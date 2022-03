Es geht weiter! Das erste Affiliate Conference CLUB Digital Meetup am 24. März – powered by Tarifcheck bietet auch in diesem Jahr wieder die perfekte Plattform zum Ausbau Eurer Community sowie zur persönlichen Weiterentwicklung. Klein, fein und fokussiert bieten wir Euch wieder die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit interessanter Weiterbildung.

Kommunikation, wie läuft das eigentlich genau? Wie kommuniziere und begeistere ich in wichtigen Gesprächen souverän, wie komme ich auf den Punkt und überzeuge schneller und wie erreiche ich in nur 3 Sätzen Menschen besser und gewinne sie für mich ohne mich ärgern zu müssen, dass mir die die richtigen Worte gefehlt haben.

In unserer exklusiven Keynote „PowerWording – Kraftvolle Kommunikation für mehr Businesserfolg“ lernen wir neue Wege der Kommunikation kennen.

Mag. Silvia Agha-Schantl ist studierte Kommunikationswissenschaftlerin und seit 17 Jahren als professionelle Business-Trainerin, Moderatorin und Keynote Speakerin tätig. Sie ist eine Expertin, wenn es um Kommunikation mit Know-Wow geht. Zu ihren Kunden zählen renommierte (inter-)nationale Unternehmen. Ihre eloquente, dynamische Art Wissen und praktische Inputs zu vermitteln, macht sie zu einer gefragten Ideen- und Inspirationsquelle der Medien sowie im Management der Bereiche Kommunikation, Verkauf und Führung. 2012 wurde sie als 1. Österreicherin auch beim NYCIFF am Times Square in New York mit einem Award ausgezeichnet, 2017 belegte sie den 1. Platz bei den GSA Speaker Games in Deutschland. Sie ist für viele Manager und Geschäftsführer fixe Anlaufstelle, wenn es um die Steigerung der kommunikativen Performance geht!

Ihre Vorträge begeistern! Silvia Agha-Schantl ist ein wahres Energiebündel. Sie versteht es wissenschaftlich fundiertes Know-Wow motivierend und aktivierend zu vermitteln und macht Lust, die eigene Know-Wow-DNA in der Kommunikation zu entschlüsseln.

Zu Deiner Info: Auch für Mitglieder des Affiliate Conference CLUB berechnen wir dieses Mal eine geringe Teilnahmegebühr. Vielen Dank an dieser Stelle für Deine Unterstützung!

