seines Partner Marketing Geschäfts an, begleitet von einer neuen Markenplattform und Corporate Identity. Dieses Rebranding markiert das 25-jährige Bestehen des Unternehmens und spiegelt den Fokus auf Partner Marketing als zentralen Kanal im digitalen Marketing wider. Das Leitmotiv „Boosting partnerships“ betont Tradedoublers Ziel, ein florierendes Partnernetzwerk zu schaffen, das Marken und Publisher zum Wachstum verhilft. Die neue Markenstrategie basiert auf den Säulen Wachstum, Verlässlichkeit und Partnerschaft, und zielt darauf ab, sowohl Marken als auch Publisher zu befähigen, die beste Version ihrer selbst im digitalen Marketing zu werden. Tradedoubler positioniert sich als innovativer Akteur im CPA-basierten Geschäftsmodell, das es Marken ermöglicht, ihre Umsätze zu skalieren, ohne die Grenzkosten zu erhöhen.

CJU24 in Santa Barbara

Von 11. bis 14. September fand die alljährliche Flaggschiff-Veranstaltung von CJ in Santa Barbara, USA statt. Die CJU24 umfasst mehr als 1.000 Teilnehmer aus USA, APAC und Europa und stand diesmal unter dem Motto „Amplify Beyond“. CJ präsentierte u.a. in unterschiedlichen Sessions, dass Affiliate Marketing heute mehr ist als nur ein einziger performance-orientierter Kanal. Affiliate Marketing Touchpoints lassen sich in der kompletten Customer Journey nachweisen und tragen durch die Diversität der Publishermodelle entscheidend zum Gesamterfolg eines Unternehmens bei.

EuGH fällt Urteil für Rabattwerbung

Im September 2024 entscheidet der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem richtungsweisenden Urteil, dass Preisnachlässe in der Werbung nur auf der Grundlage des niedrigsten Preises der letzten 30 Tage berechnet und angezeigt werden dürfen, nicht mehr auf dem zuletzt verlangten Preis. Diese Entscheidung betrifft insbesondere die Werbung mit Streichpreisen, wie sie beispielsweise von Aldi verwendet wurde, bei der der zuletzt verlangte Preis als Referenz herangezogen wurde. Das Urteil stellt sicher, dass Verbraucher nicht durch irreführende Preisermäßigungen getäuscht werden und fordert, dass der „vorherige Preis“ tatsächlich die Grundlage für den Rabatt darstellt. Unternehmen müssen nun ihre Werbepraxis anpassen, da es nicht mehr ausreicht, nur den höchsten Preis anzugeben. Das Urteil stellt eine bedeutende Einschränkung für die Werbepraxis in Rabattaktionen dar und wird vor allem im E-Commerce und bei Handzetteln Anpassungen erfordern.

Oktober

Premiere: TactixX auf Mallorca 2024

Am 7. Oktober fand erstmals die TactixX auf Mallorca statt. Das Event kombiniert hochkarätige Vorträge zu Themen wie KI-Publisher, Gutscheine in der Customer Journey und risikofreies Wachstum im Affiliate-Marketing mit erstklassigem Networking und einer entspannten Atmosphäre. Highlights sind ein Poker-Event am Vorabend, ein abwechslungsreiches Programm mit renommierten Referenten wie Marcus Seidel und Andre Alpar sowie eine Balneario-Tour zum Ausklang am Folgetag.

Affiliate-Marketing in der Reisebranche

Die Reisebranche boomt im E-Commerce, mit einem prognostizierten Umsatz von 72,95 Milliarden Euro in Deutschland bis 2029, wovon 82 % online generiert werden. Affiliate-Marketing wird in diesem Sektor zunehmend unverzichtbar, um Reichweite zu erhöhen und neue Kunden zu gewinnen. Ein Branchen-Benchmark analysiert die Performance führender Anbieter wie TUI.com und holidaycheck.de anhand zentraler KPIs wie Conversion-Rate (0,40 % im Durchschnitt) und Stornorate (7,24–25,62 %). Handlungsempfehlungen umfassen die Optimierung von Provisionsstrukturen, Mobile-Werbemitteln und Usability.

