Wie AI Overviews die Karten für SEO-Affiliates neu mischen

Die neue Realität der Google-Suche – und was sie für dein Affiliate-Business bedeutet

Google hat die organische Suche mit seinen neuen AI Overviews (kurz: AIOs, auf Deutsch „Übersichten mit KI“) gehörig auf den Kopf gestellt. Für viele SEO-Affiliates bedeutet das nichts weniger als eine tektonische Verschiebung in der Art, wie Traffic generiert, gemessen – und monetarisiert wird. Eine neue Studie von Kevin Indig und Eric van Buskirk liefert erstmals harte Daten zu Nutzerverhalten, Klickverteilung und Vertrauen in AIOs. Die Ergebnisse? Ein Weckruf für alle, die mit Content Geld verdienen.

1. Weniger Klicks, mehr Sichtbarkeit – das neue Google-Spiel

Die wichtigste Erkenntnis zuerst: AIOs fressen Klicks. Sobald ein AI Overview erscheint, brechen die externen Klicks massiv ein – auf dem Desktop um zwei Drittel, mobil immerhin um die Hälfte. Vor allem Affiliates mit informations- oder transaktionsbasiertem Content sind betroffen. Doch der Traffic verschwindet nicht komplett – er fließt vermehrt zu Plattformen wie Reddit, YouTube oder direkt in die Google-eigene Oberfläche.

Für dich als Affiliate bedeutet das: Die reine Position im organischen Ranking reicht nicht mehr. Sichtbarkeit in der AIO selbst wird zur neuen Währung.

2. Sichtbar oder unsichtbar: Nur das obere Drittel zählt

Laut Studie scrollen Nutzer im Schnitt nur 30 % eines AIOs nach unten. Wer nicht im oberen Drittel auftaucht, wird schlichtweg ignoriert. Besonders perfide: Selbst wenn du in der AIO genannt wirst, aber zu weit unten stehst, bringt dir das keinen Vorteil.

Affiliate-Tipp: Arbeite gezielt daran, als vertrauenswürdige Quelle früh im AIO aufzutauchen – mit klaren, prägnanten Infos, die schnell erfassbar sind. Denk an Featured-Snippet-Logik, aber für KI.

3. Zielgruppenstrategie: Jung = AIO, Alt = Klassik

Power-User zwischen 25 und 34 verlassen sich in der Hälfte aller Suchen komplett auf das AIO. Ältere Nutzer hingegen scrollen häufiger weiter oder klicken klassische Ergebnisse an.

Was heißt das für Affiliates? Wer Produkte für eine jüngere Zielgruppe bewirbt, muss stärker auf Sichtbarkeit in AIOs und sozialen Quellen setzen. Für ältere Zielgruppen bleibt klassische SEO weiterhin relevant – besonders bei komplexen oder vertrauenssensiblen Themen.

4. Emotion statt Logik – Vertrauen schlägt Relevanz

Besonders bei sensiblen Themen wie Finanzen oder Gesundheit zählt weniger die Information selbst, sondern wie sehr Nutzer ihr vertrauen. Die Studie zeigt: Skepsis führt oft dazu, dass Menschen zusätzlich klassische Links oder Community-Quellen aufsuchen.

Fazit für dich: Sorge dafür, dass deine Inhalte und Quellen als vertrauenswürdig wahrgenommen werden – durch Experten, sichtbare Autorenschaft oder hochwertige Backlinks von .gov/.edu-Domains.

5. Community & Video: Die neuen Traffic-Quellen

Ein Drittel des „verlorenen“ Traffics landet bei Reddit, YouTube oder Foren. Besonders bei How-tos oder Produktrecherchen ziehen Nutzer Videos oder authentische Erfahrungsberichte vor.

Dein To-Do: Baue dir eine Präsenz in diesen Kanälen auf. Poste in relevanten Subreddits, erstelle erklärende YouTube-Videos oder sichere dir Erwähnungen in Foren – das ist der neue „Validation Click“.

6. Mobile is King – zumindest beim Rest-Traffic

Mobile Nutzer scrollen tiefer, klicken häufiger – und verlassen sich öfter auf AIOs. Auf Desktop bleibt mehr Raum für Branding und Sichtbarkeit, aber weniger für Klicks.

Optimierungstipps: Mobile-first denken! Das betrifft Content-Struktur, Ladezeit, visuelle Klarheit und vor allem: sofort erkennbare Mehrwerte im ersten Screen.

Fazit: SEO-Affiliate-Marketing im Zeitalter der AIOs

Die SEO-Welt verändert sich radikal – und Affiliate-Marketing muss mitziehen. Sichtbarkeit ersetzt Klicks, Vertrauen ersetzt Relevanz, Community ersetzt klassische Contentstrategien. Wer heute noch nach altem Muster optimiert, verliert. Wer sich anpasst, hat hingegen neue Chancen:

Tracke nicht nur Klicks, sondern AIO-Sichtbarkeit

Werde zur zitierfähigen Marke

Denke in Kanälen statt nur in Rankings

Optimiere für Vertrauen, nicht nur für Keywords

Willkommen in der neuen Welt der Google-Suche. Sie ist härter, schneller – und voller Chancen für smarte Affiliates.