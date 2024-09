Recap: Affiliate Connect – Breakfast with a view in Berlin

Am 04. September 2024 fand das von MAI xpose360, Advanced Store und Salesbutlers gemeinsam organisierte Affiliate Connect Breakfast im Berliner Büro von Advanced Store statt. Die Veranstaltung, die um 9:00 Uhr begann, brachte rund 70 Experten aus der Affiliate-Branche zusammen. Bei entspannter Atmosphäre wurde sich ausgetauscht und neue Kontakte geknüpft. Neben der Möglichkeit zu networken und sich über aktuelle Entwicklungen in der Branche zu informieren, war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Kulinarischer Start in den Tag

Wer an diesem Morgen den Weg ins Büro von Advanced Store fand, wurde mit einem reichhaltigen Frühstück von Zimt und Zucker verwöhnt. Frisch zubereitete Pancakes, Rührei, leckeres Bananenbrot und verschiedene Frühstücksplatten mit frischen Zutaten sorgten für einen genussvollen Start in den Tag. Die entspannte und lockere Stimmung trug dazu bei, dass die Gäste die Gelegenheit hatten, in ungezwungener Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Außerdem konnte man sich über die neuesten Entwicklungen in der Affiliate-Branche austauschen.

Vorträge mit wertvollem Fachwissen

Neben dem kulinarischen Angebot standen vor allem die zwei Fachvorträge im Mittelpunkt der Veranstaltung. Die wertvollen Einblicke in aktuelle Themen rund um das Affiliate-Marketing und den E-Commerce lieferten.

Der erste Vortrag mit dem Titel „Endkundenfokus: Erfolgreiche Strategien & Cases für aktuelles Verbraucherverhalten“ von Melanie Stimpfle (Team Lead Affiliate Marketing – MAI xpose360), bot spannende Erkenntnisse und aktuelle Trends. Abgerundet wurde die Präsentation durch Best Practices und Anwendungsbeispiele von der MAI xpose360 GmbH.

Der zweite Vortrag widmete sich dem Thema „Podcast Marketing“. Dieser wurde von Bastian Albert (Audiotakes GmbH) präsentiert und gab Einblicke in die Podcast Werbung. Diese kann durchaus an Relevanz im Affiliate Marketing gewinnen kann. Am Ende des Vortrags empfiehlt Bastian, dem Publikum im Bereich Podcast Marketing, für Tests offener zu werden.

Spannende Interaktionen und Networking-Möglichkeiten

Zwischen den Vorträgen und während des Frühstücks bot die Veranstaltung viel Raum für Networking. Die familiäre und lockere Atmosphäre ermöglichte es den Teilnehmern, sich in kleinen Gruppen auszutauschen. Somit könnten sie ihre Erfahrungen teilen und neue Geschäftskontakte knüpfen. Dabei wurden nicht nur LinkedIn-Profile ausgetauscht, sondern auch wertvolle Gespräche geführt, die die Grundlage für zukünftige Kooperationen legen können.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war das von 100 Partnerprogramme gesponserte Gewinnspiel. An dieser Stelle, bedanken wir uns herzlich bei 100 Partnerprogrammen für das tolle Sponsoring.

Rückblick auf ein gelungenes Event

Das Affiliate Connect Breakfast war ein voller Erfolg und sorgte für einen perfekten Start in den Tag. Die Kombination aus entspanntem Frühstück, informativen Vorträgen und viel Raum für Networking hat bei den Gästen für positives Feedback gesorgt. Es wurde deutlich, dass solche Formate weiterhin in der Affiliate-Branche eine wichtige Rolle spielen.

Ein besonderes Dankeschön geht an alle, die an der Organisation und Durchführung dieses Events beteiligt waren. Sowohl das Team von MAI xpose360 als auch das Team von Advanced Store und Salesbutlers haben großartige Arbeit geleistet, um den Gästen einen unvergesslichen Vormittag zu bieten.

Ausblick auf zukünftige Events

Wir freuen uns schon auf die nächsten Events, bei denen die Affiliate-Branche erneut die Möglichkeit hat, sich zu treffen, auszutauschen und wertvolle Einblicke zu gewinnen. Solche Veranstaltungen stärken nicht nur das Netzwerk innerhalb der Branche, sondern fördern auch den Austausch von Wissen und Best Practices.

📢 Du möchtest auch beim nächsten Mal dabei sein? Dann bleib am Ball und halte Ausschau nach dem nächsten Event bei denen Du die Chance hast, neue Kontakte zu knüpfen, wertvolle Informationen zu sammeln und Teil der wachsenden Affiliate-Community zu werden. Vernetze Dich, tausche Dich aus und werde ein aktiver Teil der Branche! 💼