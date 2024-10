CloseUp – 10 Fragen an Tim Lomborg

Nachdem Tim Lomborg 2010 bei Awin in Berlin startete, entwickelte sich der gebürtige Kölner mit dänischen Wurzeln schnell zum Managing Director Nordics, 2019 folgte die Leitung der Osteuropa-Geschäfte. In dieser Rolle etablierte er die Awin-Marke als eines der führenden Affiliate-Netzwerke und erzielte durch den Ausbau von langfristigen Partnerschaften zwischen Advertisern und Publishern ein zweistelliges Wachstum. Seit Februar 2021 verantwortet er zusätzlich das 120-köpfige DACH-Team.



Herzlich Willkommen, Tim Lomborg!

1. Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Vor kurzem hatte ich die Gelegenheit zum ersten Mal an einem Axel Springer Leadership Workshop teilzunehmen. Dabei haben wir mit Seminarschauspielern Situationen geübt und getestet was wirklich spannend war. Es war nicht nur inhaltlich faszinierend zu sehen, wie die Schauspieler gearbeitet haben, aber auch für die Teilnehmer war es ein Schritt außerhalb der Komfortzone und viel Selbstreflektion. Mindestens genauso wichtig war auch die großartige Möglichkeit, talentierte Führungskräfte aus anderen Axel Springer Unternehmen auf persönlicher Ebene kennenzulernen und nachhaltige Beziehungen zu knüpfen.

2. Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Mein erster Kontakt mit dem Internet liegt schon eine Weile zurück, doch er hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. In den frühen 90ern schenkte mir mein Onkel, der im IT-Bereich tätig war, einen Rechner, den ich schnell zu nutzen lernte. An mein erstes Mal im Internet kann ich mich nur vage erinnern, aber das Einrichten meiner ersten Hotmail-Adresse 1996 im Schul-EDV-Raum ist mir noch lebhaft im Gedächtnis geblieben. Damals war es eine völlig neue Welt, die sich mir öffnete, und ich war sofort fasziniert von den Möglichkeiten, die das Internet bot.

3. Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Obwohl ich vielleicht nicht mehr im typischen Alter für Videospiele bin, spiele ich immer noch sehr gerne, vor allem mit meinen drei Jungs. Motorsport ist ein großes Thema in unserer Familie, und gemeinsam Formel 1 oder Gran Turismo zu spielen, bringt uns nicht nur Spaß, sondern stärkt auch unseren Familienzusammenhalt.

4. Was sagen andere über Dich?

Was andere über mich sagen? Oft höre ich, dass ich als zuverlässig und engagiert wahrgenommen werde.

5. Und wie denkst Du darüber?

Es freut mich besonders, wenn ich höre, dass mein Einsatz und meine Verlässlichkeit geschätzt werden, denn Vertrauen ist für mich die Grundlage jeder Beziehung, sei es mit Mitarbeitern oder Kunden. Im Affiliate Marketing, wo langfristige Partnerschaften entscheidend sind, ist Vertrauen das A und O.

6. Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Affiliate Marketing ist für mich eine dynamische Branche, die ständige Innovation erfordert und liefert. Seit Beginn meiner Karriere arbeite ich in diesem Bereich und habe miterlebt, wie sich die Branche weiterentwickelt hat. Heute bieten wir unseren Kunden und Partnern Mehrwert auf eine Weise, die vor einigen Jahren noch undenkbar war – besonders in einer Zeit, in der Big Tech immer dominanter wird. Content, Influencer, Tech Partner, Advertiser Brand Partnerships, es gibt so viele neue Möglichkeiten, die wir aktuell mit unseren Partnern ausbauen was ich persönlich super spannend und motivierend finde.

7. Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Wenn ich die Möglichkeit hätte, für einen Tag den Job von jemand anderem zu übernehmen, würde ich gerne als Anwalt an einem spannenden Projekt arbeiten. Ich finde es faszinierend, wie man Verhandlungen, Gesetze, Kundeninteressen und kommerzielle Überlegungen miteinander in Einklang bringt.

Alternativ könnte ich mir auch vorstellen, als CMO bei einem der Top-Retailer in Deutschland zu arbeiten. Es wäre äußerst spannend, die Herausforderungen unserer Kunden aus interner Perspektive zu verstehen und zu überlegen, wie wir bei Awin sie am besten unterstützen können.

8. Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Was meine Entscheidungen betrifft, so gibt es nicht die eine große Entscheidung, die mein Leben verändert hat. Vielmehr waren es viele kleine und große Entscheidungen, bei denen ich mich fast immer für den herausfordernden Weg entschieden habe. Das hat mich zwar oft Kraft gekostet, aber es hat mir auch viel Freude, Herausforderungen und letztlich Erfolg gebracht – und darauf kommt es für mich an.

9. Worauf willst du nie wieder verzichten?

In meinem aktuellen Job möchte ich nie wieder auf die Möglichkeit verzichten, flexibel und ortsunabhängig zu arbeiten. Früher habe ich täglich drei Stunden für den Arbeitsweg gebraucht – diese Freiheit, die ich bei Awin habe, regelmäßig von unterschiedlichen Büros zu arbeiten, aber auch von zuhause, möchte ich nicht mehr missen.

10. Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Da habe ich großes Glück, dass ich mit einer Spanierin verheiratet bin, die aus einem Urlaubsort am Mittelmeer stammt. Die Ruhe, das mediterrane Klima und Essen wären ideal, um den Ruhestand in vollen Zügen zu genießen.

