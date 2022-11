VIVnetworks, die führende Agentur für Affiliate-Marketing in Mittel- und Osteuropa, wird in die Performance-Marketing-Plattform CJ der Publicis Groupe integriert. Die Kunden werden von einer grenzüberschreitenden, nahtlosen Performance-Plattform und einem lokalisierten, vertrauenswürdigen Service profitieren, der die Transformation des Handels vorantreibt.

Die Publicis Groupe gibt die Übernahme von VIVnetworks bekannt, der führenden Affiliate-Marketing-Agentur in Zentral- und Osteuropa. Mit einem Kundenportfolio von über 900 Händlern in 27 Ländern unterstützt VIVnetworks E-Commerce-Marken bei der Skalierung ihrer Performance-Marketing-Maßnahmen, um mehr Online-Verkäufe zu erzielen und das Wachstum in Mittel- und Osteuropa sowie weltweit zu fördern.

VIVnetworks wird in die globale Performance-Marketing-Plattform von Publicis Groupe, CJ, integriert, um die weltweit größte leistungsorientierte Affiliate-Marketing-Lösung anzubieten. Zusammen mit den kürzlich von der Publicis Groupe übernommenen Unternehmen Profitero und CitrusAd sowie der führenden Identitätslösung Epsilon wird diese erweiterte Affiliate-Marketing-Kapazität das gesamte Commerce-Angebot der Groupe aufwerten und tiefgreifende Verbraucher- und Produktdaten nutzen, um über alle Berührungspunkte des Kaufprozesses hinweg mehr personalisierten Wert, Belohnungen und Empfehlungen zu liefern. VIVnetworks wird in das kontinentaleuropäische Angebot von CJ integriert und steht unter der Leitung von Tobias Allgeyer, Senior Vice President EMEA, mit Sitz in München. Die Gründer von VIVnetworks, Vladan Hejnic, CEO, und Robert Studený, COO, werden in die Geschäftsleitung von CJ für Mittel- und Osteuropa wechseln.

“A decade ago, CJ started partnering with VIVnetworks to harness the agency’s vast expertise in affiliate marketing within Central and Eastern Europe. I’m pleased to say that continues to be a huge success. VIVnetworks have not only operated and developed expertise in the region, they’ve matured the affiliate industry. Now, under CJ’s unified umbrella, VIVnetworks and CJ will fully combine to help our clients—advertisers, publishers, and agencies—win in commerce with unparalleled regional and global performance marketing expertise supported by our internationally renowned capabilities in data, technology, and partnerships.” so Mayuresh Kshetramade, CEO von CJ.

Vladan Hejnic, Gründer und CEO von VIVnetworks ergänzt: “The integration of VIVnetworks within CJ marks a merging of expertise. CJ is a global performance network and technology platform with local expertise worldwide. By joining CJ, the VIVnetworks team will enhance that expertise, becoming a core strength in Central and Eastern Europe to benefit VIV, CJ, and Publicis Groupe’s global clients. In addition to CJ’s ability to offer our advertising brands action-based insight on trends, best practices, and local-level knowledge around the world, our brands will gain greater access to Publicis Groupe’s commerce transformation through CJ’s expert teams—data science, product, engineering, publisher development, and fraud prevention to name a few.”