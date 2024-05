Am 7. und 8. Mai findet in Hamburg erneut das OMR Festival statt, bei dem sich alles um das digitale Universum dreht. Unter dem Motto „Das Festival für das digitale Universum“ bietet diese Veranstaltung zwei Tage voller Information, Inspiration und Networking für alle, die im digitalen Business aktiv sind oder sein möchten.

Das OMR-Festival ist bekannt für sein beeindruckendes Line-up aus hochkarätigen Speakern und Acts, und auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche renommierte Persönlichkeiten erwartet. Zu den prominenten Rednern gehören Persönlichkeiten wie Kim Kardashian, die nicht nur als Reality-TV-Star bekannt ist, sondern auch als erfolgreiche Unternehmerin im Bereich der sozialen Medien. Zu den erwarteten politischen Größen gehören Robert Habeck und Christian Lindner sowie Bastian Schweinsteiger und Rick Rubin. Des weiteren haben zugesagt: Der Zalando-CEO David Schneider, der Sportradar-CEO Carsten Koerl, sowie zahlreiche weitere herausragende Persönlichkeiten.

Neben den inspirierenden Vorträgen bietet das OMR-Festival auch eine eindrucksvolle Auswahl an Acts, die die Bühne rocken werden. Von der deutschen Rapperin Shirin David über die Rockband Tokio Hotel bis hin zu Ski Aggu und Pantha – für jeden Musikgeschmack ist etwas dabei.

Das Festival verspricht jedoch nicht nur eine fantastische Unterhaltung, sondern auch wertvolle Einblicke und Networking-Möglichkeiten. Das OMR-Festival bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und von Experten aus der Branche zu lernen. Dies kann auf den verschiedenen Bühnen, in den Masterclasses, an den Ständen oder bei den Side Events erfolgen.

Das umfassende Angebot an Informationen, Inspirationen und Networking macht das OMR- Festival zu einer Pflichtveranstaltung für alle, die im digitalen Business erfolgreich sein möchten. Auch wir von der MAI Xpose360 werden mit einem Team vor Ort sein und freuen uns auf zahlreiche Begegnungen und anregende Gespräche.

Sei auch dabei uns sichere Dir hier noch eins der begehrten Tickets!