Awin revolutioniert Affiliate-Tracking mit der Conversion Protection Initiative (CPI)

Awin plant mit der Conversion Protection Initiative (CPI) einen neuen Standard für Affiliate-Tracking einzuführen, um Herausforderungen wie Datenschutzbeschränkungen, Signalverluste durch Ad-Blocker und Browser-Einschränkungen zu bewältigen. CPI setzt auf Server-to-Server-Tracking (S2S) und App-Tracking als verbindliche Standards für Advertiser bis zum 7. April 2025. Als Ergänzung bietet Awin eine wahrscheinlichkeitsbasierte Tracking-Methode, um unter erschwerten Bedingungen präzise Erfolgsmessungen zu ermöglichen. Die Initiative wird von der Publisher-Community begrüßt und stärkt Transparenz sowie Fairness im Netzwerk. CPI unterstreicht Awins Engagement, das Affiliate-Marketing als effizienten und nachhaltigen Werbekanal weiterzuentwickeln und zukunftssicher zu gestalten.

Googles neuer „Site reputation abuse“ Algorithmus verschärft Maßnahmen gegen Affiliate-Seiten

Seit Mai 2024 setzt Google mit dem „Site reputation abuse“ Algorithmus strikte Standards für die Qualität von Affiliate-Inhalten und Drittanbieter-Content. Googles Vorgehen gegen Affiliate-Seiten und Verzeichnisse entwickelte sich schrittweise. Am 25. September gab es dann erste größere Rückgänge, als der Affiliate-Bereich von „Forbes Advisor“ lt. Sistrix deutlich an Sichtbarkeit verlor. Diese Rückgänge waren offenbar nicht das Ergebnis einer manuellen Maßnahme, sondern auf algorithmische Abstrafungen zurückzuführen, die eine Reihe von größeren Websites trafen. Renommierte Plattformen wie Forbes, APNews und CNN haben bereits erhebliche Sichtbarkeitsverluste verzeichnet. Diese Maßnahmen, die Teil von Googles „Super Update“ sind, sollen die Suchergebnisse transparenter und hochwertiger gestalten. Die SEO- und Affiliate-Branche steht vor Herausforderungen, da weitere Abstrafungen erwartet werden. Qualität und sorgfältige Content-Prüfung sind künftig entscheidend, um in Googles Rankings zu bestehen.

Affiliate-Marketing für Online-Apotheken

Die Online-Apothekenbranche in Deutschland wächst rasant und wird bis 2029 einen Umsatz von 2,64 Milliarden Euro erreichen. Affiliate-Marketing spielt eine Schlüsselrolle, um Reichweite und Umsatz zu steigern. Eine Analyse der Partnerprogramme führender Anbieter wie DocMorris, Shop Apotheke und Aponeo zeigt deutliche Unterschiede in Provisionsmodellen und KPIs. DocMorris überzeugt mit einer hohen Conversion-Rate von 10,72 %, während Aponeo mit 4,93 % und einer Stornoquote von 43,27 % abschneidet. Handlungsempfehlungen umfassen transparentere Programmbeschreibungen, mobile Bannerformate und In-App-Tracking. Der vollständige Benchmark bietet detaillierte Insights zur Optimierung von Affiliate-Strategien.

Foot Locker startet Creator-Programm

Foot Locker launcht die „Foot Locker Storefronts“-Plattform, die es Influencer:innen ermöglicht, eigene digitale Shops mit Foot-Locker-Produkten zu erstellen und über soziale Medien zu teilen. Durch persönliche Sneaker-Empfehlungen können Creator Provisionen auf generierte Verkäufe erzielen. Die Plattform stärkt Foot Lockers Präsenz in der Sneaker-Community und ermöglicht es Influencern, authentische Verbindungen zu ihren Followern aufzubauen, indem sie direkte Empfehlungen weitergeben. Das Modell kombiniert klassisches Affiliate-Marketing mit persönlicher Interaktion.

