Affiliate Monatsrückblick und News – Januar 2025

Das Affiliate-Marketing steht 2025 vor spannenden Veränderungen. Neue Technologien, regulatorische Anpassungen und Markttrends formen die Branche und erfordern strategische Anpassungen von Unternehmen und Partnern. Unser Affiliate-Marketing Trend-Report 2025 liefert wertvolle Einblicke in die aktuellen Entwicklungen, Chancen und Herausforderungen. Von der wachsenden Bedeutung KI-gestützter Suchmaschinen über Googles striktere Indexierungsrichtlinien bis hin zu den steigenden Werbeausgaben.

Affiliate Trend Report 2025

Gemeinsam mit der Performance-Marketing-Agentur MAI xpose360 haben wir 1.300 Branchenakteure befragt, um die wichtigsten Affiliate-Marketing-Trends für 2025 zu analysieren. Das Ergebnis ist der umfassende Affiliate-Marketing Trend-Report 2025, der Entwicklungen, Herausforderungen und Risiken der Branche beleuchtet. Ergänzend dazu teilen 42 Expertinnen und Experten ihre Einschätzungen zu zukünftigen Entwicklungen.

Der Suchtraffic von ChatGPT und Gemini explodiert: So profitieren Affiliate-Partner

Hier zeigen wir, wie der Suchtraffic durch KI-gestützte Suchmaschinen wie ChatGPT und Google Gemini rasant wächst. Marken wie Viv und Joe & Bella profitierten bereits von massivem Besucher- und Umsatzanstieg durch KI-generierte Empfehlungen. Für Affiliate-Partner bedeutet das: Traditionelle SEO-Strategien reichen nicht mehr aus – Inhalte müssen gezielt für KI-Suchanfragen optimiert werden, um langfristig erfolgreich zu sein.

Meta hat sein Fact-Checking-Programm eingestellt

Meta hat sein Fact-Checking-Programm eingestellt und setzt stattdessen auf ein neues System namens „Community Notes“, das sich an dem von X (ehemals Twitter) orientiert. Dabei sollen die Nutzer selbst falsche Informationen kennzeichnen. Mögliche Gründe für diesen Wechsel sind hohe Kosten, politischer Druck und die begrenzte Wirksamkeit des bisherigen Programms. Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie verstärkt darauf achten müssen, dass ihre Werbung nicht neben irreführenden Inhalten erscheint, und ihre Kommunikationsstrategien entsprechend anpassen sollten.

Google verbannt Gutschein-Whitelabels und Drittinhalte aus dem Index

Google hat seinen „Site Reputation Abuse“-Algorithmus nun auch in Europa implementiert, was erhebliche Auswirkungen auf Affiliate-Marketer hat. Gutschein-Whitelabels großer Verlagsportale wie Focus, Spiegel und Bild wurden aus den Suchergebnissen entfernt. Dieses Vorgehen zielt darauf ab, minderwertige und ausschließlich zur Monetarisierung erstellte Drittinhalte zu eliminieren. Für die Affiliate-Branche bedeutet dies eine zunehmende Herausforderung, da hochwertige, nutzerorientierte Inhalte stärker in den Fokus rücken.

Teil 1: Wachstum trotz Krisen – Wie sich die Affiliate-Branche in unsicheren Zeiten behauptet

In einer mehrteiligen Artikelserie analysiert Markus Kellermann die Entwicklung des Affiliate-Marketings in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Trotz geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Stagnation in Deutschland im Jahr 2024 konnte die Affiliate-Branche positive Entwicklungen verzeichnen. So stiegen beispielsweise Löhne und Gehälter erstmals seit Jahren stärker als die Preise, was zu einer erhöhten Kaufkraft führte. Der Onlinehandel profitierte von dieser Entwicklung, mit einem Umsatzanstieg von 3,4 % auf 87,1 Mrd. Euro und einem E-Commerce-Anteil von 13,1 % am gesamten Einzelhandelsumsatz. Für 2025 wird ein weiteres Wachstum prognostiziert.

Teil 2: Wachstum der Werbeausgaben – Chancen für das Affiliate-Marketing

Trotz globaler Unsicherheiten stiegen die weltweiten Werbeausgaben 2024 um 10,7 % auf über 1 Billion US-Dollar. In Deutschland wuchs der Markt um 4,5 % auf 27,03 Mrd. Euro. Besonders die Digital-Werbung treibt das Wachstum voran – bis 2025 soll ihr Anteil auf 72,9 % steigen. Diese Entwicklung bietet großes Potenzial für Affiliate-Partner, da performancebasierte Strategien weiter an Bedeutung gewinnen.

KI, Automatisierung & Datengetriebene Optimierung

Affiliate-Marketing wird zunehmend durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Automatisierung verfeinert. Unternehmen nutzen KI-basierte Tools, um leistungsstarke Affiliate-Partner zu identifizieren, dynamische Provisionsmodelle in Echtzeit anzupassen und sogar Content automatisch zu erstellen. Gleichzeitig rückt der Einsatz von First-Party-Daten in den Vordergrund, da Drittanbieter-Cookies zunehmend wegfallen und Datenschutzbestimmungen (wie GDPR) den Markt beeinflussen. Diese Entwicklungen tragen dazu bei, Kampagnen effektiver und personalisierter zu gestalten.

Fazit

Die Affiliate-Branche wächst trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten und technologischer Umbrüche weiter. Die steigende Relevanz von KI, die Notwendigkeit hochwertiger Inhalte und die zunehmende Nutzung datengetriebener Optimierung prägen das Jahr 2025. Wer sich flexibel auf diese Trends einstellt, kann die neuen Chancen für nachhaltiges Wachstum und erfolgreiche Partnerschaften nutzen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Strategien anzupassen und sich zukunftssicher aufzustellen.