Recap: Unser Erlebnis auf der Gamescom 2024

Die Gamescom 2024 in Köln war nicht nur ein Magnet für Gaming-Enthusiasten, sondern auch ein herausragendes Event für Networking und Wissensaustausch in der Influencer-Marketing-Branche. Wir als INFLUENCER360 waren vor Ort, um wertvolle Kontakte zu knüpfen, spannende Gespräche mit Creatorn zu führen und am Gamescom Congress teilzunehmen, der mit einem beeindruckenden Programm und berühmten Speakern aufwartete. Hier unser Rückblick auf die ereignisreichen Tage.

Networking auf höchstem Niveau

Die Gamescom ist bekannt dafür, die größten Namen der Gaming-Industrie zusammenzubringen. Für uns war dies eine hervorragende Gelegenheit, bestehende Partnerschaften zu stärken und neue Kontakte zu knüpfen. Besonders wertvoll war es, einige unserer Geschäftspartner persönlich zu treffen. Der direkte Austausch war nicht nur inspirierend, sondern hat auch unsere Zusammenarbeit auf eine neue Ebene gehoben. Durch gezielte Gespräche konnten wir unsere Kooperationen vertiefen und potenzielle neue Projekte anstoßen.

Gespräche mit Creatorn

Ein besonderes Highlight der Gamescom war der persönliche Kontakt mit vielen Influencern und Creatorn, mit denen wir bereits zusammenarbeiten oder in Zukunft zusammenarbeiten möchten. Die Atmosphäre der Messe bot den idealen Rahmen, um sich ungezwungen auszutauschen, Ideen zu entwickeln und mögliche Kooperationen zu besprechen.

Der Gamescom Congress 2024: Wissen und Inspiration

Der Gamescom Congress 2024, der in diesem Jahr erstmals im neuen Confex Kongresszentrum auf dem Gelände der Koelnmesse stattfand, stand ganz im Zeichen der Themen „Games und Künstliche Intelligenz“ sowie „Games und Demokratie“. Die Eröffnungs-Keynote von Hillary Mason, CEO von Hidden Door, setzte den Ton für die Veranstaltung, indem sie die Chancen und Risiken von KI in der Spieleentwicklung beleuchtete.

Besonders bemerkenswert war die Vielzahl der Diskussionen und Vorträge, die die Rolle der Branche in der Gesellschaft aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchteten. Ein Highlight war der Vortrag von Prof. Dr. Dr. Rudolf Thomas Inderst über die Macht von Dystopien und wie digitale Spiele unsere Wahrnehmung von Demokratie prägen. Ebenso beeindruckend war Louisa Keights Vortrag zur Umwandlung von Spielspaß in Umweltaktionen, der zeigte, wie Spiele konkrete Maßnahmen zum Umweltschutz inspirieren können.

Die Vielfalt der Themen, die von der Nutzung von Spielen zur Förderung der Demokratie bis hin zur Integration von KI in den Entwicklungsprozess reichten, machte den Congress zu einer unverzichtbaren Wissensquelle für alle Teilnehmer. Zudem bot das neue Format mit Roundtables und Speed-Dating-Events verbesserte Möglichkeiten zum Netzwerken, was besonders wertvoll für den Austausch zwischen Experten aus verschiedenen Branchen war.

Business Area: Mehrwert für die Industrie

Die Business Area der Gamescom war der zentrale Knotenpunkt für Branchenexperten aus aller Welt. Diese spezielle Zone, die ausschließlich für Fachbesucher zugänglich war, bot eine professionelle und ruhige Umgebung abseits des Trubels der Entertainment Area. Hier kamen Publisher, Entwickler, Dienstleister und Marketingexperten zusammen, um gezielte Gespräche zu führen und Partnerschaften zu schmieden.

In diesem Jahr verzeichnete die Business Area eine Rekordbeteiligung mit einem Plus von 28 % bei den angemeldeten Unternehmen und einer 66 % größeren Ausstellungsfläche im Vergleich zum Vorjahr. Diese beeindruckenden Zahlen unterstreichen die Bedeutung der Gamescom als führende Business-Plattform in Europa und darüber hinaus. Für uns war die Business Area besonders wertvoll, um bestehende Geschäftsbeziehungen zu vertiefen und neue Kooperationen anzustoßen. Der strukturierte Zugang zu potenziellen Partnern und die Möglichkeit, in einem professionellen Rahmen Meetings abzuhalten, haben die Effizienz unseres Messebesuchs deutlich erhöht.

Zusätzlich bot die Business Area spezielle Networking-Veranstaltungen und exklusive Vorträge, die tiefe Einblicke in aktuelle Markttrends und innovative Technologien ermöglichten. Diese waren nicht nur inspirierend, sondern lieferten uns auch konkrete Ideen, die wir in unsere zukünftigen Marketingstrategien integrieren können.

Fazit: Ein Event voller neuer Impulse

Die Gamescom 2024 war für unser Team ein großer Erfolg. Neben der Pflege und Erweiterung unseres Netzwerks konnten wir wertvolle Erkenntnisse über die Zukunft des Influencer-Marketings gewinnen. Der Gamescom Congress hat uns dabei nicht nur inspiriert, sondern auch wertvolle Denkanstöße für unsere zukünftigen Projekte geliefert. Die Business Area erwies sich als essenzieller Bestandteil unserer Teilnahme, der uns sowohl kurzfristige Erfolge als auch langfristige strategische Vorteile brachte.

Insgesamt hat die Gamescom 2024 uns gezeigt, dass sie nicht nur ein Treffpunkt für Gaming-Enthusiasten, sondern auch eine unverzichtbare Plattform für Business-Professionals ist, um sich zu vernetzen und die Zukunft der Branche aktiv mitzugestalten. Wir freuen uns bereits auf die nächste Ausgabe und die vielen neuen Möglichkeiten, die sie bieten wird.

Wir hoffen, mit diesem Recap einen umfassenden Einblick in unsere Erlebnisse auf der Gamescom gegeben zu haben. Bleibt gespannt auf unsere nächsten Schritte – es bleibt spannend!

Falls Du mehr über unsere Spin-Off Agentur INFLUENCER360 erfahren möchtest, besuche gerne unsere Website.