Das Affiliate-Netzwerk SuperClix war eines der ersten Affiliate-Netzwerke in Deutschland. Nun hat der Gründer und Geschäftsführer Marcus Lutz in den sozialen Medien das Ende des Affiliate-Netzwerkes bekannt gegeben.



Hier der Post von Marcus Lutz im Wortlaut:

SuperClix sagt Tschüss und stellt seinen Geschäftsbetrieb zum 31.12.2022 ein – Danke für Eure Treue & Loyalität in den vergangenen 23 Jahren !



Hallo liebe Kunden, Geschäftspartner, Kollegen und Freunde,



sehr lange habt Ihr nichts mehr von mir selbst direkt gehört oder gelesen, obwohl ich mich früher persönlich alle 1-2 Wochen im Newsletter zu aktuellen Themen gemeldet hatte, es gibt aber jetzt wichtige Neuigkeiten:



SuperClix sagt Tschüss und wird eingestellt.



Es wird daher jetzt Zeit, Euch einfach zu danken für stolze 23 Jahre (!!!) Tätigkeit im Online-Marketing mit SuperClix und der DMK-Internet e.K. – es war eine lange und intensive Zeit, in der ich (natürlich viele Jahre zusammen mit einem mehr als nur grandiosem Team) viele tolle Menschen kennenlernen durfte.



SuperClix ist anno 1999/2000 entstanden, weil ich eigentlich damals unzufrieden mit dem großen Anbieter „affilinet“ und den mangelnden Möglichkeiten im #affiliatemarketing war. Es ist schon erstaunlich, dass aus einem solchen Projekt doch viele Jahre lang ein Affiliate-Netzwerk entstand, das sehr gut mit den „Großen“ mithalten konnte, und auch von vielen gelobt und stark supportet wurde.

Mehr: https://www.superclix.de/ueber_superclix.php



Besonders stolz macht mich auch, dass sehr viele Kunden und Affiliates, die mit SuperClix gewachsen sind, sich irgendwann auch so stark entwickelt hatten, dass sie zu „groß“ für SuperClix geworden sind. Ich bin nicht böse auf diese, sondern eher stolz, dass wir mit SuperClix einen vermutlich nicht zu kleinen Anteil daran hatten 😉



Die Kennzahlen aus 23 Jahren SuperClix:

– Knapp 14.000 Partnerprogramme wurden bei SuperClix seit 2000 gestartet

– Über 113.000 Publisher/Affiliates mit 1.400.000 Domains waren aktiv

– Über 1 Milliarde Klicks haben zu über 29 Millionen Provisionen, Leads & Sales geführt

– Unbezahlbar: Viele tolle Kontakte und Erfahrungen !



Trotzdem hat sich das Online-Marketing immer weiter entwickelt und bietet keinen Platz mehr für SuperClix und die eigentliche „rebellische“ Idee (rebellisch mit einem Augenzwinkern) dahinter, es macht also keinen Sinn mehr, SuperClix in dieser Art und Weise fortzuführen, der Markt hat entschieden.



Da bereits alle Mitarbeiter (ausser mir selbst) in den letzten Jahren neue interessante Tätigkeiten gefunden haben, schließt sich auch der eigentliche Kreislauf, denn was ich damals 1997 ganz allein angefangen habe, schließe ich jetzt auch wieder alleine ab, wie der Kapitän, der als Letzter das Schiff verlässt, aber mit dem Gedanken, dass ich eine fantastische Zeit mit Euch allen und SuperClix hatte – DANKE, ich bereue nichts !



Ich selbst habe für mich noch nicht entschieden, ob ich doch noch im Online-Bereich bleibe oder wieder zurück in den Einzelhandel gehe, aber ich freue mich trotzdem über jeden tollen Menschen, der sich mit mir persönlich vernetzen will (siehe Profil-Links unten) und bin wie immer offen für neue Kooperationen, Ideen, Jobs oder Herausforderungen. Vielleicht sieht man sich ja bald wieder ? Ich würde mich freuen !



Wichtig: Trackingende: 31.12.2022 – Auszahlungen können weiterhin erfolgen

Das Tracking läuft bei allen Partnerprogrammen noch bis zum 31.12.2022, die Auszahlung der noch erreichten und freigegebenen Provisionen an die Publisher ist natürlich gesichert und garantiert (es liegt keine Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit vor), vermutlich bis ca. März 2023 (bis alle offenen Provisionen von den Advertisern bearbeitet wurden) sollten dann alle angeforderten Guthaben abgerechnet und ausgezahlt sein, bis dahin erfolgen die monatlichen Abrechnungen wie bisher zuverlässig jeden Monat. Danach werden alle Daten natürlich gelöscht und nicht weiterverkauft o.ä.. Bitte vergesst nicht, die Affiliate-Links und Tracking-Codes von SuperClix ab 2023 komplett zu entfernen oder gleich mit anderen interessanten Partnerprogrammen zu ersetzen, Tipps dazu hier z.B. auf der tollen Seite von Peer Wandiger:

https://www.affiliate-marketing-tipps.de/



Rein formell kündigen wir hiermit auch die bestehenden Geschäftsbeziehungen zum 31.12.2022, danach können die Guthaben formlos per email oder im Backend angefordert werden.



Ich wünsche Dir/Euch auch weiterhin alles Gute auf Deinem Weg mit weiterhin viel Erfolg,



gez. Marcus Lutz

1999 bis 2023 Gründer, Inhaber und Geschäftsführer von SuperClix / DMK-Internet e.K..

Affiliateblog.de wünscht Marcus Lutz für die Zukunft alles Gute und bedankt sich zudem im Namen vieler Affiliates und Advertiser für das Engagement von Marcus über viele Jahrzehnte hinweg für das Affiliate-Marketing. Marcus hat definitiv eine Ära geprägt und wir werden Marcus und SuperClix sicherlich vermissen.

Foto von alleksana