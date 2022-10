Tradedoubler gab heute den Start des neuen Regional Directors für Nordics, Ulrich Bartholomäus, bekannt. Mit seiner Erfahrung im Affiliate- und Influencer-Marketing wird Bartholomäus eine Schlüsselrolle bei der weiteren Beschleunigung des Geschäftswachstums von Tradedoubler spielen.

Bartholomäus war als Managing Director für Affilinet und Stylight in Deutschland tätig, bevor er als Global Sales Director für Tipser nach Stockholm wechselte. Matthias Stadelmeyer, Vorstandsvorsitzender (CEO) freut sich, dass er Bartholomäus als Regional Director für das Geschäft in den Nordics gewinnen konnte.

Seine starken Managementfähigkeiten, seine großartige Persönlichkeit, seine Energie und seine Erfahrung im Affiliate- und Influencer-Marketing werden Tradedoubler helfen, die Ergebnisse für die Kunden weiter zu verbessern und die Position als führendes Performance-Marketing-Netzwerk in dieser Region zu stärken. Er kommentiert den Zugang von Bartholomäus auf der internationalen Seite von Tradedoubler:

“I am excited that we have been able to win Uli as Regional Director for our business in the Nordics. His strong management skills, great personality, energy and experience in affiliate and influencer marketing will help us to further improve results for our clients and strengthen our position as the leading performance marketing network in this region.” (Matthias Stadelmeyer, Chief Executive Officer)

Bartholomäus freut sich laut eigenen Angaben sehr darauf, Teil des Nordics-Teams von Tradedoubler zu werden und seine Erfahrung im deutschen Affiliate-Netzwerk in das Team und die Geschäftsmöglichkeiten einzubringen. Er fühle sich geehrt, nach fast zwei Jahrzehnten in den Heimatmarkt von Tradedoubler zurückkehren zu können, um die Wachstumsstrategien für die Advertiser und Publisher des Unternehmens weiterzuentwickeln.

„Being part of Tradedoubler’s Nordics team and adding my German Affiliate Network experience to create team and business opportunities makes me really excited. I also feel honoured for the chance to come back to Tradedoubler in its home market and after almost two decades in order to develop our Advertisers’ and Publishers’ growth strategies.” (Ulrich Bartholomäus, Regional Director Nordics)