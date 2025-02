Teil 3: Affiliate-Marketing: Positive Impulse trotz wirtschaftlicher Herausforderungen

In dieser mehrteiligen Artikelserie von Affiliate-Experte Markus Kellermann beleuchten wir die Entwicklung des Affiliate-Marketings in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld. Nachdem wir in den ersten beiden Teilen die allgemeine wirtschaftliche Lage und das Wachstum der Werbeausgaben betrachtet haben, widmen wir uns in diesem dritten Teil der Frage, wie sich die Affiliate-Branche trotz gedämpfter Stimmung weiter positiv entwickelt. Anhand aktueller Marktzahlen, Expertenmeinungen und Black-Week-Analysen zeigen wir auf, warum Affiliate-Marketing für Unternehmen ein wichtiger Bestandteil des Online-Marketing-Mixes bleibt – und welche Chancen sich für 2025 ergeben.

Laut einer Umfrage des OWM stellt die Vielzahl von Werbekanälen immer noch eine der größten Herausforderungen bei der Steuerung der Werbeausgaben dar. Für 94 % der Befragten ist daher die Erreichbarkeit von Zielgruppen eine große oder auch sehr große Herausforderung. Gerade das Affiliate-Marketing mit seine zahlreichen Publisher-Modellen entlang der kompletten Customer-Journey könnte daher für viele Unternehmen ein attraktiver Werbekanal sein, um die Zielgruppen am POS zu erreichen.

Affiliate-Marketing wird in Europa voraussichtlich ein Marktvolumen von rund 5,55 Milliarden USD im Jahr 2024 erreichen

Bei einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von 6,5 %. Laut Cognitive Market Research wird das Marktvolumen in Großbritannien etwa 933 Millionen USD betragen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,3 %, während der deutsche Markt voraussichtlich eine Wachstumsrate von 6,7 % erreichen wird. Laut Omincom sollen die Werbeausgaben im Affiliate-Marketing für 2024 bei 1,6 Milliarden Euro liegen.

Mit einem jährlichen Wachstum (CAGR) von 15,4 % soll der globale Affiliate-Markt bis 2027 auf 27,78 Mrd. US-Dollar und bis 2030 auf 38,3 Mrd. US-Dollar anwachsen. In den USA werden bereits 12-20 % des US E-Commerce-Umsatzes dem Affiliate-Marketing zugeschrieben und der durchschnittliche Return on Ad Spend (ROAS) ist im Affiliate-Marketing um 40 % höher als bei anderen Paid-Mediakanälen.

Auch bei einzelnen Markt-Teilnehmern zeigt sich eine positive Entwicklung

In der Bilanz des Affiliate-Netzwerkes Tradedoubler zeigt sich in den ersten neun Monaten 2024 ein Gesamtumsatz von 1,49 Mrd. SEK (Schwedische Kronen), was einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 6 % entspricht. Dies ist zwar ein leichter Rückgang des Wachstums, welches im vergangenen Jahr noch 20 % betragen hat, zeigt aber dennoch, dass der Markt auch in schwierigen Zeiten weiterwächst. Auch der Bruttogewinn legte 2024 um 9 % auf 322 Millionen SEK zu. Noch größer ist das Wachstum im DACH-Raum. Dort konnte der Umsatz von 231 Mio. SEK auf 268 Mio. SEK gesteigert werden, was ein Wachstum von 16 % entspricht.

Auch der Technologie-Anbieter impact.com veröffentlichte eine Meldung hinsichtlich seines Wachstums im ersten und zweiten Quartal 2024. Auch wenn keine konkreten Zahlen genannt wurden, konnte das Netzwerk international über 600 neue Brands gewinnen.

Und auch im Affiliate-Netzwerk Webgains konnten die Umsätze Europaweit in den ersten neun Monaten 2024 leicht um 1,03 % gesteigert werden (von 8,67 Mio. Euro auf 8,76 Mio. Euro). Der Gewinn konnte sogar um 42 % gesteigert werden (von 1,2 Mio. Euro auf 1,7 Mio. Euro). Gleichzeitig gingen allerdings in Deutschland die Umsätze auch um 3,41 % zurück (von 1,99 Mio. Euro auf 1,92 Mio. Euro).

