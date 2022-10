Am 13.10.2022 fand das AffiliateBLOG Digital Meetup mit über 140 Teilnehmer:innen statt. Ein großes Diskussionsthema in den Networking-Räumen war dabei auch der Einfluss der Rezession auf das Affiliate Marketing.



Der Ukraine-Krieg und die aktuellen Preissteigerungen lassen Verbraucher:innen derzeit bei ihren Ausgaben zögern. Für das Weihnachtsgeschäft deutet sich derzeit für viele Händler eine Enttäuschung an.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat in einer Umfrage unter 1600 Verbraucher:innen ermittelt, dass der Konsum auf 81,14 Punkte gefallen ist. Das ist der tiefste Stand seit Beginn der Erhebungen. Es war zudem der dritte Rückgang binnen eines Monats in Folge.

Als Gründe gelten vor allem die hohen Energie- und Lebensmittelpreise und die Unsicherheit angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage.

Dennoch ergaben sich in den Diskussionen im Digital Meetup derzeit noch keine großartigen Umsatzeinbrüche bei den Partnerprogrammen der Teilnehmer:innen im Meetup. Doch viele sind sich sicher, dass die Rezession nicht spurlos an der Affiliate-Branche vorbeigehen wird.

Zwar gehört das Affiliate Marketing durch seine Performancevergütung in Krisenzeiten oftmals zu den Marketingkanälen, die aufgrund der messbaren Ergebnisse weiterhin zu den effizientesten Kanälen zählt. Dennoch wird so eine Krise auch nicht spurlos an den Advertisern vorüber gehen.

Um daher ein aktuelles Stimmungsbarometer der Branche zu erheben, führen wir bis zum 24.10.2022 eine Umfrage unter Affiliates, Advertisern, Agenturen und Netzwerken/Technologien durch, um dadurch ein umfangreiches Bild über die möglichen Auswirkungen der Rezession auf die Affiliate-Branche zu erhalten.

Die Umfrageergebnisse werden wir anschließend für alle veröffentlichen, um daraus Maßnahmen ableiten zu können, die der Branche vielleicht helfen die Krise besser zu überstehen.

Daher möchten wir Euch bitten an der kurzen Umfrage teilzunehmen.