Am 07.05.2020 veranstatet onlinemarketing.de in Kooperation mit der Affiliate Conference gemeinsam den 1. DIGITAL BASH zum Thema Affiliate Marketing.

Dabei handelt es sich um eine virtuelle Webinar-Konferenz mit Experten-Vorträgen zum Thema Affiliate Marketing.

Mit The Digital Bash by OnlineMarketing.de wurde eine der größten Web-Konferenzen der Digitalbranche etabliert. Im Jahr 2019 konnten wir bereits mehr als 15.000 qualifizierte Teilnehmer für die verschiedenen Ausgaben begeistern. Der Fokus der virtuellen Konferenz liegt auf Themen des Status Quo im Digital Marketing, sowie auf verschiedenen Schwerpunkten.

Dieses hochmoderne Format setzt Maßstäbe in der Art, wie Content im Businessbereich konsumiert wird und Anknüpfungspunkte geschaffen werden. Die Zuschauer verfolgen wertigen Content, müssen nicht reisen und zeigen starkes Interesse an den Themen.



Eine hohe Verweildauer und ein hohes Engagement bestätigen dies. Für Unternehmen bietet The Digital Bash die Gewinnung von Neukunden, die Generierung von In- und Outbound Leads, einen hohen Brandingwert sowie die Positionierung der Firma und Speaker als absolute Experten. Alles bei geringstem eigenen Aufwand, da nur der Vortrag aus dem eigenen Büro gehalten werden muss.

Das Publikum / Zielgruppe:

The Digital Bash Affiliate Marketing ist ein Projekt von OnlineMarketing.de, dem größten Portal der Digitalbranche mit mehr als 400.000 monatlichen Unique Usern. Dieser Background gibt dem Event einen hohen Trustfaktor und die sehr große Reichweite und Durchdringung sorgt für hohe Teilnehmerzahlen. In Kooperation mit der Affiliate Conference, der Leitveranstaltung der Affiliate-Branche wurde nun auch eine eigener Digital Bash für die Affiliate-Branche ins Leben gerufen.

Das Programm

Die Agenda des Digital Bash Affiliate Marketing: