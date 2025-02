CloseUp – 10 Fragen an Sascha Gabriel

Sascha ist seit über acht Jahren im Affiliate Marketing tätig und hat, neben seinem BWL-Studium, seine Reise als Werkstudent bei einem bekannten Loyalty-Publisher begonnen. Von dort aus ging es dann in die Agenturwelt und die Tiefen und Weiten der unterschiedlichsten Partnerprogramme. Aktuell wohnt Sascha bei Augsburg und arbeitet in der Affiliate Abteilung der MAI xpose360 als Supervising Senior Affiliate Manager. In dieser Rolle entwickelt er Affiliate-Marketing-Strategien, unterstützt seine Kolleg:innen bei fachlichen Themen und betreut Großkunden im Telco- und Retail-Bereich.

Herzlich Willkommen, Sascha Gabriel!

1. Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Ich sag es mal so – da ich letztes Jahr zum ersten Mal Papa geworden bin, gibt es nun sehr viele erste Male. Von spannend, schön und fordernd ist hier alles dabei. 😊

2. Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Das nicht, aber ich kann mich noch sehr gut an das Surren und Läuten der alten 56k Modems und der AOL-Werbung mit Boris Becker erinnern (Mensch, bin ich alt…). Da brauchte man noch sehr viel Geduld, um „schnell was zu googlen“.

3. Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Grundsätzlich ist man finde ich nie für etwas zu alt – man ist nur so alt, wie man sich fühlt, sagt man ja immer. 😉 Aber um eine Antwort zu bemühen: Family Guy und Simpsons schauen und sich ein Calippo Cola gönnen.

4. Was sagen andere über Dich?

Ein paar gesammelte Stichpunkte: humorvoll, hilfsbereit, rücksichtsvoll, für jeden Spaß zu haben, ist alt geworden, Antwortzeiten könnten schneller sein. 😅

5. Und wie denkst Du darüber?

Ich denke mal das kommt hin. 😅

6. Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Typisch Affiliate Marketing ist für mich der Mix aus performance-orientiertem, analytischem Handeln sowie Gesprächen mit netten und spannenden Charakteren. Nirgendwo sonst treffen Hard- und Softskills derart aufeinander – und der Spaß kommt auch nie zu kurz. 😉

7. Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Puh, das ist keine leichte Entscheidung. Ich würde auf jeden Fall gerne etwas „zum Anpacken“ und sinnstiftendes machen bzw. etwas im sozialen Bereich.

8. Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Schwierige Frage … ich würde mal die These aufstellen, dass die Summe aller bisherigen Entscheidungen das ist, was zählt. Ein Ranking ist somit für mich schwierig und es waren sicher auch Fehlentscheidungen dabei. Aber der Weg, auf den mich all meine Entscheidungen gebracht haben, ist sehr erfreulich. 😊

9. Worauf willst du nie wieder verzichten?

Da der Schlaf manchmal doch zu kurz kommt, würde ich Kaffee sagen. Hier kann man wirklich sehr schnell eine Leidenschaft entwickeln. Und er schmeckt einfach auch zu gut!

10. Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Mein absoluter Traum wäre ja entweder ein kleines Häuschen am See mit einem idyllisch eingewachsenen Garten und alten Obstbäumen oder ein Haus in der Provence umgeben von Lavendelfeldern – das erste ist da vermutlich realistischer. Auf jeden Fall soll es ein Ort mit viel Platz für Familie und Freunde sein, der zum Entspannen und Abschalten einlädt.

