xpose360 lädt am 07. und 08. November 2022 zum führenden Branchentreff ein. 2022 wird die Affiliate Conference erstmals hybrid durchgeführt.

Die führende deutschsprachige Affiliate Konferenz geht in nächste Runde: Am 07. und 08. November 2022 findet die 10. Affiliate Conference statt. Mit den klassischen Themenfeldern Vergütung, Tracking, Consent-Management, Mobile Marketing sowie den aktuellen Herausforderungen im Bereich der e-Privacy-Richtlinie sowie der DSGVO umfasst die Affiliate Conference auch in ihrem Jubiläumsjahr wieder die wichtigsten technischen und branchenrelevanten Fragestellungen des Affiliate Marketings.

2022 wird die Affiliate Conference zudem erstmals hybrid durchgeführt. Die Konferenz findet am 07. November als Präsenzveranstaltung statt. Die Workshops am 08. November werden per digitalem Livestream übertragen.

Mit gut 500 Gästen erwartetet man zum 10-jährigen Jubiläum wieder eine hervorragende Beteiligung, darunter Affiliates, Mitarbeitende aller Netzwerke und Systeme, Advertiser:innen und Affiliate-Manager:innen über Verantwortliche aus den Bereichen Online Marketing, E-Commerce sowie Geschäftsführer:innen – vom Mittelstand bis zu Großunternehmen aller Branchen.

Die fachliche Betreuung übernimmt die xpose360. Die Spezial-Agentur für digitales Performance Marketing mit Hauptsitz in Augsburg hat die Veranstaltung 2011 ins Leben gerufen.

„In den vergangenen 10 Jahren hat sich die Affiliate Conference zur führenden Diskussionsplattform der Affiliate Branche entwickelt und gleichzeitig ihren Charakter als hochrangiges Networking-Event bewahrt. Wir freuen uns über den Zuspruch, den wir seit dem ersten Tag von allen Seiten erfahren haben.“, so Thomas Dirnhöfer, Teamleiter Affiliate Marketing bei xpose360 und verantwortlich für das Konferenzprogramm.

Für die führende Branchenveranstaltung im Affiliate Marketing sind ab sofort unter

https://www.affiliate-conference.de/tickets limitierte Super Early Bird-Tickets zum reduzierten Preis von 249€ zzgl. Mwst und XING-Gebühren erhältlich. Referent:innen können sich außerdem für die Konferenz, einen Workshop oder ein Panel über die E-Mail-Adresse kontakt@affiliate-conference.de bewerben. Ebenso stehen alle Sponsoring-Möglichkeiten auf Anfrage bereit.