Schulengel wird Teil von Gooding

In den letzten Jahren sah sich Schulengel.de mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert. Neben einem stetigen Anstieg der Kosten, der durch verschiedene Faktoren wie die COVID-19-Pandemie, den Angriffskrieg und die hohe Inflation verstärkt wurde, standen die Betreiber vor einem rückläufigen Trend bei den Umsätzen und den Spendenerlösen über das Portal. Trotz Bemühungen, die Ausgaben zu reduzieren, konnte dieser Trend nicht umgekehrt werden. Die ursprüngliche Vision, das Angebot von Schulengel.de kontinuierlich zu erweitern und qualitativ zu verbessern, musste schließlich der Realität weichen, und der Fokus verlagerte sich auf den Erhalt des Status quo.

In dieser schwierigen Situation stellten sich die Verantwortlichen von Schulengel.de die Frage: „Was können wir tun?“ Nach eingehenden Überlegungen und Gesprächen wurde ein Plan entwickelt, um den Geist von Schulengel weiterleben zu lassen und eine stabile Perspektive für eine zukünftige, spendenreiche Entwicklung zu schaffen. Die Lösung bestand darin, sich mit Gooding zu vereinen.

Gooding bietet seit einigen Jahren eine Plattform an, die Schulengel.de in vielerlei Hinsicht ähnelt. Darüber hinaus bietet Gooding jedoch noch weitere Möglichkeiten und Funktionen für gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen. Diese reichen von der Möglichkeit, Projekte anzulegen, bis hin zur direkten Einbindung von Shoplinks in die Vereinshomepage sowie der Sammlung von Direktspenden. Obwohl Gooding nicht explizit den Bildungsbereich anspricht, nutzen bereits viele Schulen, Kindergärten und andere pädagogische Einrichtungen die Plattform, um finanzielle Unterstützung zu erhalten.

Einige der aktiven Schulengel-Einrichtungen sind bereits als Vorschlag bei Gooding vorgemerkt, was bedeutet, dass sie nur noch mit einem Login verbunden werden müssen, um ihre Aktivitäten fortzusetzen. Interessierte können sofort auf der Gooding-Plattform starten oder neue Einrichtungen vorschlagen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass personenbezogene Daten aus Datenschutzgründen nicht automatisch übertragen werden. Daher müssen alle Schulengel-Unterstützer entweder eine neue Anmeldung bei Gooding vornehmen oder sich für eine Nutzung ohne Login entscheiden, um die Plattform weiterhin nutzen zu können.

Alle weitere Informationen zu Gooding findest Du hier.