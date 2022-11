Am 13. Oktober traf sich die Affiliate-Branche im Rahmen des Affiliate Conference CLUB Digital MeetUp mit Vodafone als exklusiven Partner, um sich wieder einmal digital zu vernetzen und auszutauschen.

Fokus der Themen lag diesmal vor allem auf Authentizität, Vertrauen sowie auf der Erkennung und Vermeidung von Fraud im Affiliate Marketing. Das AffiliateBLOG Digital MeetUp bestand zwei Vorträgen, einer Live Podcast Session und wurde mit Networking in mehrere Session-Räumen abgerundet.

Sehe Dir alle Vorträge nochmal im AffiliateBLOG-Club an

Die vollständige Videoaufzeichnung gibt’s wie immer in unserem Club-Bereich. Melde Dich einfach kostenlos unter https://club.affiliateblog.de an und Sieh Dir alle Videos der vergangenen Events und Masterclasses nocheinmal an.

Vortrag: Konsumklima im Wandel – warum in Zukunft Authentizität und Vertrauen immer mehr an Bedeutung gewinn

Nach der Begrüßung und Einführung in das Event durch die Moderatorin Doreen Dschida (xpose360) eröffnete Tommy Birringer, Head of Key Account Management & Business Development bei communicationAds GmbH & Co. KG, mit dem ersten Vortrag des Nachmittags das Event.

Zum Thema „Konsumklima im Wandel – warum in Zukunft Authentizität und Vertrauen immer mehr an Bedeutung gewinnen“ sprach er über die aktuelle Gesamtsituation, die seit 2020 besteht und wie sich diese auf das Konsumverhalten der Bevölkerung auswirkt

Im Laufe des Vortrags zeigte er Fakten auf, welche das Konsumverhalten nachhaltig ändern. In diesem Zusammenhang ging vor allem darauf ein, wie wir, im digitalen Marketing auf die Entwicklungen reagieren können, um Zielgruppen bestmöglich zu erreichen.

Zum Ende gab er drei praktische Beispiele mit Anregungen an die Hand, die in aus seinem Blickwinkel in Zukunft bestehen können:

Online wächst und gewinnt an Relevanz

Neue Werte und neue Wege

Herausfordernde Zeiten liegen vor uns

Vortrag: Erfolgreiche Partnerschaften ohne Fraud – wie Advertiser und Publisher nachhaltig zusammenarbeiten können

Den zweiten Vortrag hielt André Koegler, Vorsitzender der Fokusgruppe Affiliate Marketing im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. und Strategic Partnership Development DACH bei impact.com. Die Fokusgruppe „Affiliate Marketing“ konzentriert sich vor allem auf die Qualitätssicherung des Marktes.

In diesem Zusammenhang gab er einen umfassenden Überblick über unterschiedliche Möglichkeiten bezüglich Fraud. Hier stelle er einzelne Varianten dar, erklärte diese und gab nützliche Tipps zur frühzeitigen Erkennung.

Zum Ende des Vortrags gab er den Zuhörern Beispiele für strategische, systemseitige und administrative Gegenmaßnahmen mit. Hierzu zählen beispielsweise:

Gehe Partnerschaften ein – lerne den Partner kennen

Definieren deine Regeln – halte an diesen Regeln fest

Bau dir Know How auf

Sprich darüber und hole die Meinungen ein

Plausibilitätsprüfungen

Offene Kommunikation zwischen allen Parteien

Affiliate TalkxX-Podcast mit Sven Metzger (TARIFFUXX)

Als Abschluss des Events fand eine live Affiliate TalkxX-Podcast Session mit Thomas Dirnhöfer und Tobias Korsten statt. Zu Gast war Seven Metzger, Senior Key Account Manager Affiliate Marketing Telco bei TARIFFUXX sowie mehrfacher Speaker auf der Affiliate Conference.

Neben persönlichen Fakten, wie Svens Leidenschaft für den Sportjournalismus sowie der seit 2018 existierende Eishockey Podcast, sprachen sie vor allem über das Konsumverhalten innerhalb der Telekommunikationsbranche.

Das Tarifgeschäft wurde als Grundbedürfnis beschrieben, weshalb in der Branche aktuell ein gesundes Geschäft herrscht. Zudem sieht es TARIFFUXX als seine Aufgabe den Usern, vor allem in jetzigen Zeiten, zu helfen das für sie beste und attraktivste Angebot je nach Bedürfnis zu finden.

Als mittel- und langfristige Prognose vermutet er deutlich mehr Sim only Tarife, da Geräte möglicherweise aufgrund der Unsicherheit der Bevölkerung länger genutzt werden.

Fazit des Digital MeetUp

Es war wie immer ein rundherum interessanter und abwechslungsreicher Nachmittag mit vielen interessanten Vorträgen und spannenden Dialogen. Innerhalb des Networkings konnten außerdem neue Kontakte in geknüpft werden. Herzlichen Dank auch an unseren Sponsor Vodafone der das Digital MeetUp in dieser Form möglich gemacht hat.