Google testet KI-basierte Produktempfehlungen

Google testet in den USA KI-basierte Produktempfehlungen, die Nutzern direkt in den Suchergebnissen Vorteile und passende Produkte vorschlagen. Dies könnte für Affiliates problematisch werden, die auf Google-Traffic angewiesen sind, da Google mit seinen eigenen Empfehlungen den Traffic auf Produktvergleichsseiten und Affiliate-Links verringern könnte. Es besteht die Befürchtung, dass Google zunehmend den Kaufprozess übernimmt und als zentraler Marktplatz agiert, was Affiliates und Online-Shops benachteiligen könnte.

Tradedoubler veröffentlicht Quartely-Report

Tradedoubler veröffentlicht seinen Quartely Report und konnte im dritten Quartal 2024 trotz schwieriger Marktbedingungen erneut Stabilität beweisen. Der Umsatz stieg um 2 % auf 489 Millionen SEK, während der Bruttogewinn um 10 % auf 107 Millionen SEK wuchs. Die Bruttomarge erhöhte sich auf 21,8 %, was auf eine verbesserte Effizienz hinweist. Betriebskosten stiegen um 15 %, was mit einer höheren Investitionstätigkeit zusammenhängt. Das bereinigte EBITDA lag bei 19 Millionen SEK, leicht unter dem Vorjahreswert. Regionale Unterschiede zeigten, dass DACH, Südeuropa und UK & Irland Zuwächse erzielten, während Frankreich, Benelux und die Nordics Rückgänge verzeichneten. Im Zeitraum Januar bis September 2024 stieg der Umsatz um 6 % auf 1.494 Millionen SEK, und der Bruttogewinn legte um 9 % auf 322 Millionen SEK zu.

Der operative Cashflow stieg auf 31 Millionen SEK. Das Unternehmen führte eine Kapitalerhöhung von 50,5 Millionen SEK durch und schloss die Akquisition von Emailing Network ab. CEO Matthias Stadelmeyer betonte, dass Tradedoubler durch Diversifikation und strategische Initiativen gut aufgestellt sei, um Marktanteile zu gewinnen.

Besonders das Influencer-Marketing verzeichnete ein bemerkenswertes Wachstum von 91 %. Tradedoubler bleibt trotz der Herausforderungen in den Märkten auf Wachstumskurs und positioniert sich langfristig als verlässlicher Akteur im digitalen Marketing.

November

Apple stärkt Affiliate-Marketing mit View-Through-Attribution ab 2025

Apple erweitert im Frühjahr 2025 seine Ads Attribution API um View-Through-Attribution (VTA) für Search Ads-Kampagnen, wodurch Conversions durch Impressionen präziser erfasst werden. Neue Funktionen wie ein „claimType“-Feld und das „ImpressionDate“ erhöhen die Transparenz und Genauigkeit der Performance-Messung. Für Affiliate-Marketer bedeutet dies eine stärkere Anerkennung von Post-View-Tracking, bessere Optimierungsmöglichkeiten und mehr Vertrauen in den Kanal. Diese Neuerung festigt Post-View-Tracking als wichtigen Bestandteil im Affiliate-Marketing und fördert das Wachstum der Branche.

Linkster.co führt neue Affiliate Suite ein

Linkster.co bringt mit seiner neuen „Affiliate Suite“ Marken und Influencer enger zusammen und optimiert ihre Zusammenarbeit. Die Plattform ermöglicht Influencern eine nahtlose Integration in Affiliate-Programme, Echtzeit-Performance-Analysen und flexible Vergütungsmodelle. Unternehmen profitieren von Whitelabeling, dynamischen Tracking-Optionen und automatisierten Prozessen für gezielte Kampagnen. Mit der Kombination aus Affiliate- und Influencer-Marketing schafft die Suite ein „Win-Win“-Modell, das Umsatz und Effizienz steigert. Linkster.co bietet damit eine ideale Lösung für die steigenden Anforderungen im Marketing.