Auch der Black Friday war 2024 wieder einer der erfolgreichsten Umsatztreiber für das Affiliate-Jahr

So rechnet der Handelsverband Deutschland (HDE) zu den Aktionstagen Black Friday und Cyber Monday für 2024 mit einem Umsatz von 5,9 Milliarden Euro. Damit bewegen sich die Umsätze auf dem Vorjahresniveau.

Im Affiliate-Netzwerk Daisycon konnten die Verkäufe 2024 in einzelnen Verticals wie z.B. Home&Living um 67 % gesteigert werden. Im Vergleich zum letzten Freitag im Oktober 2024 konnten an Black Friday die Vergütungen über alle Verticals hinweg sogar um bemerkenswerte 223 % und die Klickzahlen um 46 % erhöht werden. Auch der Affiliate-Dienstleister Acceleration Partners verzeichnete in einer aktuellen Analyse ein Umsatzwachstum von 62 % in Deutschland während der Black Week. Besonders hervorzuheben ist der Black Friday, an dem die Bestellungen sogar um 82 % gesteigert werden konnten.



Auch die Agentur MAI xpose360 hat eine umfassende Auswertung ihrer Affiliate-Kunden durchgeführt, und die diesjährige Black Week erwies sich als äußerst erfolgreich. Die durchschnittliche Umsatzsteigerung lag bei 29 % im Vergleich zum Vorjahr. Besonders hervorzuheben sind die Ergebnisse am Black Friday und Cyber Monday. Am Black Friday konnte der durchschnittliche Tagesumsatz um 20 % im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden, was die Effektivität gezielter Werbeaktionen und Rabatte deutlich unterstreicht. Auch der Cyber Monday verzeichnete eine positive Entwicklung mit einer Umsatzsteigerung von 10 %. Diese Ergebnisse verdeutlichen, wie entscheidend eine präzise und fokussierte Strategie während der zentralen Tage der Black Week ist.

Und auch Händler sprechen von einem der bestellstärksten Black-Weeks der Unternehmensgeschichte. So konnte beispielsweise Otto einen 17 % höheren Bestellwert generieren, sowie 18 % mehr Bestellungen als im Vorjahr. Zudem konnten 12 % mehr Besteller:innen gewonnen werden.

Auch die weiteren Umsatzprognosen der Branchen-Teilnehmenden sind nach Einschätzung des Affiliate Trend-Reports positiv.

So rechnen 50 % der Affiliates und 65 % der ANT mit steigenden Umsätzen für 2025. Bei den Advertisern sind die Ausblicke dafür leicht gedämpft. Waren es im vergangenen Jahr noch 79 % der Advertiser, die mit steigenden Umsätzen rechneten, schätzen für 2025 noch 68 % der Advertiser mit einem Wachstum der Umsätze. Dennoch ist die Grundstimmung, trotz der wirtschaftlichen Aussichten nach wie vor sehr positiv.

Optimistischer dagegen sind die Advertiser in der Frage, wie relevant Affiliate-Marketing im Online-Marketing-Mix ist. Waren es im vergangenen Jahr noch 75 %, sagen mittlerweile 81 %, dass Affiliate-Marketing für die Unternehmen weiterhin wichtig und sehr wichtig ist. Zudem sagen 48 %, dass der Affiliate-Kanal in den nächsten fünf Jahren im Unternehmen an Priorisierung zunehmen wird.



Gestiegen sind auch die Anteile der Affiliate-Umsätze am Gesamt Online-Umsatz. So sagen 48 % der Advertiser, dass der Anteil bei bis zu 10 % der Gesamt-Umsätze liegt, 26 % sagen der Anteil liegt bei 10-20 % und das größte Wachstum verzeichnet der Umsatzanteil von 20-30 %, das sagen 16 % der Advertiser, während es im letzten Jahr lediglich 3 % waren.