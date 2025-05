Vivid Networking-Event

Am 11. Juni 2025 veranstaltet Vivid Money sein erstes Partner Networking Event in Berlin – eine exklusive Gelegenheit für bestehende und potenzielle Affiliate-Partner, sich persönlich auszutauschen und mehr über die Zukunftspläne des Unternehmens zu erfahren.

Vivid ist ein moderner Finanzkonzern mit Hauptsitz in Berlin und Büros und Tech-Hubs in ganz Europa, darunter in Amsterdam, Luxemburg und Limassol. Seit der Gründung im Jahr 2019 bietet Vivid eine Finanzlösung aus einer Hand für persönliche und geschäftliche Bedürfnisse.

Programm:

13:15–13:45 Uhr : Boarding an der Anlegestelle Historischer Hafen / Fischerinsel.

: Boarding an der Anlegestelle Historischer Hafen / Fischerinsel. 14:00 Uhr : Abfahrt und Begrüßung durch das Vivid-Team.

: Abfahrt und Begrüßung durch das Vivid-Team. 15:00–15:45 Uhr : Einblicke in die Produkt-Roadmap und neue Features mit Alex Emeshev & Tatjana Zagorsek.

: Einblicke in die Produkt-Roadmap und neue Features mit Alex Emeshev & Tatjana Zagorsek. 16:30–17:30 Uhr : Vortrag von Philipp Klöckner zum Thema Künstliche Intelligenz mit anschließender Q&A-Session.

: Vortrag von Philipp Klöckner zum Thema Künstliche Intelligenz mit anschließender Q&A-Session. 18:00–18:45 Uhr : Comedy-Act mit Negah Amani.

: Comedy-Act mit Negah Amani. 19:00–21:00 Uhr: BBQ & Cocktailbar mit vielfältigen vegetarischen und nicht-vegetarischen Optionen.

Während der Veranstaltung können Teilnehmer Fotos und Videos über eine App in ein gemeinsames digitales Album hochladen, das in einer Live-Diashow angezeigt wird.

Veranstaltungsort:

Das Solarhybridschiff „Orca ten Broke“ ist das erste seiner Art. Es verbindet Design und Technologie zu einem einzigartigen Komforterlebnis. An Bord gibt es keinen Lärm, keine Vibrationen und keine Emissionen. Anlegestelle: Historischer Hafen / Fischerinsel, Berlin.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

U-Bahnhof Märkisches Museum

S- und U-Bahnhof Jannowitzbrücke

Anreise mit dem Auto:

Navigationsadresse: Märkisches Ufer 40, 10179 Berlin.

Geokoordinaten: Latitude 52.30499, Longitude 13.24473.

Parkmöglichkeiten sind begrenzt; der nächste öffentliche Parkplatz befindet sich am Köllnischen Park 1, etwa 350 Meter entfernt.

Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung findest du auf der offiziellen Event-Seite.

Nutze diese Chance, Teil eines besonderen Events zu sein, das Bildung, Unterhaltung und Networking in einzigartiger Atmosphäre vereint.