Awin Fall Release 2024

Awin führt mit dem Fall Release 2024 neue Plattform-Updates ein. Die Neuerungen verbessern die Kampagnen-Performance, steigern die Tracking-Genauigkeit und maximieren Publisher-Einnahmen. Zu den Highlights gehören der Competitor Benchmarking Report, der tiefere Einblicke in Mitbewerberstrategien ermöglicht, und der Attribution Manager, der strategische Budgetzuweisungen sowie stärkere Publisher-Beziehungen unterstützt. Ein Filter für Drittanbieter-Cookies erleichtert die Zusammenarbeit mit Marken, die moderne Tracking-Methoden nutzen, während ein Upgrade des MasterTags das Conversion-Tracking verbessert und sich an neue Browser-Standards anpasst. Zudem hilft ein KI-gestütztes Empfehlungs-Tool Publishern, relevante Partnerschaften zu finden und Einnahmen zu maximieren. Eine neue API für Google Shopping-Feeds liefert standardisierte und aktualisierte Produktdaten, um die Genauigkeit von Kampagnen zu erhöhen. Diese Updates, ergänzt durch die kürzlich eingeführte Conversion Protection Initiative, positionieren Awin als Vorreiter in der Anpassung an moderne Branchenstandards und die Weiterentwicklung des Affiliate-Kanals.

Influencer-Brands setzen verstärkt auf Affiliate Marketing

Influencer-Brands in den Bereichen Mode, Schmuck und Accessoires nutzen zunehmend Affiliate-Programme, um Umsatz und Markenbekanntheit zu steigern. Laut Prognosen könnten die Werbeausgaben für Influencer-Marketing in Deutschland bis 2028 auf 923,9 Mio. € anwachsen. Eine Analyse von fünf führenden Partnerprogrammen, darunter boohoo, PURELEI und Paul Hewitt, zeigt Unterschiede in Provisionsmodellen und KPIs. Während CUPSHE mit einer Conversion Rate von 5,08 % überzeugt, kämpft Paul Hewitt mit einer hohen Stornorate von 78,09 %. Für nachhaltigen Erfolg sind transparente Kommunikation, mobile optimierte Werbemittel und regelmäßige Anpassungen entscheidend.

Affiliate Conference in München

Die Affiliate Conference 2024 am 18. November in München bot mit rund 500 Teilnehmern eine Plattform für Austausch und Insights in der Affiliate-Branche. Highlights waren Panels zu Influencer-Marketing und Content-Commerce, Vorträge über datengetriebenes Affiliate-Marketing und Tracking-Strategien sowie die Transformation hin zum Partner-Marketing. Experten betonten die Bedeutung präziser Zielgruppenansprache, datenbasierter Strategien und moderner Technologien wie KI im Relationship Management.

Perplexity Shopping bietet neues Umsatzpotential für Affiliate-Marketing

Perplexity Shopping, eine neue AI-gestützte Produktsuchfunktion des KI-Startups Perplexity, bietet Affiliate-Marketern spannende Umsatzchancen. Die Plattform ermöglicht Nutzern, Produkte zu suchen, zu bewerten und direkt zu kaufen, wobei sie Preisvergleiche, Bewertungen und Rabattmöglichkeiten integriert. Besonders innovativ ist die Bildsuche „Snap to Shop“, die durch Influencer und Social Media an Bedeutung gewinnen könnte. Für Affiliate-Marketer eröffnet Perplexity Shopping durch höhere Conversion-Rates, ein geplantes Revenue-Sharing-Modell und KI-gestützte Personalisierung neue Monetarisierungsmöglichkeiten. Allerdings stehen Herausforderungen wie Datenschutz, die sinkende Relevanz klassischer Affiliate-Links und eine mögliche Abhängigkeit von großen Plattformen wie Shopify im Raum. Die Entwicklung zeigt, wie stark sich Content, Suche und Handel verschmelzen. Affiliates müssen ihre Strategien anpassen, um die Chancen der Plattform zu nutzen und wettbewerbsfähig zu bleiben.

