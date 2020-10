Stream, was du liebst. Alles einfach auf Sky – alle Informationen zum Partnerprogramm.

Sky ist eine der größten Streaming Plattformen der Welt und bietet seinen Kunden eine große Vielfalt an Serien, Filmen und den wichtigsten Sportevents – in Deutschland und international.

Mit über 22,5 Millionen Kunden in 7 verschiedenen Ländern, mehr als 31.000 Mitarbeitern und verschiedenen individuellen Paketen ist Sky so flexibel wie noch nie. Somit ist für jeden Streamingbegeisterten etwas dabei – eine große und teilweise exklusive Auswahl an Inhalten.

Das Partnerprogramm hat sich in den letzten Jahren zu einem der Wichtigsten in Deutschland etabliert und bietet Affiliates entsprechend immer attraktive Konditionen.

Programmdetails

Provisionen für Affiliates

Sky Q: 20 € pro Sky Q Bestellung regulär

Sky Ticket: 3 € Provision für Tickets regulär – Supersport Tickets mind. 6 € (je nach Kombination und Dauer der Tickets auch höher)

30 Tage Cookie-Laufzeit

Individuelle Aktions- und Provisionsabsprachen sind möglich.

Sky Q – Eine Plattform für alles, was du liebst

Sky Q verbindet Fernsehen, Streaming und Apps. Mit Sky Q hast du die beliebtesten Apps und Mediatheken an einem Ort und genießt direkt noch mehr Unterhaltung. Darüber hinaus sind Topfeatures garantiert:

Alles an einem Ort: Riesige Filmvielfalt, komplette Staffeln, Free-TV, Mediatheken und Apps wie Netflix. Einfach mit einer Fernbedienung.

Riesige Filmvielfalt, komplette Staffeln, Free-TV, Mediatheken und Apps wie Netflix. Einfach mit einer Fernbedienung. Entertainment immer inklusive: Mit Sky Q sind tausende Serien und Dokus bereits inklusive. Live und auf Abruf.

Mit Sky Q sind tausende Serien und Dokus bereits inklusive. Live und auf Abruf. Genau das sehen, was du willst: Filme und Serien für deinen perfekten Fernsehabend sortiert nach deinem persönlichen Geschmack.

Filme und Serien für deinen perfekten Fernsehabend sortiert nach deinem persönlichen Geschmack. Ganz nach deinen Vorstellungen: Starte deine Lieblingssendung jederzeit. Einfach aufnehmen und ansehen, wann es dir passt.

Paketübersicht

Sky Abo (Basic): Immer inklusive Entertainment Paket und Sky Q .

Serien & Filme (Premium): Alle Sky Serien, Filme und Netflix sowie das optionale Kids Zusatzpaket.

Sport (Premium): Die Heimat der Bundesliga – garantiert bis 2025. Zusätzlich der beste Live-Sport aus den Bereichen UEFA Champions League, DFB-Pokal, Premier League, Formel 1, Handball, Tennis und Golf live und vieles exklusiv.

Zubuchoptionen: Q Multiscreen, UHD und Sky Go Plus.

Provisionen für Affiliates: 20 € pro Sky Q Bestellung regulär – exklusive Provisionen möglich!

Sky Ticket – Stream was du liebst

Mit dem Streaming-Dienst von Sky Ticket sieht man das Programm von Sky ohne lange Vertragsbindung.

Streame neueste und exklusive Top-Serien, aktuelle Blockbuster-Filme und den besten Live-Sport von Sky

Jederzeit und überall auf Abruf

Auf dem Gerät deiner Wahl

Ganz ohne Receiver

Jederzeit kündbar

Die Vorteile der Sky Ticket App

Du hast dein Ticket gebucht, die App heruntergeladen und dich eingeloggt – Jetzt kannst du direkt loslegen, unsere Blockbuster, Serien oder unseren Live-Sport streamen – und dabei die Vorteile der Sky Ticket App genießen.

Intuitiv statt kompliziert – Kein langes Suchen dank übersichtlichem Design

Nie wieder ein Spiel verpassen – Deine persönliche Erinnerung an Sportevents deiner Wahl

Watchlist – Deine eigene Merkliste für die besten Serien und Filme

Einsteigen, wo du ausgestiegen bist – Dank der Weiterschauen-Funktion schaust du da weiter, wo du aufgehört hast

Verbesserte Suchfunktion – Neue und überarbeitete Suchfunktionen

Zuhause, im Urlaub, überall – Alle Features auch europaweit nutzen

Ticketübersicht

Sky Ticket Entertainment (Top-Serien)

Sky Ticket Entertainment + Cinema (Top- Serien & Blockbuster)

Sky Ticket Supersport Monat oder Jahr

(1. & 2. Bundesliga, DFB-Pokal, Premier League uvm.)

(1. & 2. Bundesliga, DFB-Pokal, Premier League uvm.) Sky Ticket Sport Monat

(1. & 2. Bundesliga Konferenzen, DFB-Pokal, Premier League uvm.)

(1. & 2. Bundesliga Konferenzen, DFB-Pokal, Premier League uvm.) Optional für alle Tickets dazu buchbar: Sky Ticket TV Stick (für Non-Smart-TVs)

Provisionen für Affiliates: 3 € Provision für Tickets regulär – Supersport Tickets mind. 6 € (je nach Kombination und Dauer der Tickets auch höher) – exklusive Provisionen möglich!

Leg jetzt los und werde mit nur drei Schritten Partner des Sky-Partnerprogramms:

Kostenfrei bei Tradedoubler anmelden Auf das Sky Partnerprogramm bewerben Werbemittel einbinden und auf die ersten Provisionen freuen

Registriere dich jetzt 100% kostenfrei! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir!

Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann freuen wir uns von dir zu hören!

E-mail: sky@xpose360.de

Telefon: 0800 – 723 990 51

Zur Anmeldung klicke hier!