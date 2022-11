Experten prognostizieren, dass ab dem vierten Quartal 2022 ein konsumbedingter Umsatzeinbruch eintreten könnte. Durch die hohen Energiepreise und die schlechte Wirtschaftsprognose halten die Deutschen ihr Geld derzeit bei sich. Doch was bedeutet die Entwicklung eigentlich für die Affiliate-Branche? In einer Umfrage unter 100 Affiliate-Marketern ist Markus Kellermann (Geschäftsführer der xpose360) dieser Frage nachgegangen und stellt die Ergebnisse in seiner Masterclass „Auswirkungen der Rezession auf das Affiliate-Marketing“ vor. Zudem verrät er Tipps und Tricks, wie man das eigene Affiliate-Programm jetzt anpassen sollte, um zu den Gewinnern der Krise zu gehören!

Dienstag, den 29. November 2022 um 10:00 Uhr