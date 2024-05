Awin sichert sich Gary Reck als Chief Product and Technology Officer

Awin ernennt Gary Reck zum neuen Chief Product and Technology Officer (CPTO). In dieser wichtigen Funktion übernimmt Reck die Leitung der stetig wachsenden Produkt- und Technologieabteilung von Awin. Er wird maßgeblich dazu beitragen, die technischen Fähigkeiten von Awin weiter auszubauen, um Advertisern und Publishern über die Plattform den bestmöglichen Nutzen zu bieten.

Reck bringt mehr als 15 Jahre Managementerfahrung mit und ist darauf spezialisiert, strategische Visionen zu entwickeln und Teams durch große technologische Transformationen zu führen. Er war bereits als Chief Product und Technology Officer bei Gumtree, eBay und mobile.de tätig. Gary Recks Ernennung als Chief Product and Technology Officer bei Awin folgt auf die Einführung der aktualisierten Plattform im September letzten Jahres. Diese Plattform bietet leistungsstarke Affiliate-Marketing-Lösungen, die Marketingverantwortlichen dabei helfen, die Kontrolle über ihre Aktivitäten zurückzugewinnen, dauerhafte Partnerschaften aufzubauen und den Umsatz zu steigern. Seine Erfahrung wird dazu beitragen, diese Vision voranzutreiben und Awin als führenden Anbieter im Bereich Affiliate-Marketing weiter zu stärken. „Der Start unserer aktualisierten Plattform war ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem wirklich technologiegetriebenen Unternehmen“, betont Adam Ross, CEO von Awin.

„Gary Reck verfügt über umfangreiche Markterfahrung, mit der er die Kundenbedürfnisse mit der Produktentwicklung in Einklang bringen wird. So können wir unser weltweit führendes, offenes Partner-Ökosystem weiter ausbauen und unseren Kunden jede Art von Marketing-Partnerschaft ermöglichen“. „Ich bin begeistert, zu diesem wichtigen Zeitpunkt zu Awin zu stoßen und freue mich darauf, mit diesem hervorragenden Team zusammenzuarbeiten, um Innovationen zu entwickeln, die unseren Kunden weiterhin einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten. Aufbauend auf dem kürzlich eingeführten Upgrade haben wir eine solide Basis, um unser Geschäft weiter auszubauen und wirkungsvolle Ergebnisse zu erzielen“, so Reck.

Gary Reck wird neben Chief Executive Officer Adam Ross, Chief Financial Officer Virpy Richter und Chief Customer Officer David Lloyd Mitglied des Executive Board von Awin. Am 30.04. wurde das Spring Release von Awin veröffentlicht, das zweite saisonale Release nach dem Winter Release, mit weiteren Verbesserungen der Plattform, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr Wachstum selbst in die Hand zu nehmen eigenen Weg zu gehen.