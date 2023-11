Jetzt mitmachen: Die große Affiliate-Trend-Umfrage 2024 startet wieder!

Mach mit: Die große Affiliate-Trend-Umfrage startet wieder!

Der Affiliate-Trend-Report 2024 steht kurz vor der Tür. Auch in diesem Jahr führen wir von AffiliateBLOG gemeinsam mit der Performance-Marketing-Agentur xpose360 die Befragung durch. Unser Trend-Report gibt uns seit über sieben Jahren jährlich Einblicke, Insights und Erfahrungswerte in der Affiliate-Branche.

Diese Umfrage richtet sich an verschiedene Zielgruppen. In den letzten Jahren haben wir über 1.100 Affiliates, Merchants, Agenturen, Netzwerke und Technologie-Anbieter befragt, um herauszufinden, was die wichtigsten Trends sind. Die Ergebnisse veröffentlichen wir dann in unserem großen Affiliate-Trend-Report.

Damit wir auch 2024 wieder kontinuierliche, aussagekräftige Erkenntnisse, Daten und Fakten erhalten, bitten wir jetzt um Deine Teilnahme.

Hier geht es zu den Umfragen für:

Umfrage für Affiliates

Umfrage für Merchants

Umfrage für Agenturen/Netzwerke/Technologie-Anbieter

Nimm Dir bitte 5 bis 10 Minuten Zeit, die Umfrage ist bis zum 30. November 2023 geöffnet. Als kleines Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmenden:

1 x Affiliate-Marketing Audit für Advertiser

3 x 50 € BestChoice-Gutschein

2 x Buch „Affiliate Marketing Insights II“ von Markus Kellermann

2 x Buch „Der Online Marketing Manager“ von Felix Beilharz

Wenn Du nochmals in die Ergebnisse von diesem Jahr reinschauen möchtest, findest Du den Affiliate Trend-Report 2023 hier zum Download!