TikTok erlaubt Affiliate-Shopping-Links

TikTok ermöglicht Creatorn, Affiliate-Shopping-Links von Drittanbietern wie Amazon oder Walmart direkt in Videos zu integrieren, was das Social Commerce-Ökosystem transformieren könnte. Die diskrete Integration der Links bietet Creatorn neue Einnahmequellen, Marken erweiterte Zielgruppen und Nutzer:innen mehr Kaufoptionen. Während TikTok Shop weiterhin die gesamte Customer Journey in der App fokussiert, erlaubt die neue Funktion flexible externe Partnerschaften. TikTok stärkt so seinen Status als Vorreiter im Social Commerce und eröffnet neue Potenziale für das Affiliate-Marketing.

ShopBack führt Influencer-Referral Programm ein

ShopBack revolutioniert Influencer-Marketing mit einem datengetriebenen Ansatz, bei dem sich Creator:innen aktiv für Kampagnen bewerben. Diese Methode fördert intrinsische Motivation und authentische Inhalte. Mit klaren, flexiblen Briefings und Performance-Fokus konnte ShopBack 15.000 Neukunden gewinnen und eine Aktivierungsrate von 30 % erzielen. Individuelle In-App-Seiten und ein Influencer-Referral-Programm verstärkten den Erfolg. Der Ansatz setzt neue Standards für authentische und messbare Influencer-Kampagnen.

Tradedoubler startet eigenen Podcast

Tradedoubler startet den „Partner Marketing Podcast“, um dem relevanten Kanal des Partner Marketings eine Plattform zu bieten. Der Podcast, moderiert von CEO Matthias Stadelmeyer, versammelt internationale Experten, um persönliche Geschichten, Insights und erfolgreiche Strategien zu teilen, die die Zukunft des Partner Marketings gestalten. In jeder Episode geht es um die Erfahrungen von Gästen aus der Branche sowie Erfolgsstrategien von Marken, Publishern und Agenturen. Die erste Folge, die noch im November erscheint, konzentriert sich auf den britischen Markt und bietet wertvolle Marktanalysen. Der Podcast ist auf Plattformen wie Spotify und Apple Podcast verfügbar.

Awin unterzeichnet UN Global Compact

Awin unterzeichnet den UN Global Compact und unterstützt dessen 10 Prinzipien zu Menschenrechten, Anti-Korruption und Umwelt. Der UN Global Compact ist die größte weltweite Nachhaltigkeitsinitiative, der bereits 16.000 Unternehmen beigetreten sind. Durch die Unterzeichnung stärkt Awin seine Nachhaltigkeitsstrategie und verpflichtet sich, jährlich über Fortschritte zu berichten. Awin wird bis Juli 2025 seinen ersten Fortschrittsbericht veröffentlichen und betont, dass Nachhaltigkeit ein fester Bestandteil der Unternehmenspraktiken und -kultur ist, um ethisches und nachhaltiges Wachstum zu fördern.

RetailAds präsentiert seinen neuen Feedpilot

RetailAds führt einen neuen Feedpilot ein, um das Feed-Management für eine erfolgreiche Performance zu optimieren. Der Feedpilot bietet Funktionen wie die Erstellung mehrerer Masterfeeds, umfassende Auswertungen und einen Überblick über wirtschaftliche Erfolge wie Provisionen und Retouren. Er hilft, Chancen und Risiken zu erkennen, die Budgetverteilung zu optimieren und bietet Analysen auf Produktebene, um beispielsweise Artikel ohne Umsatz zu identifizieren. Der Feedpilot ist für retailAds-Advertiser ohne technische Anpassungen verfügbar und kann in Shopsysteme wie Shopify oder Shopware integriert werden.

