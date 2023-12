Digital WinterBash 2023

Am 7. Dezember 2023 öffnet das KORN’S in Nürnberg seine Türen für ein einzigartiges Event – den Digital WinterBash. Der Digital Bash bietet eine ideale Plattform für Fachleute, um sich in gemütlicher Atmosphäre zu treffen und sich über die neuesten Trends und Entwicklungen der Branche auszutauschen. Ob Einsteiger oder erfahrene Experten, die Veranstaltung verspricht einen bereichernden Austausch von Wissen und praktischen Erfahrungen. Die Veranstaltung fördert fundierte Diskussionen, Networking-Möglichkeiten und inspirierende Gespräche. Insights von Experten und aktuelle Branchentrends sorgen dafür, dass die Teilnehmer wertvolle Erkenntnisse und ein erweitertes berufliches Netzwerk mit nach Hause nehmen. Das KORN’S in Nürnberg bietet den perfekten Rahmen für dieses winterliche Get-together. Die Veranstaltung verspricht nicht nur eine anregende fachliche Atmosphäre, sondern auch eine weihnachtliche Note, um die festliche Jahreszeit gebührend zu zelebrieren.

Sei auch Du Teil dieses einzigartigen Digital Bash WinterBash Events und sichere dir hier noch Dein Ticket. Die xpose360 wird auch dieses Jahr wieder vertreten sein und freut sich auf alle, die kommen!