Am 07.12.2022 verkündete die Global Savings Group, dass eine Fusionierung mit Pepper.com final umgesetzt wird. Die Global Savings Group (größter Anbieter Europas für Shopping Rewards) etablierte sich in den letzten Monaten und Jahren durch ein stetig wachsendes Portfolio in den Sektoren Gutscheinmarketing und Cashback. Pepper.com ist Shopping Community Anbieter. Durch ein ausgeklügeltes Community-Management (in Deutschland unter Anderem bekannt durch Mydealz), konnte sich Pepper.com zum größten Anbieter des Sektors in Europa etablieren.

Wann die Fusionierung durchgeführt werden soll, wurde bisher noch nicht genannt. Der kommende Jahreswechsel könnte hierfür eine gute Gelegenheit bieten.

Die zukünftige Kombination der Global Savings Group mit Pepper.com wird durch die dadurch generierte Unternehmensgröße einen weiteren Schub hinsichtlich des Marktanteils erzeugen. In Zukunft können somit Kampagnen in über 20 Märkten an 20 Millionen Mitglieder ausgespielt werden. Die Mitarbeiteranzahl wird in Summe bei mehr als 900 liegen.

Welche Websites und Publisher nun zum gesammelten Portfolio gehören, wird in folgender Grafik gut dargestellt:

Quelle: https://www.global-savings-group.com/news/global-savings-group-and-pepper-com-are-joining-forces/

Wir sind gespannt, welche Auswirkungen diese Fusion auf bereits bestehende Kooperationen haben wird und wie sich die Marktpositionen aller Beteiligten (inkl. der Wettbewerber) verändern werden.

