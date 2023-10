CloseUp – 10 Fragen an Simon Gall

Simon Gall ist Gründer und Betreiber von BlackFriday.de. Der studierte Kommunikations- und Medienwissenschaftler ist durch seine Tätigkeit als Marketingberater früh auf das Phänomen „Black Friday“ aufmerksam geworden.

Nachdem Apple den Trend aus den USA nach Deutschland brachte und in der Folge immer mehr Händler auf den „Black Friday Zug“ aufsprangen, gründete er im Jahr 2012 Deutschlands erstes Black Friday Portal. Seitdem veröffentlicht er mit seinem Team Jahr für Jahr die besten Black Friday Deals und Aktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Seit 2016 kämpfte er zudem für die Löschung der beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Wortmarke „Black Friday“. Im Juni 2023 wurde nach zahlreichen Prozessen und sechseinhalb Jahren Rechtsunsicherheit endlich die rechtskräftige Löschung der Marke beschlossen.



Herzlich Willkommen, Simon Gall!

Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Gestern habe ich zufällig ein tolles Rezept entdeckt. Das habe ich dann zuhause direkt nachgekocht. Für das erste Mal war es ganz lecker 😊

Aus beruflicher Sicht habe ich mich kürzlich stark mit dem Thema Server-side-Tracking auseinandergesetzt. Das erste Setup war dann auch eine Herausforderung und erforderte viel Testing. Bei der zweiten Seite ging es natürlich schon viel leichter. Ich arbeite mich gerne in neue technische Themen ein. In der heutigen Zeit ist das ja auch notwendig, bei der Geschwindigkeit mit der sich die Onlinemarketing-Welt immer wieder verändert.

Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Das muss Anfang der 90er Jahre im Computerraum meiner Schule gewesen sein. Damals wusste ich gar nicht, was man so im Internet macht. Ich habe dann ich einfach mal die Webseite der Simpsons aufgerufen. Danach hat mich das Internet nicht mehr losgelassen und kurz darauf hatten wir unseren eigenen Anschluss zuhause. Damals noch mit 33k-Modem.

Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Manchmal vielleicht für Tiktok und Instagram. Aus Marketingsicht finde ich die Kanäle aber megainteressant und versuche sie zu nutzen, um die Gen Z besser zu erreichen.

Was sagen andere über Dich?

Vielleicht dass ich hartnäckig und beharrlich bin.

Und wie denkst Du darüber?

Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe oder mich intensiv mit einem Thema beschäftige, dann bleibe ich auch dran. Anders hätte ich den langen Rechtsstreit zur Black Friday Marke sicherlich auch nicht durchgehalten. Von daher ist es sicherlich nicht falsch.

Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Ich liebe Affiliate-Marketing und habe ihm eine Menge zu verdanken. Mit den Einnahmen meiner ersten Affiliate-Seite konnte ich mich vor fast 15 Jahren selbstständig machen. Deshalb ist für mich „typisch Affiliate-Marketing“ die Freiheit, mich zu verwirklichen und immer wieder neue Ideen auszuprobieren.

Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Da die Stelle gerade erst neu besetzt wurde, fällt mir da sofort der Job des Bundestrainers ein. Wie vermutlich jeder der 83 Millionen Bundesbürger würde ich der Nationalmannschaft gerne einmal zeigen, wie es richtig gemacht wird 😉

Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Ich denke, es war eine gute Entscheidung vor 10 Jahren Geld in die Hand zu nehmen und die Domains BlackFriday.de und Black-Friday.de zu kaufen. Was einmal aus dem Black Friday in Deutschland werden sollte, war damals noch nicht abzusehen.

2016 war es dann eine gute Entscheidung den Drohungen der Inhaberin der Marke „Black Friday“ nicht nachzugeben und gegen die Marke vorzugehen. Bis zur endgültigen Löschung hat es zwar über 6 Jahre gedauert, es war aber definitiv die beste Entscheidung.

Worauf willst du nie wieder verzichten?

Ganz klar, auf meine Familie.

Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Ich würde super gerne einmal den Black Friday in vollen Zügen in seinem Herkunftsland USA erleben, z.B. in New York. Dazu hatte ich bisher leider noch nicht die Gelegenheit, weil ich in den letzten 10 Jahren immer mit dem Black Friday in Deutschland beschäftigt war. Ob ich aber in den USA leben möchte, kann ich noch nicht sagen. Ich bin sehr zufrieden hier im Ruhrgebiet und kann mir momentan gar nicht vorstellen woanders hinzugehen😊

