5. Online Marketing Finance Conference (powered by financeAds)

RECAP: Mit fürstlichem (GoT-)Auftakt von Moderator und financeAds Geschäftsführer Hakan Özal und ganz viel Konfetti, fand am 16.05.2019 die 5. OMfinCon im Festsaal Kreuzberg, in Berlin statt. Über 300 Teilnehmer waren begeistert von dem einzigartigen Ambiente und der perfekten Harmonie zwischen Networking- und Weiterbildungs-Möglichkeiten.

Das Programm umfasste u.a. die neusten Trends und Entwicklungen der Finanz-Affiliate Branche, die von Hakan Özal (Geschäftsführer, financeAds) präsentiert wurden. Benedict Gorka von Barclays zeigte, wie das Payment von morgen gestaltet werden sollte, während der FinTech-Experte und Inhaber des Finanz-Szene.de Newsletters Heinz-Roger Dohms die Fintech-Branche unter die Lupe nahm. Das Thema KI wurde kurz gestreift durch einen Chatbot-Beitrag von Moritz Beck und wie diese als „Lead-Maschine“ genutzt werden kann. Anschließend brachte Webtrekk-Gründer Christian Sauer wichtige Gründe hervor, warum die User-Journey der Kunden näher analysiert werden muss und wie steigenden Akquisekosten am besten begegnet werden könnte. Bevor es dann zur großen Lunch-Break mit ausreichend Networking-Möglichkeiten ging, zeigte Hakan Özal, in einem drei-minütigen Meditations-Slot, wie man sich auch in kürzester Zeit entspannen und neu fokussieren kann.

In der Halbzeit-Pause konnten die Teilnehmer dann die gut gefüllte Networking Hall mit den 13 Ständen der diesjährigen Sponsoren und Supporter besuchen und direkt mit ihnen ins Gespräch kommen (u.a. Barclaycard, Postbank, flatex, Barmenia Direkt und HOLVI).

Auch im Speed Pitching durften ausgewählte Publisher u.a. die comdirect, ING, N26 und Consorsbank in jeweils knapp drei Minuten von ihren Geschäftsideen und -modellen überzeugen.

Im SEO-Workshop von xpose360 zeigten Lisa Purrucker und Fabian Nesensohn Tipps und Tricks für ein besseres Google-Ranking. Zeitgleich wurde es im Postbank-Workshop kreativ, als die Alleinstellungsmerkmale von Vergleichsportalen mit künstlerischen Flipchart-Bildern präsentiert wurden. Weitere Insights zum financeAds Affiliate Netzwerk gab es im Workshop mit Stephan Boos (Geschäftsführer) und David Abebe (Leiter Produktmanagement).

Im zweiten Konferenz-Block wagte Matthäus Michalik einen Blick in die Zukunft des SEO und erklärte eindrucksvoll warum Google das tut, was Google tut. Anschließend folgte Dr. Andreas Gruber, der mit seinen cineastischen Charts die Überregulierung von Banken („Ein Interessenvertretungs-Problemkind“) und die damit zusammenhängenden Fakten und Kosten präsentierte. Die Keynote des Tages wurde von Dr. Alexis Eisenhofer präsentiert. Er zog die Teilnehmer wie gewohnt in seinen Bann und kritisierte den Zerfall des digitalen Deutschlands.

Den krönenden Abschluss und ein ganz besonderes Highlight der diesjährigen Konferenz, bildete die erstmalige Verleihung der sieben financeAds Performance Awards.

Die Preisträger der Advertiser-Kategorien waren:

• comdirect bank als „Größtes Affiliate-Programm“

• HOLVI für „Beste Conversion Rate“

• ING als „Bestes Mobile-Programm“ und

• DKB als beliebtestes Partnerprogramm („Publisher’s Choice Award“)

Bei den Publishern siegten:

• GlobalTraveller.TV als „Bester Newcomer“

• franke-media.net als „Top Performing Publisher“ und

• SPARWELT als „Wachstumsstärkster Publisher“

Zum ausgewogenen Dinner und Networking zog es die Teilnehmer dann auch in den Garten, der trotz Regen ein lauschiges Plätzchen an der Feuerschale bereithielt. Gut gestärkt ging es für die finale Aftershow-Party dann ins benachbarten Birgit&Bier, einem hippen Biergarten der besonderen Art, wo zu Old-Time-Favorites der 90er Jahre bis in die Nacht gefeiert wurde.

Wir danken an dieser Stelle noch einmal herzlichst unseren Sponsoren: Barclaycard, Postbank, flatex, Barmenia Direkt und HOLVI sowie den Supportern: Hanseatic Bank, DKB, American Express, ZINSPILOT, ARAG, Webtrekk, advanced store und Banking Check für Ihre Unterstützung.

Hier geht es zur: Fotogalerie 2019.