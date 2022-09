Bereits seit über 12 Jahren berichten wir jährlich über die dmexco in Köln. Nach 2-jähriger Corona-Pause findet nun vom 21.-22.09.2022 auf der Messe Köln wieder die Leitmesse der Digitalen Werbebranche statt.



Auch wenn in vielen Bereichen die OMR der dmexco mittlerweile den Rang abgelaufen hat und dieses Jahr spürbar weniger Aussteller aus der Affiliate-Branche Vorort sind, haben wir dennoch einen kleinen Leitfaden für Euch zusammengestellt, was Ihr als Affiliate-Marketer auf keinen Fall verpassen solltet 🙂



Die Affiliate-Netzwerke und Technologien auf der dmexco (unsortiert):



Adcell – Halle 8.1 – Stand D0206.1

belboon – Halle 8.1, Stand E019

Impact – Halle 7.1 – Stand C046

Rakuten Marketing – Halle 6.1, Stand T004

leadalliance – Halle 8.1 – Stand C034

(gerne können wir auch noch Euer Netzwerk in der Liste mit aufnehmen. Schreibt uns hierzu einfach eine kurze E-Mail)

Publisher (unsortiert):

Oliro – Halle 8.1 – Stand C034

Idealo – Halle 6.1 – Stand C021

trbo – Halle 8.1 – Stand C011

Kelkoo – Halle 6.1 – Stand B031

targeting360 – Halle 8.1 – Stand C034

redbrain – Halle 7.1 – Stand E031

Bravo Savings Network – Halle 8.1 – Stand D021

ReachAd – Halle 8.1 – Stand C034

Converify – Halle 8.1 – Stand C034

Trimexa – Halle 8.1 – Stand C034

(gerne können wir auch noch Euer Unternehmen der Liste mit aufnehmen. Schreibt uns hierzu einfach eine kurze E-Mail)



Vorträge zum Thema Affiliate-Marketing (unsortiert):



Masterclass am 22.09. um 11.15 Uhr im Raum 7B:

Affiliate Marketing im Spannungsfeld zwischen Innovation und Datenschutz



Partys rund um die dmexco (unsortiert):

Checkout Clinik powered by konversion.digital und NetsEasy am 20.09.

Adcell Kölsch & Curry am 20.09.

Official dmexco VIP-Party am 21.09.

OMClub am 21.09.

OMR Aftershow Party am 21.09.

(gerne können wir auch noch Eure Party in der Liste mit aufnehmen. Schreibt uns hierzu einfach eine kurze E-Mail)

Eine Übersicht der offiziellen Events findet Ihr hier.



Werbung in eigener Sache

Gerne könnt Ihr auch einen Termin mit dem Team der xpose360 und AffiliateBLOG.de vereinbaren. Schreibt uns hierzu gerne eine E-Mail oder kontaktiert und direkt via Linkedin.