Awin vor Umbruch: Axel Springer reduziert Beteiligung – neue Gesellschafterstruktur im Anmarsch

Das Affiliate-Netzwerk Awin steht vor einer entscheidenden Veränderung. Wie Axel Springer heute in einer Pressemitteilung verkündete, soll im Rahmen einer umfassenden Umstrukturierung der Medienriese Axel Springer seine Beteiligung an Awin reduzieren und das Unternehmen in eine neue Gesellschafterstruktur überführen. Mehrheitsgesellschafter sollen künftig KKR und CPP Investments werden, während Axel Springer nur noch eine Minderheitsbeteiligung behält. Diese Neuordnung ist Teil einer umfassenden strategischen Neuausrichtung des gesamten Axel-Springer-Konzerns.

Neue Eigentümer für Awin

Axel Springer gab dabei bekannt, dass Awin gemeinsam mit anderen Unternehmen der Kleinanzeigensparte, darunter Stepstone und AVIV, zukünftig als eigenständige Einheit unter der Führung von KKR und CPP Investments operieren wird. Die beiden Finanzinvestoren übernehmen die Mehrheitsanteile, während Axel Springer als Minderheitsgesellschafter verbleibt.

Dieser Schritt erfolgt im Rahmen einer umfassenden Neustrukturierung des Axel-Springer-Konzerns, die darauf abzielt, die einzelnen Geschäftssparten optimal auf ihre jeweiligen Wachstumspotenziale auszurichten. Besonders im Fokus steht hierbei die internationale Expansion und Digitalisierung, die in den vergangenen Jahren maßgeblich zum Erfolg des Konzerns beigetragen haben.

Hintergrund der Umstrukturierung

In den vergangenen fünf Jahren verzeichnete Axel Springer durch die strategische Partnerschaft mit KKR und CPP Investments eine Umsatzsteigerung von über 30 Prozent. Besonders die Bereiche Kleinanzeigen und Medien konnten durch gezielte Akquisitionen und Investitionen in Technologie und Plattformen deutlich zulegen. Mit der neuen Gesellschafterstruktur wird dieser Erfolgspfad weiterverfolgt, indem Awin und andere Kleinanzeigenunternehmen ihre jeweiligen Wachstumsstrategien als unabhängige Einheiten umsetzen können.

Zukunft von Axel Springer und Awin

Für Axel Springer bedeutet dieser Schritt die Konzentration auf das Kerngeschäft der Medien. Mit Marken wie BILD, WELT und POLITICO wird der Konzern als privat geführtes Medienunternehmen agieren, während Awin eigenständig neue Wachstumsstrategien verfolgen kann. Die neuen Mehrheitsgesellschafter KKR und CPP Investments haben bereits angekündigt, Awin und die anderen Plattformen gezielt weiter auszubauen und durch Innovations- und Technologieinvestitionen ihre Marktführerschaft zu sichern.

Statement von Awin

Adam Ross, CEO von Awin verkündete heute hierzu auf Linkedin: „Große Neuigkeiten heute, da KKR zusammen mit CPP Investments | Investissements RPC ihre Absicht bekannt geben, Mehrheitsaktionär von Awin Global zu werden. Das gibt uns neue Energie, Kraft und Enthusiasmus, um unser Ziel zu verfolgen, Unternehmen zu befähigen, Partnerschaften einzugehen und gemeinsam zu wachsen. Wir sind sehr gespannt darauf, was wir gemeinsam mit unseren neuen Investoren erreichen können, aber im Moment läuft für Awin alles wie gewohnt, da wir uns der geschäftigsten Zeit des Jahres nähern.“

Fazit

Obwohl die Umstrukturierung von Awin noch nicht endgültig beschlossen ist, markiert diese geplante Neuausrichtung einen bedeutenden Wendepunkt in der Geschichte des Affiliate-Netzwerks. Sollte die Transaktion wie geplant im Jahr 2025 abgeschlossen werden, könnte Awin mit KKR und CPP Investments als Mehrheitsgesellschaftern neue Wege gehen und seine Marktführerschaft weiter ausbauen. Axel Springer verfolgt derweil seine Strategie, sich als globaler Marktführer im digitalen Mediengeschäft zu positionieren und bleibt als Minderheitsgesellschafter an Awin beteiligt.



Eine endgültige Vereinbarung hierzu wird in den kommenden Monaten erwartet. Der Abschluss der Transaktion wird im zweiten Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Grafik: midjourney