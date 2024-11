WinterBash 2024: Ein festlicher Abend für die Online-Branche

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür, und mit ihr nähert sich ein Event. Dieses darf in keinem Kalender fehlen darf: der WinterBash 2024! Am 5. Dezember verwandelt sich das KORN’S am Kornmarkt in Nürnberg in eine gemütliche Location voller weihnachtlichem Glanz und inspirierenden Begegnungen.

Der WinterBash ist mehr als nur eine Veranstaltung. Es ist ein Treffpunkt für die Online-Branche, ein Ort, an dem Kontakte geknüpft, Ideen ausgetauscht und Freundschaften gepflegt werden können. Hier treffen Menschen aus verschiedenen Bereichen der Affiliate Welt aufeinander, um in ungezwungener Atmosphäre zusammenzukommen.

Egal, ob Ihr neue Partner und Gleichgesinnte finden oder alte Bekannte wiedersehen möchtet – der WinterBash bietet genau das richtige Ambiente. Mit einem Start um 19:00 Uhr und einer feierlichen Atmosphäre bis Mitternacht bleibt genügend Zeit, um das Jahr 2024 mit inspirierenden Gesprächen und weihnachtlicher Vorfreude ausklingen zu lassen.

Die Details auf einen Blick

📅 Datum: Donnerstag, 5. Dezember 2024

🕖 Zeit: 19:00 Uhr bis 00:00 Uhr

📍 Ort: KORN’S, Kornmarkt 5-7, 90402 Nürnberg

Warum Du dabei sein solltest

Die Weihnachtszeit ist nicht nur eine Zeit der Besinnung, sondern auch der Begegnungen. Der WinterBash verbindet beides auf wundervolle Weise: in einer entspannten Umgebung mit Gleichgesinnten ins Gespräch kommen und gleichzeitig die Vorfreude auf die Festtage genießen.

Die Atmosphäre im KORN’S ist wie geschaffen für ein Event dieser Art. Stilvoll und modern, aber dennoch einladend – perfekt für ein Zusammenkommen von Branchenkolleginnen und -kollegen, die in einer lockeren Runde die digitalen Themen des Jahres Revue passieren lassen möchten.

Sichere Dir jetzt Dein Ticket und sei dabei am 5. Dezember im KORN’S. Gemeinsam lassen wir das Jahr in einer einzigartigen Atmosphäre ausklingen.