CLOSEUP – 10 Fragen an Cornelia Bierling

Seit Januar 2009 ist Conny nun Geschäftsführerin der Oliro GmbH. In den folgenden Jahren kamen dann auch noch die Targeting360, sowie die Ad Pright (ehemals Target Performance) dazu.

Heute ist Conny zu Gast in unserer nächsten Ausgabe #CloseUp – die Affiliatenahaufnahme und beantwortet uns die zehn Nahaufnahme-Fragen.



Herzlich Willkommen, Cornelia Bierling!

Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Das Leben besteht aus ständigen neuen Herausforderungen, sei es privat oder beruflich. Jeden Morgen wache ich auf und freue mich, was der Tag Neues zu bieten hat.

Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

1998, bis sich eine Webseite mit Modem aufgebaut hatte, konnte man Kaffee trinken und eine Runde spazieren gehen, jedoch nicht telefonieren. 😊

Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Wer behauptet ich wäre alt?

Was sagen andere über Dich?

Dieses Bild habe ich von unseren Mitarbeitern zu Weihnachten bekommen:

Und wie denkst Du darüber?

Natürlich bin ich total happy damit!

Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Partnerschaftliche und langjährige Zusammenarbeit, obwohl mir viele Dinge zu langsam gehen und man viel remindern muss. 😉

Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Mir fällt nichts ein, ich bin absolut zufrieden mit meinem Leben und meiner Arbeit.

Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Mich niemals unterkriegen zu lassen.

Worauf willst du nie wieder verzichten?

Liebe, Familie, Gesundheit.

Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Idealerweise wäre es eine kleine Stadt oder ein ruhiges Dorf in der Nähe von Bergen oder am Meer. Ich liebe es, Zeit in der Natur zu verbringen, sei es beim Wandern, Spazierengehen oder einfach nur die Landschaft zu genießen. Es darf nicht zu warm sein.

