IN Markting Conference von SM:ILe Communication

Auch im Jahr 2019 wird sich die Verschiebung des Werbespendings in Richtung Digital bemerkbar machen. Vor Allem Influencer Marketing gewinnt an Popularität und Prognosen zufolge, werden deutsche Unternehmen dieses Jahr bis zu einer halben Milliarde Euro darin investieren. Inzwischen zählt es zu einem der am schnellsten wachsenden Online Marketing Instrumente, weshalb Kampagnen in Kooperation mit Influencern immer beliebter werden.

Diese Entwicklung bringt jedoch auch Probleme wie Betrug mit Fake Accounts auf Instagram & Co. mit sich. Die IN Marketing Conference bietet das perfekte Umfeld, um mehr über unternehmensrelevante Nutzungsmöglichkeiten von Instagram und Influencer Marketing zu lernen, sowie sein Netzwerk in der Branche auszubauen. Die Konferenz findet am 04. April in Wien im D3 Convention Center und am 09. April in München im municon Tagungszentrum statt.

Auf der ein-tägigen Konferenz referieren Branchenkenner und Experten über Einsatzmöglichkeiten und praxistaugliche Lösungen für Instagram & Influencer Marketing. Dabei wird auf einige anschauliche Beispiele zurückgegriffen! Darunter spannende Cases von: BMW, SPAR, Beck Verlag, Vodafone, Sparkasse, Swarovski und viele mehr.

Spannende Insights von Experten

Björn Wenzel – Engagement statt Reichweiten-Besessenheit

Björn Wenzel, Gründer und Geschäftsführer der Influencer-Marketing-Agentur Lucky Shareman, wird in seiner Keynote über die Relevanz von Engagement statt Reichweiten-Besessenheit für erfolgreiches Influencer Marketing referieren. Nach Fashion und Lifestyle entdecken immer mehr etablierte Branchen das Influencer-Marketing für sich, ob Telekommunikation, Automotive oder Finanzen. Doch Reichweiten allein reichen längst nicht mehr, um die Performance einer Kampagne zu bewerten. Erfolgreiche Marken rücken Marken- und Werbebekanntheit sowie Imagewerte in den Vordergrund. Björn Wenzel bringt Fallbeispiele mit und zeigt, wie Storytelling auf Instagram zum Erfolg führt.

Janine Herbst – Erfolgreiches B2B-Influencer-Marketing

Erfolgreiches B2B-Influencer-Marketing klingt für viele wahrscheinlich erstmal schwierig. Janina Herbst, Influencer Expertin bei der internationalen Marketing- und Kommunikationsagentur Text100, weiß allerdings, wie das funktioniert und erläutert es anhand eines Cases. Experten aus dem Energie-Sektor wurden auf eine Erkundungstour durch drei unterschiedliche Wasserkraftwerke in Portugal, Schottland und Island geschickt und erzielten so eine Millionen Impressionen in sechs Wochen. Die Möglichkeiten von Influencern im B2B-Umfeld werden oft unterschätzt. Dabei spielen die Meinungen von Experten gerade bei Kaufentscheidungen zu komplexen und erklärungsbedürftigen Themen eine wichtige Rolle und bieten viel Potenzial.

Chris Jungjohann – Bekämpfung von Fraud

Immer mehr Betrug auf Instagram! Da Advertiser mehr und mehr Geld in Influencer Kampagnen stecken, legen sie auch mehr Wert auf die Qualität der Influencer-Kanäle sowie auf den Outcome der Kampagnen. Für ein effektives Instagram Marketing braucht es vor Allem betrugsfreie, sichere Werbeumfelder, sowohl auf Plattform-Ebenen als auch innerhalb einzelner Accounts. Wie können sich sowohl Marken als auch Influencer erfolgreich gegen Betrug wehren? Und wie können Advertiser hohe Investitionen in Profile mit Fake-Followern vorbeugen? Mit diesen Fragen wird sich Chris Jungjohann von Takumi beschäftigen.

Natürlich erwarten die Besucher noch viele weitere spannende Vorträge sowie anregende Unterhaltungen in den Kaffeepausen.

Neugierig geworden? Über Affiliateblog.de hast Du die Möglichkeit, vergünstigte Tickets zu erhalten für 147,00 € statt 297,00 € zzgl. MwSt. Anmeldung hier.