CJ launcht mit CJ Marketplaces eine Affiliate-Lösung für Amazon

CJ launcht als erstes Netzwerk eine effiziente Lösung für Amazon Seller, um mit Affiliate Marketing ihre Produkte gezielter und erfolgreicher zu bewerben. Die Lösung wurde im Rahmen eines Workshops auf der Affiliate Conference vorgestellt. Es überzeugen folgende Vorteile: Werbetreibende können Publisher direkt rekrutieren und individuelle Provisionssätze festlegen. Durch die Nutzung der Amazon Attribution API wird eine präzise Verfolgung von Transaktionen möglich, Seller können genau nachvollziehen, welche Publisher für Traffic und Umsätze sorgen. 14 Tage Cookie-Laufzeit im Vergleich zu 24 Stunden bei Amazon und eine einfache Integration.

Hamburger Affiliate-Stammtisch

Der Hamburger KI- und Affiliate-Stammtisch, der nach mehreren Jahren Pause zurückkehrte, bot spannende Einblicke in den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Online-Marketing. In der Keynote von Markus Kellermann zum Thema „Künstliche Intelligenz im Online-Marketing“ und der anschließenden Panel-Diskussion mit Experten wurden die Chancen und Risiken von KI im Business-Kontext beleuchtet. Wichtige Erkenntnisse waren der hohe Bedarf an Schulung, der fehlende Beratungsbedarf und Fachkräfte, sowie das noch ungenutzte Automatisierungspotenzial in vielen Unternehmen. Das Event war eine großartige Gelegenheit zum Netzwerken.

Dezember

Affiliate-Events in Nürnberg

In Nürnberg finden gleich mehrere Weihnachts-Events zum Austausch der Branche statt, wie das Affiliate X-Mas-Meeting, der Weihnachts-Bash und das retailAds-Weihnachts-Event. Die Events bieten eine tolle Plattform, um sich zum Jahresende nochmals persönlich zu treffen und auszutauschen.

BCN verkündet die Vermarktung der BurdaForward-Portale

BCN verkündet, dass sie ab Januar 2025 das gesamte digitale Portfolio von BurdaForward, zu dem Marken wie FOCUS online, BUNTE.de und CHIP.de gehören, vermarkten. Durch diese Zusammenarbeit erweitert BCN sein Portfolio um elf reichweitenstarke digitale Marken und übernimmt die Verantwortung für mehr als 300 Medienmarken in Deutschland. Diese Kooperation stärkt BCN als führenden crossmedialen Vermarkter und bietet den Kunden eine größere Reichweite in vertrauenswürdigen Umfeldern. BurdaForward profitiert von BCN’s Key Account Management und seinem Programmatischen AdTech-System, um zusätzliche Umsatzpotenziale zu erschließen. Beide Partner sehen die Zusammenarbeit als wichtigen Schritt, um den Herausforderungen des Werbemarktes zu begegnen und ein Gegengewicht zu internationalen Technologieplattformen zu bilden.

Daisycon veröffentlicht Zahlen zur Black Week

Der Black Friday 2024 war für das Affiliate-Netzwerk Daisycon ein herausragender Erfolg, der alle Erwartungen übertraf. Die Kampagnenoptimierung und die Fokussierung auf Konsumentenverhalten führten zu signifikantem Wachstum, insbesondere in den Kanälen Home & Living (+67%), Sport & Hobby (+63%) und Food & Drinks (+23%). Im Vergleich zum Black Friday 2023 verzeichnete Daisycon einen Anstieg der Vergütungen um 223% und eine Erhöhung der Klickzahlen um 46%. Wichtige Trends waren das frühere Einkaufsverhalten der Konsumenten, die Dominanz des Online-Shoppings, der Fokus auf Qualitätskäufe und der Erfolg lokalisierter Kampagnen.

