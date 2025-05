belboon wird Teil von Linehub – Partnerschaft mit Daisycon erweitert internationales Netzwerk

Am 15. April 2025 haben wir über die Insolvenz von belboon berichtet. Jetzt gibt es weitere Neuigkeiten dazu.

Das deutsche Affiliate-Netzwerk belboon wird Teil des internationalen Marketingkollektivs Linehub und geht eine direkte Partnerschaft mit dem niederländischen Netzwerk Daisycon ein. Mit diesem Schritt wird die Position beider Unternehmen im europäischen Affiliate-Markt gestärkt.

Erweiterung des Netzwerks und Serviceangebots

Durch die Integration in das Linehub-Kollektiv erhält belboon Zugang zu einem deutlich erweiterten internationalen Netzwerk. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, seine Dienstleistungen wie gewohnt anzubieten, dabei aber von zusätzlichen Ressourcen, Know-how und technischer Infrastruktur zu profitieren.

Für bestehende Kunden und Partner ändert sich wenig im operativen Alltag: Ansprechpartner und Systeme bleiben erhalten. Gleichzeitig wird der Zugang zu einem größeren Publisher- und Advertiser-Portfolio sowie weiteren Serviceangeboten innerhalb von Linehub ermöglicht.

Zusammenarbeit mit Daisycon im Fokus

Daisycon, ebenfalls Teil von Linehub, zählt zu den führenden Affiliate-Plattformen in den Niederlanden und hat in den vergangenen Jahren seine Präsenz in weiteren europäischen Märkten kontinuierlich ausgebaut. Die direkte Kooperation mit belboon stärkt nun insbesondere die Position von Daisycon auf dem deutschen Markt.

Beide Netzwerke bringen langjährige Erfahrung im Affiliate-Marketing mit. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Stärken beider Plattformen zu vereinen und das Angebot für Publisher und Advertiser gezielt auszubauen.

Linehub als übergeordnete Struktur

Linehub ist ein europäisches Marketingkollektiv, das neben Daisycon und belboon auch weitere spezialisierte Agenturen wie Affiliprint, ParcelDealz, Conversive oder Trendata umfasst. Durch die Bündelung von Kompetenzen in den Bereichen Insert-Marketing, Conversion-Optimierung und datengetriebenes Performance-Marketing soll eine integrierte Marketinglösung für Advertiser geschaffen werden.

Marko Dobroschelski, CEO von Linehub, erklärt dazu:

„Mit dem Publisher- und Advertiser-Netzwerk sowie der Expertise des belboon-Teams bauen wir unsere Position im deutschen Affiliate-Markt weiter aus. Die Integration erfolgt auf Basis eines bewährten Konzepts, das bereits bei anderen Linehub-Marken erfolgreich umgesetzt wurde.“

Bedeutung für Marktteilnehmer

Für Advertiser und Publisher ergeben sich durch den Zusammenschluss neue Potenziale – insbesondere im Hinblick auf Reichweite, Marktzugang und Servicequalität. Die strategische Zusammenarbeit zielt darauf ab, Prozesse zu vereinfachen und gleichzeitig neue Möglichkeiten im internationalen Affiliate-Marketing zu erschließen.

Fazit

Die Eingliederung von belboon in das Linehub-Kollektiv und die damit verbundene engere Zusammenarbeit mit Daisycon markieren einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung beider Netzwerke. Kunden profitieren von Kontinuität im Tagesgeschäft und gleichzeitig von erweiterten Möglichkeiten im internationalen Kontext.

Expertenstimme: Markus Kellermann zur Integration von belboon in Linehub

Markus Kellermann, Geschäftsführer der Performance-Marketing-Agentur MAI xpose360, bewertet die Entwicklung wie folgt: