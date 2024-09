CloseUp – 10 Fragen an Tommy Birringer

Der 37-jährige sportbegeisterte Familienvater von zwei Söhnen, der nach

dem Masterstudium in Medien und Kommunikation seit 2010 im Affiliate Marketing

unterwegs ist, leitet bei communicationAds mit „einem genialen Team“ das Key Account Management und Business Development. Zuvor war er sieben Jahre in der Affiliate Marketing Agentur sunnysales GmbH tätig. Als Ausgleich zu seinem Berufsleben, in dem er auch als Speaker auf digitalen Branchenveranstaltungen aktiv ist oder als Gastdozent an der Hochschule Offenburg unterrichtet, ist Tommy in der Freizeit gern und viel in der Natur unterwegs oder bringt sich ehrenamtlich ein.



Herzlich Willkommen, Tommy Birringer!

1. Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Vor zwei Wochen das erste Mal mit meinen beiden Jungs gemeinsam bei uns im

Schwarzwald richtig Mountainbiken: Der Große ist zum ersten Mal mit neuem Bike

richtig Downhill gefahren – der Kleine hat mich auf meinem Fahrrad von hinten auf

dem Sitz angefeuert: Drei „Männer“, die einfach nur Spaß haben.

2. Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Das kam mit dem ersten Computer (der alte von meinem Onkel) und war noch zu

guten 56K Modem-Zeiten mit genialem Sound und der Suche nach der günstigsten

Einwahlnummer. Es wurde noch minutenweise abgerechnet und das Surfen war

eher eine mentale Entspannungsübung, wenn man der Seite beim Aufbau

zugesehen hat.

3. Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Mit den ferngesteuerten Autos meiner Jungs zu spielen. Da kommt das Kind im

Mann wieder voll raus.

4. Was sagen andere über Dich?

Die Oma meiner Frau über mich nach dem ersten Kennenlernen: „Der Tommy ist

ein bisschen anders – aber absolut nicht verkehrt.“

5. Und wie denkst Du darüber?

Ich musste ziemlich lachen und fand es gut beobachtet – und einer Frau mit so viel

Lebenserfahrung sollte man(n) bekanntlich besser nicht widersprechen.

6. Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Ich bin jetzt seit 14 Jahren im Affiliate Marketing tätig und trotz der Schnelllebigkeit

der digitalen Branche (und unserer Zeit) arbeite ich mit vielen Personen von Beginn

an bis heute eng und vertrauensvoll zusammen. Das zeigt mir, dass es sich a) immer

lohnt, den langfristigen, nachhaltigen Erfolg zu fokussieren, da dies eine schnelle

Gewinnmaximierung zur Folge hat und b) dass trotz aller spannender technischer Innovationen, die natürlich wichtig sind, dennoch immer der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte = „It’s Peoples´ Business“. Dieser Ansatz für ein nachhaltiges Wachstum und

langfristigen Erfolg ist auch der Ansatz der verticalAds Group und die Philosophie,

die ich hier mit dem kompletten communicationAds Team lebe.

7. Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest –

welcher wäre das?

Reiseführer für Offroad-Reisen in Südafrika! Ich habe ein Semester in Kapstadt

studiert und damals schon begeistert der Familie und Freunden das Land, die

Kultur und die Menschen gezeigt. Mit einem Offroader (#Autoleidenschaft) eine

kleine Gruppe an entlegene Stellen mit besonderen Erlebnissen zu führen fände

ich nicht nur für einen Tag reizvoll.

8. Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Meine Frau bei unserem ersten Date nicht ins Restaurant, sondern zum

Abendessen bei meinen damaligen Vermietern (ein sehr herzliches älteres

Ehepaar) einzuladen. Es war ein lustiger Abend, meine Frau hat mich ein paar

Jahre später geheiratet und meine Vermieterin war ihre Trauzeugin.

9. Worauf willst du nie wieder verzichten?

Meine Frau, meine zwei Jungs und unser Zuhause hier am Fuße des Schwarzwalds.

10. Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Auch wenn bei mir „Ruhestand“ unwahrscheinlich ist (wer mich kennt, weiß was

damit gemeint ist 😉) – fühle ich mich hier, wo ich bin, gerade sehr wohl und

würde Stand heute nirgendwo anders leben wollen.

