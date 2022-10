mrge, eine führende Plattform für Commerce Advertising, erweitert bereits kurz nach dem Launch sein Management. Felix Witte, Ex-Manager der Awin AG, kommt neu an Bord. Er wird als General Manager das Commercial Business gemeinsam in einer Doppelspitze mit Nikolaus Spitzy, Senior Vice President, verantworten. Beide berichten an Tobias Conrad, CCO von mrge.

Felix Witte kommt von der Awin AG, einem Unternehmen der Axel Springer SE, wo er von 2019 bis jetzt als Direktor für Unternehmensentwicklung und Strategie tätig war und zudem im Awin-Steering-Komitee die Unternehmensführung beriet. In seiner Position zeichnete er weltweit für das M&A-Geschäft von Awin verantwortlich, baute strategische Partnerschaften auf und leitete das gruppenweite Projektmanagement. Zu seinen Schwerpunkten gehörte, skalierbare Strukturen zu schaffen, um das Unternehmen auf dieser Basis organisch und anorganisch zum Wachstum zu führen. Bereits vor 2019 wirkte Felix Witte als Senior Manager Corporate Development & Strategy bei Awin.

mrge wurde am 1. September 2022 als Dachmarke der drei Unternehmen digidip, shopping24 und Yieldkit gelauncht. Im Rahmen der nun stattfindenden Post-Merger-Integration der verschiedenen Abteilungen der drei Unternehmen werden die Teams der Commercial Units von digidip und Yieldkit unter der Verantwortung von Felix Witte und Nikolaus Spitzy neu aufgestellt. Felix Witte wird in der Doppelspitze als General Manager die Publisher-Kunden und den Bereich Operations verantworten. Und Nikolaus Spitzy, Senior Vice President Advertiser & Publisher Development, wird die internationalen Beziehungen zu Netzwerken und Advertisern vorantreiben und die Geschäftsfelder rund um Commerce Advertising entwickeln. So nutzt mrge die Synergien zwischen digidip und Yieldkit optimal und baut zudem konsequent die Prozesse und Strukturen für das kommende globale Wachstum durch weitere Akquisitionen aus.

Tobias Conrad, CCO von mrge, kommentiert: „Wir freuen uns wirklich sehr darüber, dass wir Felix Witte für uns gewinnen konnten. Er ist ein absoluter Hochkaräter der Branche, der mit seiner internationalen Erfahrung und seinem Wissen perfekt in unser Team passt und weiß, welche Weichen er für unseren weiteren weltweiten Wachstumskurs stellen muss. Er kennt sich mit den vielen verschiedenen Aspekten von Performance- und Affiliate-Marketing aus. Und er sieht, wie sich das digitale Marketing in Zukunft hin zu Commerce Advertising verschieben wird. Gemeinsam mit Nikolaus Spitzy wird er die Vernetzung und Verzahnung mit unseren Kunden stärken und ausbauen. So nähern wir uns in großen Schritten unserem Anspruch als Global Player die führende Plattform für Commerce Advertising zu werden.“

Felix Witte ergänzt: „Content Publisher brauchen einen starken und innovativen Partner, der sie darin unterstützt, Inhalte zu monetarisieren. mrge mit den Marken digidip, shopping24 und Yieldkit ist schon jetzt ein globaler Marktführer für Commerce Advertising und Commerce Content. Das zeigt sich sowohl im beeindruckenden organischen Wachstum der Unternehmensgruppe, wie auch in der Innovationsstärke der Teams in Berlin und Hamburg. Basis für diesen Erfolg sind die offene, kollaborative und ergebnisorientierte Unternehmenskultur, sowie die hochwertigen Partnerunternehmen. Ich freue mich darauf, mit einem Team aus internationalen Talenten und engagierten, sympathischen Individuen zusammenzuarbeiten und darauf, gemeinsam mrge als Innovationspartner für Content Monetarisierung zu stärken.“