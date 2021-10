Influencer Marketing ist schon lange den Kinderschuhen entwachsen und soll sich Schätzungen zufolge bis 2022 zu einer 15 Milliarden US-Dollar Industrie entwickeln. Und dennoch wirkt das Geschäftsmodell für viele immer noch suspekt. Dabei ist Influencer Marketing mehr als ein paar Bilder machen, Produkte in die Kamera halten und Rabattcodes verteilen.



Influencer:innen sind Partner eines Brands, die die Marke nach außen hin verkörpern.

Ob es sich lohnt, in derartige Partnerschaften zu investieren, sollte keine Frage sein: Im Durchschnitt verdienen Unternehmen 5,20 US-Dollar mit jedem für Influencer-Marketing ausgegebenen US-Dollar.



Häufig ist Influencer Marketing nicht in den gesamten Marketing Mix eines Unternehmens integriert, sondern läuft parallel zu den übrigen Marketingativitäten. Stattdessen sollte Influencer Marketing als ebenbürtiger Teil der Partner Marketing Landscape angesehen werden und mit den restlichen Kanälen in Einklang gebracht werden. Nur so kann das Partner Ökosystem zur vollen Entfaltung kommen.

Aus diesem Grund veranstaltet Ingenious Technologies am 14. Oktober 2021 die Influencer Edition des Partner Marketing Summits. Dort dreht sich alles um die Rolle von Influencer Marketing in der Partner Marketing Landscape.

Am 14. Oktober 2021 werden zu diesem Thema folgende Inhalte in spannenden Vorträgen behandelt:

Was hat Influencer Marketings mit Partner Marketing zu tun? (Christian Kleinsorge, Vorstandsmitglied und Gründer | Ingenious Technologies AG)

Micro-Influencer: Die Hidden-Champions im Influencer Marketing (Markus Kellermann, geschäftsführender Gesellschafter | xpose360 & INFLUENCER360)

How to leverage your personal brand for business (Susanna Knorr, COO | Physical Nation)

Creator Commerce 2.0. (Isabella Meng, Country Managerin | rewardstyle)

Die Teilnahme ist für Zuschauer kostenlos. Tickets und mehr Informationen sind auf der folgenden Webseite zu finden. Besonders spannend ist das Event allen voran für Merchants und Agenturen. Die Teilnahme am Event ist unter Vorbehalt.

Termin: Donnerstag, 14. Oktober 2021, 9:30 Uhr – 12:00 Uhr.

Wir freuen uns auf Euch!