Acceleration Partners veröffentlicht Zahlen zur Black Week

Die 2024 Cyber 5 Performance Analysis von Acceleration Partners zeigt, wie Affiliate- und Influencer-Marketing die Performance während der Cyber 5-Phasen steigerten. 40% der Bestellungen wurden an Donnerstag und Black Friday getätigt, während Mobile Orders 54% des Gesamtumsatzes ausmachten. Die erfolgreichsten Kategorien waren Home, Sports und Travel. Zudem wuchsen Preisvergleichsseiten, Influencer-Marketing und treueorientierte Käufe. Die Analyse bietet wertvolle Einblicke für Marken und Partner im Affiliate-Marketing.

Mozilla entfernt Do-Not-Track Funktion

Mozilla wird die „Do Not Track“-Funktion (DNT) in der Version 135 seines Firefox-Browsers entfernen. Diese Funktion, die Nutzern seit 2009 ermöglichte, Websites mitzuteilen, dass sie nicht getrackt werden möchten, wurde von vielen Websites ignoriert. Mozilla sieht DNT daher als ineffektiv an. Es bleibt abzuwarten, wie Chrome und Safari, insbesondere Apple, mit Anti-Tracking-Funktionen umgehen werden.

Diskussionen über Pay-or-Consent Entscheidung

Der Streit um das „Pay or Consent“-Modell könnte auch Auswirkungen auf das Affiliate-Marketing haben. Datenschützer kritisieren die Praxis, Nutzern nur die Wahl zwischen personalisierter Werbung und kostenpflichtigem Abo zu lassen, und fordern eine dritte Option: kostenlose Inhalte ohne personalisierte Werbung. Diese Entwicklung könnte insbesondere kleinere Publisher und Affiliate-Marketer betreffen, da sie von kontextbasierter Werbung abhängig sind und weniger Zugang zu personalisierten Daten haben. Affiliate-Marketing bietet jedoch datensparsame Alternativen, die weniger von personenbezogenen Daten abhängen und sich gut an neue Datenschutzregelungen anpassen können. Es könnte von der aktuellen Diskussion profitieren, indem es als datenschutzfreundliche Lösung Vertrauen bei den Nutzern gewinnt und innovative, datenschutzkonforme Technologien entwickelt. So bleibt Affiliate-Marketing trotz der Veränderungen eine zukunftssichere und effektive Werbeform.

Admitad führt Loss Adjustment Policy ein

Admitad kündigt an, ab Juni 2025 eine „Loss Adjustment Policy“ einzuführen, um Tracking-Verluste zu kompensieren, die bei nicht optimalen Integrationen entstehen. Diese neue Maßnahme soll Publishern eine Vergütung auf Basis geschätzter Verluste bieten und Advertisern Anreize geben, ihre Tracking-Methoden zu verbessern. Durch Schätzungen, die auf internen und öffentlichen Marktdaten basieren, will Admitad Transparenz und Fairness in der Branche fördern. Wichtige Integrationen wie Server-to-Server (S2S) Tracking und umfassendes App-Tracking sind entscheidend, um Datenverluste zu minimieren und eine genaue Attribution zu gewährleisten. Diese neuen Standards sollen die Effizienz von Marketingstrategien verbessern und für eine bessere Nutzererfahrung sorgen, indem sie sicherstellen, dass alle Beteiligten fair vergütet werden.

AffiliateBLOG Club Digital Meetup

Am 19. Dezember 2024 findet das digitale AffiliateBLOG Club Meetup statt, bei dem Akteure der Affiliate-Branche zusammenkommen, um das Jahr 2024 ausklingen zu lassen. Das Event fokussiert sich auf entspannten Austausch und Networking ohne steife Vorträge. Es beginnt mit einem Vortrag von Katharina Hörmann (MAI xpose360) zum Rückblick auf 2024, gefolgt von ersten Insights aus dem Affiliate Trend Report 2025. Teilnehmer:innen haben die Gelegenheit, ihre persönlichen Business-Highlights zu teilen und an einer Diskussionsrunde über Prognosen für 2025 teilzunehmen. Der Nachmittag endet mit einem offenen Networking-Teil. Mitglieder des AffiliateBLOG CLUBs können kostenlos teilnehmen.

Zusammenfassung des Affiliate-Jahres 2024

Das Jahr 2024 war für die Affiliate-Marketing-Branche ein Jahr des Wandels, geprägt von Innovationen, neuen Herausforderungen und Wachstum. Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zeigte die Branche ihre Resilienz und Anpassungsfähigkeit. Besonders auffällig war der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), der 2024 als eines der wichtigsten Themen hervorstach. KI fand vor allem Anwendung in Bereichen wie Content-Erstellung, Werbemittel-Produktion und Performance-Analyse, was den Unternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffte.

Die anhaltenden Entwicklungen im Bereich Datenschutz und die bevorstehenden Änderungen durch die Abschaffung von Third-Party-Cookies brachten neue Herausforderungen, aber auch Chancen mit sich. Unternehmen, die frühzeitig auf zukunftssichere Tracking-Methoden wie Server-to-Server- oder First-Party-Tracking setzten, waren besser aufgestellt, um mit den Einschränkungen der neuen Browser-Technologien umzugehen. Die Branche reagierte flexibel und zeigte Innovationsgeist, etwa mit neuen Lösungen wie der Conversion Protection Initiative von Awin oder der Einführung der „Loss Adjustment Policy“ bei Admitad.

Ein weiteres prägendes Thema war die verstärkte Bedeutung von Mobile- und Cross-Device-Tracking, da immer mehr Konsumenten ihre Einkäufe über verschiedene Geräte hinweg tätigten. Während Cross-Device-Tracking noch als ein Bereich mit großem Potenzial gilt, zeigte sich, dass die Branche in diesem Bereich noch Nachholbedarf hat, was aber gleichzeitig Wachstumschancen für Advertiser und Publisher bietet.

Die zunehmende Diversifizierung der Publisher-Modelle, vor allem durch Influencer-Marketing und die verstärkte Integration von Content-Commerce, setzte neue Impulse für die Branche. Besonders die Kooperationen zwischen Influencern und Marken, die zunehmend auch über Affiliate-Marketing-Modelle abgewickelt wurden, veränderten die Art und Weise, wie Werbung und Konsum miteinander verknüpft werden. Influencer-Marketing, insbesondere in den sozialen Medien, spielte eine zentrale Rolle, um neue Zielgruppen zu erreichen und den Umsatz zu steigern.

Fazit

Insgesamt zeigte sich das Affiliate-Marketing im Jahr 2024 als eine dynamische und zukunftsfähige Branche, die trotz der Herausforderungen durch Datenschutzregulierungen und wirtschaftliche Unsicherheiten weiter wächst. Die positiven Aussichten für 2025 und die fortlaufende Anpassung an die sich ständig verändernde digitale Landschaft bestätigen, dass Affiliate-Marketing auch in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle im Online-Marketing spielen wird.

2024 war ein Jahr des Umbruchs, in dem Affiliate-Marketing als flexibler, innovativer und datenschutzfreundlicher Kanal weiterhin an Bedeutung gewann. Mit der fortschreitenden Digitalisierung und der stärkeren Nutzung von KI sowie einer verstärkten Zusammenarbeit mit Influencern hat sich die Branche zukunftssicher aufgestellt. Die kommenden Jahre versprechen spannende Entwicklungen, die sowohl Herausforderungen als auch enorme Wachstumschancen bieten.